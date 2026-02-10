Con una agenda centrada en las relaciones bilaterales y la coordinación para la cumbre climática de la ONU en 2026, la COP31, el vicepresidente de Türkiye, Cevdet Yilmaz, recibió a la embajadora de Brasil en Ankara, Gilda Motta Santos Neves, este lunes. Durante el encuentro, además de los lazos mutuos, se abordaron los problemas globales y puntos específicos sobre la colaboración para el evento climático del que la nación turca será anfitriona este año.

En la plataforma de redes sociales NSosyal, Yilmaz declaró que la reunión en el Complejo Presidencial de Ankara permitió el diálogo sobre las diferentes medidas para fortalecer la cooperación en infraestructura, industria de defensa, tecnología e inversión, así como la coordinación en asuntos globales y la COP31, programada para noviembre.