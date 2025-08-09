Azerbaiyán y Armenia firmaron este viernes un histórico acuerdo de paz auspiciado por Estados Unidos, que marca el fin formal de décadas de conflicto entre estas dos naciones del sur del Cáucaso.

El presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, y el primer ministro armenio, Nikol Pashinyan, firmaron el acuerdo en la Casa Blanca, y resaltaron su alcance y el potencial de inaugurar una nueva etapa de cooperación.

Aliyev calificó el pacto como un “momento histórico” y señaló que además contribuye a abrir un nuevo capítulo en las relaciones bilaterales con Estados Unidos.

El primer ministro Pashinyan coincidió en que se trata de “un gran logro para la paz que impactará de manera positiva en la región y el mundo. Hoy alcanzamos un hito importante y sentamos las bases de una nueva historia entre Armenia y Azerbaiyán”.

La ceremonia de firma estuvo encabezada por el presidente de EE.UU. Donald Trump, quien señaló: “Armenia y Azerbaiyán se comprometen a detener para siempre toda hostilidad, abrir el comercio, los viajes y las relaciones diplomáticas, y respetar la soberanía e integridad territorial de cada uno”.

Como parte del pacto, Trump levantó las restricciones a la cooperación militar de EE.UU. con Azerbaiyán y anunció que empresas estadounidenses realizarán importantes inversiones en ambos países, especialmente en los sectores de energía, infraestructura y tecnología.

Asimismo, la Casa Blanca indicó que Estados Unidos firmará acuerdos separados con Armenia y Azerbaiyán sobre seguridad fronteriza, cooperación económica, alianzas tecnológicas y comercio. Un punto clave del acuerdo otorga a EE.UU. derechos exclusivos de desarrollo para un corredor estratégico en el sur del Cáucaso, llamado “Corredor de Paz y Prosperidad Trump”.

En un gesto inesperado durante la firma, Aliyev propuso que Armenia y Azerbaiyán presenten una nominación conjunta para que Trump reciba el Premio Nobel de la Paz, propuesta que Pashinyan respaldó.

Armenia y Azerbaiyán mantenían una amarga disputa desde finales de la década de 1980, cuando fuerzas armenias ocuparon Nagorno-Karabaj, una región montañosa reconocida internacionalmente como parte de Azerbaiyán.