Un “paraguas de disuasión” que permitirá a Arabia Saudí y Pakistán utilizar todas sus capacidades militares, sin excepción: así destacaron medios saudíes un acuerdo estratégico de defensa firmado por ambos países este jueves. Ello se suma a la iniciativa de los países del Consejo de Cooperación del Golfo de activar una disposición de Acuerdo de Defensa Conjunta, que establece el mismo principio de “un ataque contra uno es un ataque contra todos”.

El miércoles, el príncipe heredero Mohammed bin Salman firmó el pacto en Riad con el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif. Según un comunicado conjunto difundido por la Agencia de Prensa Saudí (SPA), el acuerdo busca “reforzar la seguridad, lograr la paz en la región y el mundo, desarrollar aspectos de cooperación en defensa entre ambos países y fortalecer la disuasión conjunta contra cualquier agresión”.

“Cualquier agresión contra uno de los dos países será considerada una agresión contra ambos”, señala el acuerdo.

El pacto se selló justo una semana después de un ataque de Israel en Doha que mató a cinco negociadores de Hamás y a un oficial de seguridad qatarí, y que levantó las alarmas en todo Oriente Medio.

“Este acuerdo es la culminación de años de conversaciones. No es una respuesta a países o acontecimientos específicos, sino la institucionalización de una cooperación profunda y de larga data entre nuestros dos países”, dijo un alto funcionario saudí a la agencia de noticias Reuters, bajo condición de anonimato.

Preguntado si el pacto incluía el uso de armas nucleares paquistaníes en caso necesario, respondió: “Este es un acuerdo de defensa integral que abarca todos los medios militares”.

El ministro de Defensa saudí, el príncipe Khalid bin Salman, hermano del príncipe heredero, publicó en su cuenta oficial de X: “Arabia Saudí y Pakistán… un frente contra cualquier agresor… siempre y para siempre”.

“El príncipe heredero y el primer ministro paquistaní firman acuerdo estratégico de defensa”, tituló el diario Okaz, señalando que torres en ciudades saudíes se iluminaron con las banderas de ambos países.

Okaz también publicó una columna del escritor Muteb Al Awad, quien elogió el pacto de defensa, que inició diciendo: “Una histórica fortificación del frente islámico: la defensa aérea saudí completada por la disuasión nuclear paquistaní”. El acuerdo “abre una fase más profunda y cohesionada en las relaciones entre ambas naciones”, señaló Awad, presentándolo como una “redefinición de la disuasión regional”. Y destacó que la fuerza económica saudí la convierte en garante de la estabilidad energética global.