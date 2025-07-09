El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, y el ministro de Defensa Nacional, Yasar Guler, visitarán Pakistán este miércoles 9 de julio, como parte de los esfuerzos para fortalecer la asociación estratégica entre ambos países, y profundizar la cooperación bilateral por la paz regional.

Fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores señalaron este martes que la delegación de Ankara se reunirá con el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, el viceprimer ministro y ministro de Relaciones Exteriores Ishaq Dar, así como con el jefe del Ejército, el capitán general Syed Asim Munir.

Türkiye y Pakistán mantienen estrechas relaciones bilaterales en los sectores económico, comercial y de defensa. Se espera que esta visita de alto nivel refuerce la cooperación de ambos en los asuntos de seguridad y lucha contra el terrorismo.

Ankara e Islamabad además comparten intereses estratégicos comunes en cuanto a la estabilidad regional, especialmente frente a los problemas derivados del terrorismo. Ambos países han mantenido posturas alineadas frente a los principales desafíos que enfrenta el mundo musulmán, particularmente en lo que respecta a la causa palestina.

En este contexto, se prevé que los altos funcionarios turcos y sus homólogos paquistaníes revisen los avances logrados desde la última reunión del Consejo de Cooperación Estratégica de Alto Nivel, celebrada en Islamabad en febrero de 2025. También evaluarán los preparativos para la próxima reunión, programada para 2026 en Türkiye.

Türkiye fue el primer país en expresar su solidaridad con Pakistán y condenar los ataques aéreos transfronterizos de India, que mataron a 31 civiles al inicio de la guerra de cuatro días entre ambos países en mayo pasado. Desde entonces, Ankara ha reiterado su compromiso con la paz y la estabilidad regional.

Además de los temas políticos, también se espera que la delegación de Türkiye aborde medidas para reforzar la cooperación bilateral en defensa. Ambos países consideran que la inestabilidad en Afganistán representa una amenaza directa para la seguridad de Oriente Medio.