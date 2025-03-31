Una ceremonia para anunciar el nuevo gobierno sirio comenzó el sábado, con el presidente Ahmad al-Sharaa prometiendo que su administración buscará reconstruir las instituciones estatales basándose en la rendición de cuentas y la transparencia.
"Estamos presenciando el nacimiento de una nueva fase en nuestro camino nacional, y la formación de un nuevo gobierno hoy es una declaración de nuestra voluntad compartida de construir un nuevo Estado", dijo Sharaa en la ceremonia en el Palacio Presidencial en Damasco. "Este gobierno buscará abrir nuevos horizontes en educación y atención médica, y no permitiremos que la corrupción se infiltre en nuestras instituciones".
Agregó que el gobierno "reconstruirá las instituciones estatales sobre la base de la rendición de cuentas y la transparencia".
El nuevo gobierno está compuesto por 22 ministros, incluida una mujer.
La alineación del gobierno incluye al ministro de Defensa, Murhaf Abu Qasra; el ministro del Interior, Anas Khattab; el ministro de Relaciones Exteriores, Asaad al-Shaibani; el ministro de Justicia, Mazhar Al-Wais; el ministro de Educación Superior, Marwan al-Halabi; la ministra de Asuntos Sociales y Trabajo, Hind Kabawat; y el ministro de Dotaciones Religiosas (Awqaf), Mohammad Abu al-Khair Shukri.
También forman parte del gabinete Hamzah Mustafa como ministro de Información, Yarob Badr a cargo de Transporte y Mohammad Eskaf liderando el desarrollo administrativo. Mazen al-Salhani fue designado ministro de Turismo, mientras que Mohammad Sameh Hamad ocupará el cargo de ministro de Juventud y Deportes.
Mohammad Saleh asumirá el papel de ministro de Cultura, mientras que Mustafa Abdul Razzaq ha sido nombrado ministro de Obras Públicas y Vivienda.
El Ministerio de Educación estará dirigido por Mohammad Abdul Rahman Turko y Amjad Badr ha sido designado ministro de Agricultura. Abdul Salam Haykal asumirá el cargo de ministro de Comunicaciones y Tecnología de la Información, y Raed al-Saleh fue nombrado ministro de Gestión de Emergencias y Desastres.
También forman parte del gabinete Mohammad Anjarrani como ministro de Administración Local, Musab Nazzal al-Ali como ministro de Salud y Nidal Al-Shaar como ministro de Economía. Mohammad Yusr Barnieh ha sido designado ministro de Finanzas, mientras que Mohammad al-Bashir ocupará el cargo de ministro de Energía.
Los ministros ofrecieron discursos antes de prestar juramento ante Sharaa, según un corresponsal de Anadolu.
Un gobierno interino encabezado por el primer ministro Mohammed Al-Bashir fue designado por un período de tres meses tras la destitución del régimen de Bashar al-Assad por fuerzas anti-régimen lideradas por al-Sharaa en diciembre. Al-Sharaa fue declarado presidente para un período de transición a finales de enero.
Assad, líder de Siria durante casi 25 años, huyó a Rusia después de que grupos opositores tomaran el control de Damasco el 8 de diciembre, poniendo fin al régimen del Partido Baath, que había estado en el poder desde 1963.