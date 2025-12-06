Jenen Hani Alzwarah, palestina y ahora estudiante de Medicina, creció junto a su familia en el pequeño pueblo de Juhor ad-Dik, en el centro de Gaza. Allí transcurrió su infancia entre libros, los almuerzos familiares de los viernes después de la oración y los partidos de fútbol. “Era una niña muy alegre”, comentó a TRT Español esta joven de 23 años.

Pero, como tantos palestinos, sus recuerdos infantiles quedaron a menudo atravesados por la violencia de la ocupación y las ofensivas israelíes. Vivió tres operaciones militares, y la de 2014 le dejó una huella imborrable.

“Fue la primera vez que comprendí realmente el costo de la ocupación israelí”, relató. “Vi a mi familia sufrir los desplazamientos. Perdí a mi tío, con quien tenía una relación muy cercana, y también a mi tía. Nunca olvidaré el miedo cuando los bombardeos se acercaban ni la lucha diaria por conseguir comida y agua”.

A los 18 años, ante las escasas oportunidades a las que se enfrentan muchos palestinos y tras obtener una beca para estudiar Medicina en Cuba, Jenen decidió dejar Gaza.

Cuba y la oportunidad Sur-Sur

En 2021, bajo el bloqueo israelí que desde hace 18 años controla todo lo que entra y sale de Gaza, Jenen no tenía claro si podría cruzar el paso de Rafah. En su trayecto hacia Egipto, tuvo que atravesar siete controles, donde los palestinos corren el riesgo de ser rechazados por las autoridades. Después tomó un avión rumbo a Francia. Cinco días más tarde aterrizó en La Habana: era la primera vez que salía de Gaza, en un entorno completamente nuevo y sin hablar español.

Pero sus buenos resultados académicos en Gaza le valieron ser una de las 25 seleccionadas para la beca ofrecida por Cuba, que cubría la matrícula y el alojamiento. Con La Habana como nuevo destino, Jenen inició un año de estudios premédicos, requisito para acceder al programa de Medicina, de seis años de duración.

Aún así, Cuba no le era del todo ajena. Conocía su legado antiimperialista y la solidaridad de la isla con Palestina. Su tío hablaba con afecto de Ernesto “El Che” Guevara, el revolucionario argentino que visitó los campos de Al-Bureij y Al-Nuseirat poco después de la revolución cubana de 1959. Para muchos, aquella visita marcó el inicio de “ la internacionalización de la causa palestina ”. Para Jenen, ese vínculo histórico “me ayudó a convencer a mi familia para que apoyara mi decisión de estudiar aquí”.

Durante los primeros años siguió una formación estricta que, en su sexto y último curso, le permitirá asumir la responsabilidad completa del cuidado de pacientes cubanos en la isla.

Ahora, estudiante de quinto año, aspira a convertirse en pediatra y desarrolla su fase práctica en el Hospital Manuel Fajardo, en pleno centro de la ciudad. Este semestre cursa la parte teórica –que incluye psicología, salud pública y medicina interna– y la combina con prácticas clínicas. Atiende habitualmente entre 10 y 15 pacientes diarios en psiquiatría y visita cada mañana tres hogares para informar a las familias sobre el virus del chikunguña, transmitido por mosquitos y en expansión en Cuba.

La profunda solidaridad de Cuba con Palestina

Mucho antes de que Jenen obtuviera su beca, la solidaridad entre Cuba y Palestina ya tenía un largo recorrido: más de seis décadas de respaldo mutuo, forjado en la resistencia frente al imperialismo. Mientras Cuba sufría el bloqueo estadounidense, Palestina vivía bajo la ocupación israelí.

Esa postura se hizo explícita en 1947, cuando Cuba se sumó a varias naciones latinoamericanas y votó en contra del plan de partición de Palestina propuesto por la ONU.

En tiempos más recientes, para palestinos como Jenen, el apoyo cubano se ha traducido en oportunidades de formación médica. Desde 1974, la isla ofrece becas a estudiantes palestinos y ha formado con éxito a alrededor de 1.500 profesionales de la salud. Poco después del inicio de la ofensiva israelí en Gaza, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, se reunió con estudiantes de medicina palestinos, llamándolos “el futuro de Palestina” y condenando las acciones israelíes y la complicidad de EE. UU.

“Los cubanos han mostrado una gran solidaridad con mi país”, explicó Jenen. “Significa mucho para nosotros, nos da dignidad y esperanza de que algún día seremos libres”.

La lucha por mantenerse en contacto con su familia en Gaza

La distancia de miles de kilómetros que la separa de Gaza también le impone desafíos. Mantener el contacto con su familia se ha convertido en uno de los mayores retos para Jenen, donde el bloqueo israelí limita el acceso a la electricidad, la telefonía, el internet, y reduce los momentos que puede compartir con sus padres y sus cuatro hermanos.