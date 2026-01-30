El presidente sirio, Ahmed Al-Sharaa, conmemoró el primer aniversario de su llegada al poder con un mensaje de balance y proyección, en el que reiteró su compromiso de construir el futuro del país sobre los pilares de la justicia, la estabilidad y un desarrollo integral.

En un mensaje publicado este viernes en X, Al-Sharaa recordó que ha transcurrido un año desde que asumió la responsabilidad de dirigir Siria y, al hacerlo, evocó los sacrificios y la paciencia demostrados por la población en todo el país.

"Ha pasado un año desde que asumí la confianza de la presidencia de la República Árabe Siria", afirmó. "En este tiempo, recuerdo los sacrificios de los sirios y su capacidad de resistencia en todos los ámbitos, y pido a Dios que me ayude a estar a la altura de esta confianza".

Asimismo, el presidente subrayó que el futuro de Siria será una construcción colectiva, asentada en una justicia firme, una estabilidad duradera y un desarrollo inclusivo.