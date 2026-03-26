El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, advirtió que la guerra lanzada contra Irán está profundizando la inestabilidad en Oriente Medio, y acusó al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu de expandir el conflicto a toda la región.
Durante la Reunión Ampliada de Presidentes Provinciales del Partido de la Justicia y el Desarrollo, celebrada en el centro de congresos del partido en Ankara, Erdogan afirmó que la guerra ha sumido a la región en uno de los períodos más dolorosos del último siglo. En sus palabras: “La guerra iniciada contra Irán sigue ahogando nuestra región en olor a sangre y pólvora”.
Asimismo, el mandatario turco señaló que los civiles, especialmente los niños, se están convirtiendo en víctimas directas del conflicto. “Niños inocentes se están convirtiendo en blancos de misiles mientras están sentados en sus aulas”, denunció, subrayando la gravedad de la situación humanitaria.
Erdogan calificó la actual coyuntura como un punto de inflexión histórico para Oriente Medio y advirtió que el odio y el extremismo ideológico de Israel podrían arrastrar a la región hacia un desastre mayor. En sus palabras: “Nuestra región está viviendo los días más dolorosos del último siglo. Una red de genocidio cegada por el odio arrastra nuestra geografía hacia la catástrofe mientras se oculta detrás de argumentos religiosos.”
Asimismo, el presidente enfatizó que Türkiye no hará distinciones entre naciones vecinas ni permanecerá indiferente ante el sufrimiento de los pueblos regionales. “Que todos estén seguros de esto: nunca hacemos distinciones entre nuestros hermanos y vecinos, y nunca permaneceremos indiferentes ante su dolor”, afirmó. “Como Türkiye y como nación turca, no abandonamos a los pueblos que consideramos amigos y hermanos en tiempos difíciles”.
“¿Acaso les importa si somos chiíes, sunníes, kurdos, turcos, árabes o persas?
Por otra parte, Erdogan advirtió que el gobierno de Netanyahu no solo apunta a Irán, sino que avanza paso a paso hacia la ocupación de Líbano. Según el mandatario, los ataques han ignorado durante casi un mes todos los principios y normas internacionales.
De igual forma, el presidente cuestionó si los agresores distinguen entre las identidades de las personas afectadas. “Durante 27 días, los agresores que ignoran cada principio, valor y norma nos han mostrado algo claramente. ¿Acaso les importa si somos chiíes, sunníes, turcos, kurdos, árabes o persas?”
Asimismo, Erdogan destacó que el sufrimiento civil se extiende por toda la región. “Con el corazón sangrante, pregunto: ¿qué diferencia hay entre las lágrimas derramadas en Isfahan y Teherán y las derramadas en Erbil, Bagdad, Beirut o Riad?”
Aunque calificó el conflicto como una guerra de Israel, advirtió que sus consecuencias afectan a una población mucho más amplia. “Puede que esta sea la guerra de Israel, pero el alto precio lo están pagando primero los musulmanes y, en última instancia, toda la humanidad”, señaló.
“No a la división entre pueblos hermanos”
Además, Erdogan acusó a las estrategias sionistas de intentar profundizar las divisiones sectarias y étnicas en la región. “Rechazamos cualquier acción o debate que fomente la hostilidad entre pueblos hermanos o que apoye los planes de dividir y gobernar del sionismo dirigidos a nuestra región”, dijo.
El presidente subrayó que, una vez que cese el sonido de bombas y misiles, los pueblos de Oriente Medio deberán convivir. “Después de que el rugido mortal de bombas y misiles se silencie, seguiremos viviendo juntos en esta geografía. Nadie debe olvidar esta realidad”.
Del mismo modo, Erdogan condenó las restricciones al culto musulmán en la Mezquita de Al-Aqsa, recordando que por primera vez desde 1967 no se realizaron oraciones de Eid en el lugar sagrado. “Esta ilegalidad es un ataque insolente contra la fe de dos mil millones de musulmanes”, afirmó, y enfatizó que bajo ninguna circunstancia se puede impedir el derecho de los musulmanes a adorar en Al-Aqsa.
Finalmente, el presidente reafirmó la política exterior de Türkiye basada en la paz y la estabilidad. “No nos retiraremos de nuestra política exterior pacífica basada en el principio de paz para todos, estabilidad para todos y prosperidad para todos”, concluyó.