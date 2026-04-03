Las acciones de Washington y Tel Aviv en Irán distan de ser solo ataques contra objetivos militares, según denuncian decenas de especialistas en derecho internacional: crímenes de guerra podrían estar golpeando al país, tras ataques a infraestructuras civiles que han dejado cientos de muertos entre la población. La alerta llega mientras el presidente de EE.UU., Donald Trump, reitera sus amenazas de bombardear plantas de energía y de desalinización.

Más de 100 expertos de universidades como Harvard, Yale, Stanford y la Universidad de California señalaron este jueves en una carta publicada en el sitio Just Security , que la conducta de las fuerzas estadounidenses y los comentarios de altos funcionarios "plantean serias preocupaciones sobre violaciones al derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, incluidos potenciales crímenes de guerra".

Los especialistas expresaron su alarma por los ataques que han golpeado escuelas, centros de salud y viviendas. Destacan el caso de la escuela primaria Shajareh Tayyebeh en Minab, atacada el 28 de febrero, que dejó al menos 175 muertos, en su mayoría niños, según funcionarios iraníes. Aunque inicialmente Trump negó la responsabilidad de Washington en esa operación, una investigación preliminar del Departamento de Defensa determinó que el ataque sí fue por parte de Washington y estuvo basado en inteligencia desactualizada.

Ese ataque “probablemente viole el derecho internacional humanitario, y si se encuentran pruebas de que los responsables actuaron con imprudencia, podría constituir un crimen de guerra. Este ataque se encuentra entre los más mortíferos perpetrados por el ejército estadounidense contra civiles en las últimas décadas”, indica la carta.

Además, señala que la guerra ha provocado la pérdida de cientos de vidas civiles en Oriente Medio, así como graves daños ambientales y económicos. Según la Media Luna Roja iraní, 67.414 sitios civiles han sido atacados, incluidos 498 escuelas y 236 centros de salud.

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Por otra parte, el texto destaca declaraciones que considera preocupantes de altos funcionarios estadounidenses. En marzo, Trump dijo que EE.UU. podría realizar ataques “solo por diversión”. En tanto, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, afirmó que Washington no pelea con "reglas de enfrentamiento estúpidas".

Tales comentarios, junto con la amenaza del mandatario de “devolver” Irán “a la Edad de Piedra”, realizada este miércoles, han sido denunciados como deshumanizantes por los expertos, al normalizar la destrucción de un país y de su población.

En este sentido, el miércoles, el portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, denunció el miércoles que los bombardeos del último mes en toda Irán forman parte de un patrón sistemático de guerra ilegal: “Esto no es un acto aislado de crueldad, sino parte de un patrón brutal de ataques ilegales contra el país”. Y añadió: “El término ‘crimen de guerra’ se queda muy corto para describir adecuadamente estas atrocidades”.

Ataques a Instituto Pasteur y centros de salud

Pese a las denuncias, este jueves EE.UU. e Israel destruyeron infraestructura civil, incluido un puente cerca de Teherán. Trump también advirtió sobre nuevos ataques a puentes y plantas eléctricas: “Nuestro ejército, el más grande y poderoso del mundo, ni siquiera ha empezado a destruir lo que queda en Irán”, escribió en su plataforma Truth Social.

En paralelo, autoridades iraníes informaron que ataques aéreos dañaron el Instituto Pasteur, un centro clave de investigación médica, y advirtieron que el ataque representa riesgos para la salud pública y la cooperación médica internacional.

El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, llamó a las organizaciones internacionales de salud y a médicos de todo el mundo a responder a lo que describió como un “crimen contra la humanidad”.

“¿Qué mensaje transmite atacar hospitales, compañías farmacéuticas y el Instituto Pasteur (de Irán) como centro de investigación médica en el país?”, escribió Pezeshkian en la red social X. “Como médico especialista, insto a la OMS, la Cruz Roja, Médicos Sin Fronteras y a médicos de todo el mundo a responder a este crimen contra la humanidad”, añadió.

Este instituto es clave para el sistema de salud pública de Irán y el desarrollo de estudios médicos. Es el centro de investigación y salud pública más antiguo y prestigioso del país, con amplio reconocimiento en todo Oriente Medio. Fue fundado en 1920 a partir de un acuerdo entre el Instituto Pasteur de París y el gobierno iraní.

El instituto se consolidó como un actor central en la red sanitaria de Irán. Tras la Revolución Islámica de 1979, continuó operando bajo el sistema estatal, con un rol clave en la producción de vacunas, el control de enfermedades infecciosas y el desarrollo de laboratorios de diagnóstico.