El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió este viernes en que Washington “se hará con” las reservas de uranio enriquecido de Irán, a las que ha venido calificando como “polvo nuclear”, y subrayó que dicha operación no implicará ningún tipo de compensación económica para Teherán.

En este sentido, “Estados Unidos obtendrá todo el ‘polvo’ nuclear generado por nuestros grandes bombarderos B-2. No se intercambiará dinero de ninguna forma, bajo ningún concepto”, escribió en su plataforma Truth Social, en referencia al bombardeo de instalaciones nucleares iraníes que ordenó en junio de 2025.

Estas declaraciones se producen apenas minutos después de que el portal Axios informara de que Trump estaría valorando desbloquear 20.000 millones de dólares en fondos iraníes congelados a cambio de que Teherán entregue su reserva de uranio.

Al ser consultada previamente sobre esta información, la Casa Blanca indicó a la agencia de noticias Anadolu que “solo deben considerarse como hechos los anuncios del presidente Trump o de la propia Casa Blanca, y no las fuentes anónimas”.

En la misma línea, “las conversaciones productivas con Irán continúan, pero no vamos a negociar a través de la prensa”, afirmó la portavoz Anna Kelly.

Por otro lado, la corresponsal de NewsNation, Kellie Meyer, relató en su cuenta de X un intercambio telefónico mantenido con el mandatario desde Las Vegas. “Fui directa al grano. Le pregunté al presidente si Irán había aceptado dejar de enriquecer uranio”, explicó.

Ante ello, Trump respondió de forma tajante: “Sí”. Y, al insistir en la cuestión, añadió: “Han aceptado todo”.

En paralelo, el mandatario aseguró que Irán también ha accedido a no volver a cerrar el estratégico estrecho de Ormuz. “Irán ha acordado no cerrar nunca más el estrecho de Ormuz. Ya no se utilizará como un arma contra el mundo”, escribió en otra serie de mensajes en Truth Social, después de que Teherán indicara previamente que esta vía marítima clave permanecería abierta durante el alto el fuego en Oriente Medio.