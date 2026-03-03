TÜRKİYE
2 min de lectura
Türkiye trabaja para resolver los problemas mediante una “diplomacia orientada a la paz”: Erdogan
El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, afirmó que Ankara mantiene firmes sus esfuerzos para “promover la paz, la calma y la estabilidad” en la región.
Türkiye trabaja para resolver los problemas mediante una “diplomacia orientada a la paz”: Erdogan
Erdogan aseguró que el país está haciendo todo lo posible para liberar “a nuestra región de esta turbulencia” sin más derramamiento de sangre. / Anadolu Agency
hace 18 horas

Türkiye está realizando intensos esfuerzos con su diplomacia orientada a la paz “para lograr soluciones justas y equitativas a los problemas a través del diálogo y las negociaciones”, señaló el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, durante un acto celebrado el martes en la capital, Ankara.

Erdogan aseguró que el país está haciendo todo lo posible para liberar “a nuestra región de esta turbulencia” sin más derramamiento de sangre.

El presidente hizo estas declaraciones en medio de la ofensiva militar lanzada el sábado por Estados Unidos e Israel contra Irán, que ha causado la muerte de varios altos funcionarios iraníes, incluido el líder supremo Alí Jamenei.

El conflicto se amplió rápidamente cuando Teherán atacó a Israel y a varios países de la región, entre ellos Qatar, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, que albergan activos estadounidenses, mientras Israel bombardeaba objetivos de Hezbollah respaldados por Irán en el Líbano.

RECOMENDADOS

Teherán también detuvo las exportaciones energéticas desde Oriente Medio, cerró la navegación en el Golfo y obligó a paralizar la producción desde Qatar hasta Iraq.

La suspensión de la producción de gas natural licuado por parte de Qatar ya ha provocado un fuerte aumento de los precios energéticos en Europa.

El conflicto corre el riesgo de desencadenar un nuevo repunte de la inflación que podría frenar la recuperación económica en Europa y Asia si se prolonga, en una región que concentra casi un tercio de la producción mundial de petróleo y cerca de una quinta parte del gas natural.

RelacionadoTRT Español - Irán contraataca a Israel y a sitios vinculados a EE.UU. en todo Oriente Medio en plena escalada
FUENTE:TRT World
Explora
Erdogan insta a la diplomacia en llamada con el príncipe saudí en medio de las tensiones con Irán
¿Quién era Alí Jamenei, el líder Supremo de Irán que murió en ataque de EE.UU. e Israel?
Segundo día de fuego: Israel y EE.UU. siguen atacando Irán mientras Teherán lanza respuesta regional
Protestas inundan las calles de Irán por muerte de Jamenei, mientras Trump advierte sobre represalia
A más de 100 niños mató el ataque de EE.UU.-Israel contra escuela en Irán, denuncia enviado ante ONU
Alí Jamenei, líder Supremo de Irán, murió en ataques de EE.UU.-Israel: Teherán promete venganza
El ataque contra Irán podría arrastrar a Oriente Medio a un "anillo de fuego": presidente Erdogan
Türkiye rechaza acusaciones de apoyo a los ataques contra Irán
Türkiye pide a Estados Unidos, Israel e Irán que cesen las hostilidades de inmediato
Alarma global por los ataques conjuntos de EE.UU. e Israel contra Irán: así reacciona el mundo
Irán responde a ataques lanzando misiles contra bases de EE.UU. e Israel en el Golfo
Trump anuncia que Estados Unidos ha comenzado "grandes operaciones de combate" en Irán
Israel y EE.UU. lanzan ataques en Irán pese a diálogo nuclear: Teherán responde
Trump asegura “no estar contento” con Irán pero “aún indeciso” sobre un ataque militar
La tensión entre EE.UU. e Irán dispara evacuaciones de diplomáticos de todo el mundo