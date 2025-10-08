Ibrahim Kalin, director de la Organización Nacional de Inteligencia de Türkiye, llega a Egipto este miércoles para participar en las conversaciones sobre el alto el fuego en Gaza , según informaron fuentes de seguridad turcas.

Los temas prioritarios en las conversaciones que se realizan en Sharm el-Sheikh, a orillas del mar Rojo, incluyen la implementación del alto el fuego en Gaza, el intercambio de prisioneros y la entrega de ayuda humanitaria, añadieron las fuentes.

Antes de las negociaciones, Kalin conversó con funcionarios de Estados Unidos, Egipto, Qatar y el grupo de resistencia palestino Hamás.

Tras las conversaciones celebradas en Doha, Qatar, la semana pasada, se inició un proceso de diálogo indirecta en Egipto. Türkiye también participa en las conversaciones.