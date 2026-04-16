Más de tres meses han pasado desde que fuerzas de Estados Unidos ingresaron en Venezuela y capturaron al entonces mandatario, Nicolás Maduro, dando paso a una administración encabezada por Delcy Rodríguez, entonces vicepresidenta y ahora presidenta encargada. Desde ese momento, el sector petrolero del país con las mayores reservas estimadas de crudo del mundo ha comenzado a mostrar algunos signos de recuperación.

Así, mientras la guerra entre EE.UU. e Israel contra Irán presiona a la baja el suministro global de crudo, las exportaciones de petróleo de Venezuela están aumentando considerablemente. En particular, los envíos de petróleo a refinerías estadounidenses han aumentado tras una relajación selectiva de las sanciones que, anteriormente, limitaban la capacidad de Caracas para vender su bien más valioso en el mercado abierto.

La captura de Maduro, quien gobernó durante más de una década en medio de una profunda crisis económica, se produjo después de que fuerzas estadounidenses lo llevaran a la fuerza junto a su esposa en un operativo. Posteriormente, fueron trasladados al Centro de Detención Metropolitano de Nueva York para enfrentar cargos por presunto narcoterrorismo.

Posteriormente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Washington ayudaría a “ gestionar ” Venezuela durante un período de transición, al tiempo que anunció un plan de reconstrucción de 100.000 millones de dólares para el sector energético del país.

El gobierno encargado en Caracas ha cooperado con Washington durante estos tres meses. Como resultado, PDVSA –la empresa estatal de petróleo y gas de Venezuela– puede ahora vender crudo de manera más directa a compradores internacionales. Mientras tanto, Trump ha instado a empresas petroleras estadounidenses a invertir fuertemente en la infraestructura energética de Caracas.

En consecuencia, las exportaciones de petróleo, que generaron apenas 18.000 millones de dólares en 2025, han experimentado un fuerte repunte en los primeros meses de 2026.

Sin embargo, esta recuperación se produce en medio del alejamiento de Venezuela del histórico proyecto “bolivariano”, un movimiento social lanzado en 1999 por el expresidente Hugo Chávez con el objetivo de transformar el país en un Estado socialista.

Bajo el esquema respaldado por EE.UU., Venezuela emerge como un destino atractivo para las inversiones de los grandes grupos energéticos estadounidenses . Chevron, la única empresa petrolera de EE.UU. actualmente activa en Venezuela, junto con ExxonMobil, ConocoPhillips y otras compañías, ya ha exigido al gobierno estadounidense “garantías de seguridad” y una “revisión del marco legal y comercial” para facilitar las inversiones.

No obstante, expertos de toda la región advierten que los venezolanos deben recuperar el control de su economía para evitar que la riqueza de sus recursos sirva a los intereses estratégicos de EE.UU. en detrimento del desarrollo nacional. Señalan que Venezuela debe priorizar el control soberano sobre su economía, ya que la apertura post-Maduro puede profundizar la dependencia del país respecto a potencias extranjeras.

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Intereses corporativos estadounidenses

Sebastián Schulz, sociólogo vinculado a la Universidad de La Plata de Argentina, declara a TRT World que los intereses corporativos de EE.UU. en el sector energético venezolano representan una continuación de los esfuerzos históricos de Washington por impulsar su dominio.

“Creo que las demandas de garantías de seguridad por parte de ExxonMobil son parte de una estrategia más amplia de las corporaciones estadounidenses que buscan recuperar el control sobre el petróleo venezolano, que detentaban hasta 2007”, afirma, haciendo referencia a la nacionalización del sector energético durante los 14 años de gobierno de Chávez.

Schulz vincula los llamados a cambios urgentes en las leyes comerciales y jurídicas de Venezuela con la política "Make America Great Again" de Trump, que busca reactivar la Doctrina Monroe , una noción política del siglo XIX que trataba a América Latina como el “patio trasero” de EE.UU.

“Estas declaraciones no son ingenuas, sino parte de una estrategia más amplia de EE.UU. orientada a tomar el control forzoso de la economía venezolana mediante la influencia sobre sus leyes y decisiones soberanas, en un contexto de repliegue hegemónico”, sostiene.

Schulz también advierte sobre objetivos más profundos de EE.UU., como desmantelar instituciones nacionales como PDVSA para posibilitar transferencias forzosas de activos en la Faja del Orinoco, una cuenca rica en recursos que alberga los mayores depósitos petroleros del mundo.

“Es probable que EE.UU. busque desmantelar el marco institucional que permitió a Venezuela recuperar el control soberano sobre sus activos estratégicos, no solo para apropiarse de los recursos petroleros, sino también para asegurar la instalación de un gobierno aliado subordinado a las directrices estadounidenses”, señala.

Schulz no encuentra evidencia de que tales intervenciones beneficien a las poblaciones locales, citando los casos de Iraq, Libia y Nigeria como ejemplos en los que la extracción petrolera solo impulsó objetivos corporativos y geopolíticos en medio de la desestabilización política, sin mejoras sostenidas en el nivel de vida de sus habitantes.