Las acciones de Washington y Tel Aviv en Irán distan de ser solo ataques contra objetivos militares, según denuncian decenas de especialistas en derecho internacional: crímenes de guerra podrían estar golpeando al país, tras ataques a infraestructuras civiles que han dejado cientos de muertos entre la población. La alerta llega mientras el presidente de EE.UU., Donald Trump, reitera sus amenazas de bombardear plantas de energía y de desalinización.
Más de 100 expertos de universidades como Harvard, Yale, Stanford y la Universidad de California señalaron este jueves en una carta publicada en el sitio Just Security, que la conducta de las fuerzas estadounidenses y los comentarios de altos funcionarios "plantean serias preocupaciones sobre violaciones al derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, incluidos potenciales crímenes de guerra".
Los especialistas expresaron su alarma por los ataques que han golpeado escuelas, centros de salud y viviendas. Destacan el caso de la escuela primaria Shajareh Tayyebeh en Minab, atacada el 28 de febrero, que dejó al menos 175 muertos, en su mayoría niños, según funcionarios iraníes. Aunque inicialmente Trump negó la responsabilidad de Washington en esa operación, una investigación preliminar del Departamento de Defensa determinó que el ataque sí fue por parte de Washington y estuvo basado en inteligencia desactualizada.
Ese ataque “probablemente viole el derecho internacional humanitario, y si se encuentran pruebas de que los responsables actuaron con imprudencia, podría constituir un crimen de guerra. Este ataque se encuentra entre los más mortíferos perpetrados por el ejército estadounidense contra civiles en las últimas décadas”, indica la carta.
Además, señala que la guerra ha provocado la pérdida de cientos de vidas civiles en Oriente Medio, así como graves daños ambientales y económicos. Según la Media Luna Roja iraní, 67.414 sitios civiles han sido atacados, incluidos 498 escuelas y 236 centros de salud.
Por otra parte, el texto destaca declaraciones que considera preocupantes de altos funcionarios estadounidenses. En marzo, Trump dijo que EE.UU. podría realizar ataques “solo por diversión”. En tanto, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, afirmó que Washington no pelea con "reglas de enfrentamiento estúpidas".
Tales comentarios, junto con la amenaza del mandatario de “devolver” Irán “a la Edad de Piedra”, realizada este miércoles, han sido denunciados como deshumanizantes por los expertos, al normalizar la destrucción de un país y de su población.
En este sentido, el miércoles, el portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, denunció el miércoles que los bombardeos del último mes en toda Irán forman parte de un patrón sistemático de guerra ilegal: “Esto no es un acto aislado de crueldad, sino parte de un patrón brutal de ataques ilegales contra el país”. Y añadió: “El término ‘crimen de guerra’ se queda muy corto para describir adecuadamente estas atrocidades”.
Ataques a Instituto Pasteur y centros de salud
Pese a las denuncias, este jueves EE.UU. e Israel destruyeron infraestructura civil, incluido un puente cerca de Teherán. Trump también advirtió sobre nuevos ataques a puentes y plantas eléctricas: “Nuestro ejército, el más grande y poderoso del mundo, ni siquiera ha empezado a destruir lo que queda en Irán”, escribió en su plataforma Truth Social.
En paralelo, autoridades iraníes informaron que ataques aéreos dañaron el Instituto Pasteur, un centro clave de investigación médica, y advirtieron que el ataque representa riesgos para la salud pública y la cooperación médica internacional.
El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, llamó a las organizaciones internacionales de salud y a médicos de todo el mundo a responder a lo que describió como un “crimen contra la humanidad”.
“¿Qué mensaje transmite atacar hospitales, compañías farmacéuticas y el Instituto Pasteur (de Irán) como centro de investigación médica en el país?”, escribió Pezeshkian en la red social X. “Como médico especialista, insto a la OMS, la Cruz Roja, Médicos Sin Fronteras y a médicos de todo el mundo a responder a este crimen contra la humanidad”, añadió.
Este instituto es clave para el sistema de salud pública de Irán y el desarrollo de estudios médicos. Es el centro de investigación y salud pública más antiguo y prestigioso del país, con amplio reconocimiento en todo Oriente Medio. Fue fundado en 1920 a partir de un acuerdo entre el Instituto Pasteur de París y el gobierno iraní.
El instituto se consolidó como un actor central en la red sanitaria de Irán. Tras la Revolución Islámica de 1979, continuó operando bajo el sistema estatal, con un rol clave en la producción de vacunas, el control de enfermedades infecciosas y el desarrollo de laboratorios de diagnóstico.
En este contexto, el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS) afirmó este viernes que Irán ha sufrido más de 20 ataques contra su sistema de salud desde comienzos de marzo, en medio de los bombardeos de EE.UU. e Israel.
“Desde el 1 de marzo, la OMS ha verificado más de 20 ataques contra la atención sanitaria en Irán, que han provocado al menos nueve muertes, incluida la de un trabajador de enfermedades infecciosas y un miembro de la Media Luna Roja iraní”, escribió Tedros Adhanom Ghebreyesus en la red social X. Añadió que en los últimos días, además del Instituo Pasteur, fueron atacados el hospital psiquiátrico Delaram Sina y la farmacéutica Tofigh Daru.
Consejo de Seguridad de la ONU vota sobre estrecho de Ormuz
El Consejo de Seguridad de la ONU votará el sábado una propuesta sobre la situación del estrecho de Ormuz –una vía clave por donde transita cerca de una quinta parte del petróleo y gas natural licuado del mundo–. Irán bloqueó ese paso, excepto para buques que cumplieran ciertas condiciones, en represalia por los ataques de EE.UU. e Israel, lo que ha puesto en riesgo el suministro energético y ha generado impacto en la economía global.
En este contexto, el secretario general del Consejo de Cooperación del Golfo pidió al Consejo de Seguridad de la ONU autorizar el uso de la fuerza para proteger el estrecho de Ormuz de posibles ataques iraníes. Jassem al-Budaiwi afirmó el jueves: “Instamos al Consejo de Seguridad a asumir toda su responsabilidad y tomar todas las medidas necesarias para proteger las rutas marítimas y garantizar la continuidad segura de la navegación internacional”, añadió.
El borrador de resolución impulsado por Bahréin en el Consejo autoriza el uso de medidas defensivas —y no ofensivas— para garantizar que los buques puedan transitar con seguridad por el estrecho.
Una versión inicial contemplaba permitir a los países “usar todos los medios necesarios” —expresión de la ONU que incluye la posibilidad de acción militar— en el estrecho de Ormuz, el Golfo y el golfo de Omán para asegurar el paso y disuadir interferencias.
La propuesta actual, en cambio, autoriza el uso de “todos los medios defensivos necesarios y proporcionales a las circunstancias en el estrecho de Ormuz y aguas adyacentes” para “garantizar el tránsito y evitar interferencias en la navegación internacional”.
Sin embargo, la iniciativa divide al Consejo. Rusia, China y Francia han expresado objeciones, advirtiendo contra una escalada.
El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, instó al Consejo de Seguridad de la ONU a no respaldar operaciones militares “no autorizadas” en Oriente Medio, y advirtió que la continuidad del conflicto podría generar “problemas interminables”.
“La prioridad es lograr el cese de las hostilidades. Las acciones del Consejo de Seguridad deben evitar una escalada y no legitimar operaciones militares no autorizadas; de lo contrario, provocarán problemas interminables, y los países pequeños y medianos serán los más afectados”, afirmó Wang.
En la misma línea, la representante adjunta de Rusia ante la ONU, Anna Evstigneeva, pidió una resolución “integral” que aborde las causas de fondo del conflicto y no sea “unilateral y desequilibrada”. Por su parte, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, consideró que una operación militar para liberar el estrecho “no es realista”.
Irán y Omán preparan protocolo para gestionar el estrecho
Mientras tanto, Irán está elaborando un protocolo con Omán para supervisar el tránsito marítimo por el estrecho, según declaró un alto funcionario. “Estamos redactando un protocolo para que Irán y Omán supervisen el tránsito en el estrecho de Ormuz”, afirmó el jueves Kazem Gharibabadi, viceministro iraní de Asuntos Exteriores para Asuntos Jurídicos e Internacionales, en declaraciones recogidas por la agencia estatal de noticias IRNA.
Explicó que, en tiempos de paz, Irán y Omán, dos naciones costeras, coordinan y gestionan los movimientos de los buques. “Estos requisitos no implican restricciones, sino que buscan facilitar y garantizar un paso seguro y proporcionar mejores servicios a los buques”, añadió.