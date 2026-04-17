El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió este viernes en que Washington “se hará con” las reservas de uranio enriquecido de Irán, a las que ha venido calificando como “polvo nuclear”, y subrayó que dicha operación no implicará ningún tipo de compensación económica para Teherán.
En este sentido, “Estados Unidos obtendrá todo el ‘polvo’ nuclear generado por nuestros grandes bombarderos B-2. No se intercambiará dinero de ninguna forma, bajo ningún concepto”, escribió en su plataforma Truth Social, en referencia al bombardeo de instalaciones nucleares iraníes que ordenó en junio de 2025.
Estas declaraciones se producen apenas minutos después de que el portal Axios informara de que Trump estaría valorando desbloquear 20.000 millones de dólares en fondos iraníes congelados a cambio de que Teherán entregue su reserva de uranio.
Al ser consultada previamente sobre esta información, la Casa Blanca indicó a la agencia de noticias Anadolu que “solo deben considerarse como hechos los anuncios del presidente Trump o de la propia Casa Blanca, y no las fuentes anónimas”.
En la misma línea, “las conversaciones productivas con Irán continúan, pero no vamos a negociar a través de la prensa”, afirmó la portavoz Anna Kelly.
Por otro lado, la corresponsal de NewsNation, Kellie Meyer, relató en su cuenta de X un intercambio telefónico mantenido con el mandatario desde Las Vegas. “Fui directa al grano. Le pregunté al presidente si Irán había aceptado dejar de enriquecer uranio”, explicó.
Ante ello, Trump respondió de forma tajante: “Sí”. Y, al insistir en la cuestión, añadió: “Han aceptado todo”.
En paralelo, el mandatario aseguró que Irán también ha accedido a no volver a cerrar el estratégico estrecho de Ormuz. “Irán ha acordado no cerrar nunca más el estrecho de Ormuz. Ya no se utilizará como un arma contra el mundo”, escribió en otra serie de mensajes en Truth Social, después de que Teherán indicara previamente que esta vía marítima clave permanecería abierta durante el alto el fuego en Oriente Medio.
De hecho, Trump fue más allá y dejó entrever que un acuerdo de paz con Irán está prácticamente cerrado. En una cascada de publicaciones, celebró lo que describió como un “GRAN Y BRILLANTE DÍA PARA EL MUNDO”, aunque sin anunciar formalmente un pacto definitivo.
Asimismo, el tono triunfalista se extendió a elogios dirigidos a Pakistán, que actúa como mediador, y a aliados del Golfo. Al mismo tiempo, lanzó un mensaje directo a la OTAN para que “se mantenga al margen”, rechazando una oferta de la alianza occidental para ayudar a garantizar la seguridad del estrecho.
Cabe recordar que, ya el jueves, Trump adelantó que una nueva ronda de negociaciones directas entre Estados Unidos e Irán podría celebrarse este mismo fin de semana, después de que un primer ciclo de conversaciones maratonianas no lograra sellar un acuerdo que ponga fin definitivo al conflicto. Mientras tanto, el alto el fuego de dos semanas, mediado por Pakistán, está previsto que expire a comienzos de la próxima semana.
Según Axios, la próxima ronda de contactos podría tener lugar este domingo en Islamabad, Pakistán.
Irán niega transferir su uranio enriquecido
En contraste, el ministerio de Relaciones Exteriores de Irán rechazó de plano la versión estadounidense sobre el destino de su programa nuclear. Su portavoz, Esmail Baqai, aseguró que las reservas de uranio enriquecido del país no serán transferidas.
“El uranio enriquecido de Irán no va a ser trasladado a ningún lugar”, declaró Baqai a la televisión estatal, contradiciendo directamente las afirmaciones de Trump sobre un supuesto acuerdo para entregar dicho material.