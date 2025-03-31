Una ceremonia para anunciar el nuevo gobierno sirio comenzó el sábado, con el presidente Ahmad al-Sharaa prometiendo que su administración buscará reconstruir las instituciones estatales basándose en la rendición de cuentas y la transparencia.

"Estamos presenciando el nacimiento de una nueva fase en nuestro camino nacional, y la formación de un nuevo gobierno hoy es una declaración de nuestra voluntad compartida de construir un nuevo Estado", dijo Sharaa en la ceremonia en el Palacio Presidencial en Damasco. "Este gobierno buscará abrir nuevos horizontes en educación y atención médica, y no permitiremos que la corrupción se infiltre en nuestras instituciones".

Agregó que el gobierno "reconstruirá las instituciones estatales sobre la base de la rendición de cuentas y la transparencia".

El nuevo gobierno está compuesto por 22 ministros, incluida una mujer.

La alineación del gobierno incluye al ministro de Defensa, Murhaf Abu Qasra; el ministro del Interior, Anas Khattab; el ministro de Relaciones Exteriores, Asaad al-Shaibani; el ministro de Justicia, Mazhar Al-Wais; el ministro de Educación Superior, Marwan al-Halabi; la ministra de Asuntos Sociales y Trabajo, Hind Kabawat; y el ministro de Dotaciones Religiosas (Awqaf), Mohammad Abu al-Khair Shukri.

También forman parte del gabinete Hamzah Mustafa como ministro de Información, Yarob Badr a cargo de Transporte y Mohammad Eskaf liderando el desarrollo administrativo. Mazen al-Salhani fue designado ministro de Turismo, mientras que Mohammad Sameh Hamad ocupará el cargo de ministro de Juventud y Deportes.

Mohammad Saleh asumirá el papel de ministro de Cultura, mientras que Mustafa Abdul Razzaq ha sido nombrado ministro de Obras Públicas y Vivienda.