NUEVA SIRIA
2 min de lectura
El presidente sirio cumple un año en el cargo y promete un futuro basado en la justicia
El presidente Ahmed Al-Sharaa elogió los sacrificios del pueblo sirio y afirmó que el futuro del país se construirá sobre los pilares de la justicia, la estabilidad y el desarrollo integral.
El presidente sirio cumple un año en el cargo y promete un futuro basado en la justicia
Imágen de archivo del presidente sirio Ahmed Al-Sharaa / AA
hace 19 horas

El presidente sirio, Ahmed Al-Sharaa, conmemoró el primer aniversario de su llegada al poder con un mensaje de balance y proyección, en el que reiteró su compromiso de construir el futuro del país sobre los pilares de la justicia, la estabilidad y un desarrollo integral.

En un mensaje publicado este viernes en X, Al-Sharaa recordó que ha transcurrido un año desde que asumió la responsabilidad de dirigir Siria y, al hacerlo, evocó los sacrificios y la paciencia demostrados por la población en todo el país.

"Ha pasado un año desde que asumí la confianza de la presidencia de la República Árabe Siria", afirmó. "En este tiempo, recuerdo los sacrificios de los sirios y su capacidad de resistencia en todos los ámbitos, y pido a Dios que me ayude a estar a la altura de esta confianza".

Asimismo, el presidente subrayó que el futuro de Siria será una construcción colectiva, asentada en una justicia firme, una estabilidad duradera y un desarrollo inclusivo.

RECOMENDADOS

"De este modo, forjamos el futuro juntos, con una justicia inquebrantable, una estabilidad duradera y un desarrollo integral que devuelva a Siria su lugar y haga realidad las aspiraciones de su pueblo", añadió.

Cabe recordar que el 29 de enero de 2025 el Mando de Operaciones Militares anunció que Al-Sharaa asumía las funciones de presidente de Siria para un periodo de transición, tras la caída del régimen de Assad en diciembre de 2024.

Desde entonces, y desde la disolución de las estructuras de poder del antiguo régimen hasta la recuperación del control del territorio y de los recursos energéticos, el primer año de Al-Sharaa al frente del país ha estado marcado por decisiones políticas contundentes, ambiciosas reformas económicas y una intensa actividad diplomática. Todo ello, en un contexto que las autoridades describen como el inicio de una "nueva era" centrada en la unidad, la reconstrucción y la estabilidad.

FUENTE:TRT World & Agencies, TRT World
Explora
“Entre esperanza y violencia”: ONU afirma que hay avances humanitarios en Gaza, pero son limitados
Relación de Venezuela y EE.UU. debe basarse en el respeto y derecho internacional, insiste Rodríguez
El ministro de Exteriores turco se reúne con delegación de Hamás para abordar el plan de paz en Gaza
Portaaviones de EE.UU. llega a Oriente Medio mientras Irán y Hezbollah advierten de posible ataque
Diputado turco Kurtulmus: “Toda presión internacional debe mantenerse ante el genocidio en Gaza"
Aumentan muertes en EE.UU. por incidentes con agentes de inmigración mientras Trump endurece medidas
Israel abrirá cruce de Rafah de forma “limitada”, pero a cambio de rehén y mientras aún ataca Gaza
Rodríguez señala que Venezuela debe ser potencia petrolera y rechaza “órdenes” de EE.UU. a políticos
“El grupo terrorista YPG no representa a los kurdos sirios”, advierte el ministro turco Hakan Fidan
Israel mata a dos menores palestinos en Gaza, continúa ataques y detenciones en Cisjordania ocupada
Fuerzas sirias liberan a 126 niños detenidos en una prisión administrada por las YPG en Raqqa
Türkiye se consolida como gran productor mundial de aceite de oliva y aceitunas de mesa
Familia palestina pierde a su bebé tras esperar 17 años por la llegada de un hijo
Irán tratará cualquier ataque de EE.UU. como una “guerra total”, advierte un alto funcionario
Siria declara el fin de la emergencia sanitaria en Alepo y Raqqa tras los avances del Ejército