Türkiye está realizando intensos esfuerzos con su diplomacia orientada a la paz “para lograr soluciones justas y equitativas a los problemas a través del diálogo y las negociaciones”, señaló el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, durante un acto celebrado el martes en la capital, Ankara.

Erdogan aseguró que el país está haciendo todo lo posible para liberar “a nuestra región de esta turbulencia” sin más derramamiento de sangre.

El presidente hizo estas declaraciones en medio de la ofensiva militar lanzada el sábado por Estados Unidos e Israel contra Irán, que ha causado la muerte de varios altos funcionarios iraníes, incluido el líder supremo Alí Jamenei.

El conflicto se amplió rápidamente cuando Teherán atacó a Israel y a varios países de la región, entre ellos Qatar, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, que albergan activos estadounidenses, mientras Israel bombardeaba objetivos de Hezbollah respaldados por Irán en el Líbano.