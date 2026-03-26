El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, advirtió que la guerra lanzada contra Irán está profundizando la inestabilidad en Oriente Medio, y acusó al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu de expandir el conflicto a toda la región.

Durante la Reunión Ampliada de Presidentes Provinciales del Partido de la Justicia y el Desarrollo, celebrada en el centro de congresos del partido en Ankara, Erdogan afirmó que la guerra ha sumido a la región en uno de los períodos más dolorosos del último siglo. En sus palabras: “La guerra iniciada contra Irán sigue ahogando nuestra región en olor a sangre y pólvora”.

Asimismo, el mandatario turco señaló que los civiles, especialmente los niños, se están convirtiendo en víctimas directas del conflicto. “Niños inocentes se están convirtiendo en blancos de misiles mientras están sentados en sus aulas”, denunció, subrayando la gravedad de la situación humanitaria.

Erdogan calificó la actual coyuntura como un punto de inflexión histórico para Oriente Medio y advirtió que el odio y el extremismo ideológico de Israel podrían arrastrar a la región hacia un desastre mayor. En sus palabras: “Nuestra región está viviendo los días más dolorosos del último siglo. Una red de genocidio cegada por el odio arrastra nuestra geografía hacia la catástrofe mientras se oculta detrás de argumentos religiosos.”

Asimismo, el presidente enfatizó que Türkiye no hará distinciones entre naciones vecinas ni permanecerá indiferente ante el sufrimiento de los pueblos regionales. “Que todos estén seguros de esto: nunca hacemos distinciones entre nuestros hermanos y vecinos, y nunca permaneceremos indiferentes ante su dolor”, afirmó. “Como Türkiye y como nación turca, no abandonamos a los pueblos que consideramos amigos y hermanos en tiempos difíciles”.

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“¿Acaso les importa si somos chiíes, sunníes, kurdos, turcos, árabes o persas?

Por otra parte, Erdogan advirtió que el gobierno de Netanyahu no solo apunta a Irán, sino que avanza paso a paso hacia la ocupación de Líbano. Según el mandatario, los ataques han ignorado durante casi un mes todos los principios y normas internacionales.

De igual forma, el presidente cuestionó si los agresores distinguen entre las identidades de las personas afectadas. “Durante 27 días, los agresores que ignoran cada principio, valor y norma nos han mostrado algo claramente. ¿Acaso les importa si somos chiíes, sunníes, turcos, kurdos, árabes o persas?”