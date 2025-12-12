“Durante mi infancia enfrenté muchos desafíos debido al albinismo y a mi baja visión”, recuerda Cahide Eke, profesora de educación física y atleta de judo, en conversación con TRT Español. Esta deportista turca de 25 años, que representa al Club Deportivo del Municipio Metropolitano de Estambul, nació con albinismo congénito, una condición que causa diferencias en piel, cabello y ojos por la ausencia o baja producción de melanina.

“Al crecer, empecé a tener problemas, especialmente con la vista y una sensibilidad extrema al sol”, rememora Cahide, quien tiene una discapacidad visual del 90%.

“Una de las cosas más agotadoras era seguir las clases en la escuela, porque no podía ver bien el pizarrón. Me costaba mucho trabajar con materiales visuales”, evoca. “A veces, la falta de comprensión de algunos compañeros o profesores aumentaba mi sensación de aislamiento, y hubo momentos en los que me sentí muy sola”.

Sin embargo, nunca se rindió y encontró consuelo en el judo. A los 16 años ganó su primera medalla nacional, lo que le permitió competir internacionalmente con el judogui y representar a Türkiye en Italia y Bielorrusia. Rápidamente se consolidó en la categoría J2 de 52 kg para atletas con discapacidad visual parcial, y luego ganó bronce en los Juegos Paralímpicos de París 2024.

“Lo que me impulsó a dedicarme al deporte de manera profesional fue mi deseo de desafiarme a mí misma y romper los estereotipos sobre las personas con discapacidad, especialmente aquellas con albinismo”, admite Cahide. “Quería demostrarme –y demostrarles a los demás– que una discapacidad no significa el fin de la ambición, sino que puede convertirse en una fuerza para alcanzar algo diferente y extraordinario”.

Superar barreras

Para quienes han enfrentado dificultades, la historia de Cahide demuestra que, con cada gota de sudor, es posible forjar el camino propio y superar barreras.

A los 14 años, con ese espíritu y acompañada por su familia, llegó al Polideportivo Multiuso Merkez en Karaman para probar el judo por primera vez. Allí conoció a quien se convertiría en uno de los pilares de su carrera, alguien que moldeó su mentalidad y la guió: su entrenador, Ahmet Omre Türe.

“Considero ese momento un punto de inflexión en mi vida, porque me abrió por completo una nueva puerta. La confianza que mi entrenador depositó en mí y su apoyo constante fueron una gran motivación; gracias a ello descubrí mis capacidades y aprendí a fijarme nuevas metas”, recuerda.

Una filosofía

Pero el judo no es solo combate, sino también una filosofía. Cahide estudió sus orígenes en Japón en la década de 1880, donde “judo” significa “camino” y busca el equilibrio físico y mental. Inspirada en Jigoro Kano, fundador del primer dojo en Tokio en 1882, esta joven turca aprendió que respeto, valor, sinceridad, honor, modestia, gratitud, autocontrol y amistad son pilares fundamentales del deporte.

Entrar a este nuevo entorno también implicó adaptarse al tatami, la superficie tradicional de las artes marciales, donde Cahide admite: “Siempre sentí el espíritu de superación y de trabajo en equipo, y eso me atrajo aún más”.

Su mayor reto fue dominar los movimientos y ejecutarlos con fluidez, ya que el judo exige control total del cuerpo para reaccionar al rival y aprovechar su fuerza. “Resultaba complicada esa sinergia entre cuerpo y mente, y mantener el equilibrio entre enfoque mental y control físico parecía muy complejo, sobre todo en los combates, donde se requieren reflejos rápidos y mantener la calma”, recuerda.

Pero insistió. Con disciplina practicaba las técnicas “una y otra vez” y empezó a ver resultados. Anotaba sus errores, seguía los consejos de Ahmet y se apoyaba en sus palabras de motivación. “La mejora no llegó de golpe, fue un proceso gradual, y cada pequeño avance lo consideraba un progreso”, recuerda. “Esta mentalidad me ayudó a desarrollar paciencia y resiliencia”.

Tuvo que luchar contra otros factores también. Debido al albinismo, enfrentó comentarios “como si fuera incapaz de practicar deportes o de progresar”. Pero no prestó atención y, gracias a su disciplina, su camino hacia la competencia se abrió aún más.

Competencia y adversidad

Apenas dos meses después de comenzar su entrenamiento, a los 16 años ganó su primera medalla en un campeonato, un hito que reafirmó que el judo “era mucho más que un pasatiempo”.

“Fue un momento clave en mi vida: no se trataba sólo de una victoria, sino del inicio de darme cuenta de que tenía la capacidad de competir y triunfar pese a cualquier desafío”, evoca. “A partir de ese momento, mantuve el primer lugar en judo turco durante siete años consecutivos”.

El logro le dio confianza y la llevó a ser convocada a la selección de Türkiye. “En ese momento comprendí que el judo ya no era solo una actividad recreativa: se había convertido en un camino serio, que exigía compromiso y disciplina, y que merecía ocupar un lugar central en mi vida”.

En 2019 logró el quinto puesto en el Campeonato Europeo de Italia, su debut internacional. Meses antes de los Juegos Paralímpicos de París 2024 sufrió una lesión de rodilla durante un entrenamiento intenso.