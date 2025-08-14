EUROPA
4 min de lectura
Ucrania presenta sus condiciones para un alto el fuego antes de la cumbre entre Trump y Putin
Acompañado por líderes europeos, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, expuso a Donald Trump sus condiciones para un alto el fuego con Rusia. Trump anticipó que, tras reunirse con Vladimir Putin, planea una cumbre que incluya a Zelenskyy.
Ucrania presenta sus condiciones para un alto el fuego antes de la cumbre entre Trump y Putin
Trump anunció que buscará una reunión trilateral con Zelenskyy y Putin tras su cumbre en Alaska, para poner fin al conflicto en Ucrania. / AFP
14 de agosto de 2025

La expectativa crece a medida que se acerca la reunión entre el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que se llevará a cabo en Alaska este viernes. Aunque Ucrania no tendrá representación, durante una llamada con Trump presentó, junto a líderes europeos, sus condiciones para un alto el fuego.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, comunicó a Trump este miércoles sus términos en una conversación telefónica, subrayando que Kiev debe estar representada en las negociaciones. Del diálogo con el mandatario de EE.UU. participaron líderes europeos, tal como explicó el canciller alemán, Friedrich Merz.

"Hemos dejado claro que Ucrania debe estar presente en la mesa tan pronto como se celebren reuniones de seguimiento", declaró Merz el miércoles en una conferencia de prensa conjunta con Zelenskyy. "Queremos que las negociaciones avancen en el orden correcto, con un alto el fuego al inicio", añadió.

Merz señaló que Ucrania estaba dispuesta a negociar cuestiones territoriales, pero que "el reconocimiento legal de la ocupación rusa no está en debate". Además, afirmó que el país necesitaría “garantías de seguridad sólidas”, aunque sin entrar en detalles. 

No obstante, si no hubiera avances por parte de Rusia en Alaska, advirtió Merz, "entonces Estados Unidos y nosotros, los europeos, deberíamos y debemos aumentar la presión", añadiendo que "el presidente Trump es consciente de esta posición y, en gran medida, la comparte".

"Si Estados Unidos ahora trabaja por la paz en Ucrania, de una manera que salvaguarde los intereses europeos y ucranianos, podrá contar con nuestro pleno apoyo en este esfuerzo", agregó.

Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó después de la llamada que Europa, Estados Unidos y la OTAN habían “reforzado la base común para Ucrania”.

Mientras, el jefe de la OTAN, Mark Rutte, declaró: “La pelota está ahora en el campo de Putin”.

La persistencia de los ataques rusos y la ausencia de Zelenskyy en Alaska han generado preocupación sobre la posibilidad de que Trump y Putin alcancen un acuerdo que no contemple plenamente las demandas de Kiev.

Zelenskyy también expresó dudas sobre las intenciones de Moscú, afirmando: “He dicho a mis colegas –al presidente de Estados Unidos y a nuestros amigos europeos– que Putin definitivamente no quiere la paz”.

En contraste, el Ministerio de Relaciones Exteriores ruso calificó esta intensa ronda diplomática de “políticamente y prácticamente insignificante” y de un intento de “sabotear” los esfuerzos de Estados Unidos y Rusia para poner fin al conflicto.

RelacionadoTRT Global - ¿Por qué Putin y Trump se reunirán en Alaska y cuál es el simbolismo de este lugar?

RECOMENDADOS

¿Se acerca una reunión trilateral?


Tras una “muy buena” llamada con líderes europeos, Trump anunció que buscará una reunión trilateral con Zelenskyy y Putin tras su cumbre en Alaska, para poner fin a la ofensiva de tres años en Ucrania.

"Si la primera sale bien, tendremos rápidamente una segunda", dijo Trump a periodistas al ser preguntado sobre el encuentro cara a cara con su homólogo ruso en la ciudad de Anchorage, Alaska, previsto para el viernes.

"Me gustaría hacerlo casi de inmediato, y tendremos una segunda reunión rápida entre el presidente Putin, el presidente Zelenskyy y yo, si ellos quieren que esté allí".

“Consecuencias severas”


No obstante, Trump advirtió que retiraría la propuesta de una segunda reunión si consideraba que Putin no respondía de forma apropiada. “Puede que no haya segunda reunión. Si siento que no es apropiado tenerla porque no obtuve las respuestas que necesitamos, entonces no vamos a tener una segunda reunión”, dijo el presidente de EE.UU., quien también advirtió que Rusia enfrentaría “consecuencias severas” si no detenía sus ataques.

El lunes, Trump había restado importancia a la posibilidad de un gran avance en Alaska, aunque expresó su expectativa de mantener “conversaciones constructivas” con Putin. “Esta es, en cierto modo, una reunión para tantear el terreno”, señaló. Sin embargo, añadió que, eventualmente, “habrá intercambios, habrá cambios de territorio”.

La cumbre llega mientras Trump enfrenta dificultades para mediar el fin del conflicto. Zelenskyy y sus aliados europeos le han instado a presionar por un alto el fuego, pero, pese a prometer en campaña que acabaría con la guerra en su primer día de mandato, ha avanzado poco en la búsqueda de un acuerdo de paz.

RelacionadoTRT Global - Trump y Putin en Alaska: ¿lograrán un “deshielo” para el fin de la guerra en Ucrania?

FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
Más de 500.000 personas se suman a una marcha pro-Palestina en Estambul en Año Nuevo
EE.UU. sanciona a empresas venezolanas por presunta cooperación en programa de drones iraní
¿Qué sabemos sobre el conflicto en Yemen? Las claves de la situación actual tras décadas de guerra
Israel retira la licencia a Médicos Sin Fronteras y 36 ONG en Gaza y Cisjordania ocupada
Türkiye detiene 350 sospechosos de vínculos con grupo terrorista Daesh, anuncia ministro de Interior
Türkiye rechaza la postura de Israel sobre Somalilandia y promete una mayor cooperación con Somalia
¿Quién era Abu Ubaidah, el portavoz de Hamás asesinado en un ataque de Israel?
Rusia acusa a Ucrania de intentar atacar una residencia de Putin, en medio de esfuerzos de paz
Trump y Netanyahu se reúnen mientras en Gaza el invierno agrava crisis humanitaria creada por Israel
Trump afirma que EE.UU. atacó “gran instalación” para cargar barcos en Venezuela: ¿qué se sabe?
El despliegue de fuerzas turcas en Gaza está sobre la mesa, señala Trump en reunión con Netanyahu
América Latina, rumbo al 2026: ¿qué países tendrán elecciones, qué esperar y qué está en juego?
Por Jessica Costa
Avión de entrenamiento turco, Hurjet, llegará a los cielos de España tras firma de acuerdo de compra
Derriban en Panamá un monumento a la amistad con China: ¿por qué resulta tan polémico y relevante?
“No quería que otra mujer viviera lo mismo que yo”: así apoyan parteras en México a madres migrantes
Por Abril Mulato