El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, ha mantenido conversaciones telefónicas con líderes mundiales para discutir asuntos regionales y globales, además de extender felicitaciones por el Eid al-Fitr.
Durante una llamada telefónica el domingo con el presidente argelino Abdelmadjid Tebboune, Erdogan afirmó que Ankara seguirá trabajando junto a Argelia para detener los continuos ataques israelíes en Palestina y garantizar el establecimiento de un alto el fuego.
Türkiye continuará realizando esfuerzos para fortalecer las relaciones entre ambas naciones a través de pasos concretos y visitas programadas, agregó, según la Dirección de Comunicaciones de Türkiye.
Erdogan mantuvo otra llamada con Gurbanguly Berdimuhammedov, presidente del Consejo del Pueblo de Turkmenistán.
Subrayó que los esfuerzos para avanzar en la cooperación entre Türkiye y Turkmenistán en todas las áreas continuarán. La llamada también abordó asuntos regionales y globales.
Más tarde, Erdogan conversó con el presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, donde ambos líderes discutieron cuestiones regionales y globales, así como las relaciones bilaterales.
"El presidente Erdogan afirmó durante la llamada que las relaciones entre Türkiye e Indonesia han avanzado de manera satisfactoria, y que este progreso continuará a través de visitas mutuas y medidas para fortalecer la cooperación", indicó la Dirección de Comunicaciones.
Erdogan también habló con su homólogo uzbeko, Shavkat Mirziyoyev, y elogió la fortaleza de la asociación estratégica integral entre Uzbekistán y Türkiye calificándola como "satisfactoria".
Añadió que la cooperación bilateral continuará aumentando en el próximo período.
En otra llamada, Erdogan conversó con su homólogo kazajo, Kassym-Jomart Tokayev, y destacó que los esfuerzos seguirán para fortalecer la cooperación estratégica de alto nivel entre Türkiye y Kazajistán.
Además, Erdogan aseguró que Türkiye y Kirguistán seguirán mejorando la cooperación en todas las áreas durante su conversación con el presidente Sadyr Japarov.
La ofensiva de Israel contra Palestina en Gaza fue un tema central en las conversaciones del presidente con los líderes mundiales.
Al hablar con el Sultán de Omán, Haitham bin Tariq Al Said, "el presidente Erdogan declaró que el Eid fue recibido con tristeza debido a las atrocidades de Israel en Gaza, y subrayó que Türkiye continuará apoyando a Palestina en todas las plataformas", informó la Dirección de Comunicaciones.
En otra llamada con el primer ministro de Pakistán, Shahbaz Sharif, Erdogan enfatizó que Türkiye no abandonará a Gaza y continuará abogando por la causa legítima de Palestina.
Asimismo, en una conversación con el primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, Erdogan subrayó que es esencial unirse contra la agresión israelí y redoblar los esfuerzos para lograr un alto el fuego duradero y la paz ante la creciente crisis humanitaria en Palestina.
El presidente turco extendió sus saludos por Eid a todos los líderes.