TÜRKİYE
Vicepresidente de Türkiye se reúne con embajadora de Brasil para ampliar cooperación antes de COP31
El encuentro entre el vicepresidente turco, Cevdet Yilmaz, y la embajadora de Brasil en Ankara, Gilda Motta Santos, abordó los lazos bilaterales y la coordinación para la cumbre climática de la ONU en 2026, la COP31, de la que Türkiye será anfitrión.
Yilmaz dijo que están trabajando para impulsar el comercio bilateral de manera equilibrada y así alcanzar un objetivo de 10.000 millones de dólares. / AA
hace 40 minutos

Con una agenda centrada en las relaciones bilaterales y la coordinación para la cumbre climática de la ONU en 2026, la COP31, el vicepresidente de Türkiye, Cevdet Yilmaz, recibió a la embajadora de Brasil en Ankara, Gilda Motta Santos Neves, este lunes. Durante el encuentro, además de los lazos mutuos, se abordaron los problemas globales y puntos específicos sobre la colaboración para el evento climático del que la nación turca será anfitriona este año.

En la plataforma de redes sociales NSosyal, Yilmaz declaró que la reunión en el Complejo Presidencial de Ankara permitió el diálogo sobre las diferentes medidas para fortalecer la cooperación en infraestructura, industria de defensa, tecnología e inversión, así como la coordinación en asuntos globales y la COP31, programada para noviembre.

En esa línea, describió a Brasil como un socio estratégico y afirmó que Ankara busca elevar las relaciones bilaterales a un marco más institucional. Esto incluye planes para establecer un mecanismo de consejo de cooperación estratégica de alto nivel entre ambos países.

Yilmaz también afirmó que ambas partes están trabajando para impulsar el comercio bilateral de forma equilibrada y alcanzar la meta de 10.000 millones de dólares.

Finalmente, agradeció la visita de la embajadora brasileña.

FUENTE:TRT Español y agencias
