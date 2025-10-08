TÜRKİYE
2 min de lectura
Jefe de inteligencia de Türkiye llega a Egipto para conversaciones sobre alto el fuego en Gaza
El director de la Organización Nacional de Inteligencia de Türkiye (MIT), Ibrahim Kalin, visita Egipto este miércoles para participar en los diálogos que buscan asegurar un cese del fuego en Gaza, según fuentes de seguridad turcas.
Jefe de inteligencia de Türkiye llega a Egipto para conversaciones sobre alto el fuego en Gaza
Antes de las negociaciones, Kalin conversó con funcionarios de Estados Unidos, Egipto, Qatar y el grupo de resistencia palestino Hamás. / AA
8 de octubre de 2025

Ibrahim Kalin, director de la Organización Nacional de Inteligencia de Türkiye, llega a Egipto este miércoles para participar en las conversaciones sobre el alto el fuego en Gaza, según informaron fuentes de seguridad turcas.

Los temas prioritarios en las conversaciones que se realizan en Sharm el-Sheikh, a orillas del mar Rojo, incluyen la implementación del alto el fuego en Gaza, el intercambio de prisioneros y la entrega de ayuda humanitaria, añadieron las fuentes.

Antes de las negociaciones, Kalin conversó con funcionarios de Estados Unidos, Egipto, Qatar y el grupo de resistencia palestino Hamás.

Tras las conversaciones celebradas en Doha, Qatar, la semana pasada, se inició un proceso de diálogo indirecta en Egipto. Türkiye también participa en las conversaciones.

RECOMENDADOS

Desde octubre de 2023, el ejército israelí ha matado a más de 67.000 palestinos, en su mayoría mujeres y niños. Sin embargo, la relatora de la ONU para los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, advirtió que la cifra real de víctimas podría ser hasta 10 veces mayor: “Deberíamos empezar a pensar en 680.000, porque este es el número que algunos académicos y científicos señalan como la cifra real de muertos en Gaza”.

Los incesantes bombardeos han dejado el enclave prácticamente inhabitable y han provocado desplazamientos masivos, hambruna y la propagación de enfermedades.


FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
Más de 500.000 personas se suman a una marcha pro-Palestina en Estambul en Año Nuevo
EE.UU. sanciona a empresas venezolanas por presunta cooperación en programa de drones iraní
¿Qué sabemos sobre el conflicto en Yemen? Las claves de la situación actual tras décadas de guerra
Israel retira la licencia a Médicos Sin Fronteras y 36 ONG en Gaza y Cisjordania ocupada
Türkiye detiene 350 sospechosos de vínculos con grupo terrorista Daesh, anuncia ministro de Interior
Türkiye rechaza la postura de Israel sobre Somalilandia y promete una mayor cooperación con Somalia
¿Quién era Abu Ubaidah, el portavoz de Hamás asesinado en un ataque de Israel?
Rusia acusa a Ucrania de intentar atacar una residencia de Putin, en medio de esfuerzos de paz
Trump y Netanyahu se reúnen mientras en Gaza el invierno agrava crisis humanitaria creada por Israel
Trump afirma que EE.UU. atacó “gran instalación” para cargar barcos en Venezuela: ¿qué se sabe?
El despliegue de fuerzas turcas en Gaza está sobre la mesa, señala Trump en reunión con Netanyahu
América Latina, rumbo al 2026: ¿qué países tendrán elecciones, qué esperar y qué está en juego?
Por Jessica Costa
Avión de entrenamiento turco, Hurjet, llegará a los cielos de España tras firma de acuerdo de compra
Derriban en Panamá un monumento a la amistad con China: ¿por qué resulta tan polémico y relevante?
“No quería que otra mujer viviera lo mismo que yo”: así apoyan parteras en México a madres migrantes
Por Abril Mulato