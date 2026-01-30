El presidente sirio, Ahmed Al-Sharaa, conmemoró el primer aniversario de su llegada al poder con un mensaje de balance y proyección, en el que reiteró su compromiso de construir el futuro del país sobre los pilares de la justicia, la estabilidad y un desarrollo integral.
En un mensaje publicado este viernes en X, Al-Sharaa recordó que ha transcurrido un año desde que asumió la responsabilidad de dirigir Siria y, al hacerlo, evocó los sacrificios y la paciencia demostrados por la población en todo el país.
"Ha pasado un año desde que asumí la confianza de la presidencia de la República Árabe Siria", afirmó. "En este tiempo, recuerdo los sacrificios de los sirios y su capacidad de resistencia en todos los ámbitos, y pido a Dios que me ayude a estar a la altura de esta confianza".
Asimismo, el presidente subrayó que el futuro de Siria será una construcción colectiva, asentada en una justicia firme, una estabilidad duradera y un desarrollo inclusivo.
"De este modo, forjamos el futuro juntos, con una justicia inquebrantable, una estabilidad duradera y un desarrollo integral que devuelva a Siria su lugar y haga realidad las aspiraciones de su pueblo", añadió.
Cabe recordar que el 29 de enero de 2025 el Mando de Operaciones Militares anunció que Al-Sharaa asumía las funciones de presidente de Siria para un periodo de transición, tras la caída del régimen de Assad en diciembre de 2024.
Desde entonces, y desde la disolución de las estructuras de poder del antiguo régimen hasta la recuperación del control del territorio y de los recursos energéticos, el primer año de Al-Sharaa al frente del país ha estado marcado por decisiones políticas contundentes, ambiciosas reformas económicas y una intensa actividad diplomática. Todo ello, en un contexto que las autoridades describen como el inicio de una "nueva era" centrada en la unidad, la reconstrucción y la estabilidad.