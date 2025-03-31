El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, ha mantenido conversaciones telefónicas con líderes mundiales para discutir asuntos regionales y globales, además de extender felicitaciones por el Eid al-Fitr.

Durante una llamada telefónica el domingo con el presidente argelino Abdelmadjid Tebboune, Erdogan afirmó que Ankara seguirá trabajando junto a Argelia para detener los continuos ataques israelíes en Palestina y garantizar el establecimiento de un alto el fuego.

Türkiye continuará realizando esfuerzos para fortalecer las relaciones entre ambas naciones a través de pasos concretos y visitas programadas, agregó, según la Dirección de Comunicaciones de Türkiye.

Erdogan mantuvo otra llamada con Gurbanguly Berdimuhammedov, presidente del Consejo del Pueblo de Turkmenistán.

Subrayó que los esfuerzos para avanzar en la cooperación entre Türkiye y Turkmenistán en todas las áreas continuarán. La llamada también abordó asuntos regionales y globales.

Más tarde, Erdogan conversó con el presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, donde ambos líderes discutieron cuestiones regionales y globales, así como las relaciones bilaterales.

"El presidente Erdogan afirmó durante la llamada que las relaciones entre Türkiye e Indonesia han avanzado de manera satisfactoria, y que este progreso continuará a través de visitas mutuas y medidas para fortalecer la cooperación", indicó la Dirección de Comunicaciones.

Erdogan también habló con su homólogo uzbeko, Shavkat Mirziyoyev, y elogió la fortaleza de la asociación estratégica integral entre Uzbekistán y Türkiye calificándola como "satisfactoria".

Añadió que la cooperación bilateral continuará aumentando en el próximo período.