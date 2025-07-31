EUROPA
Alemania afirma que el proceso de reconocimiento del Estado palestino "debe comenzar ahora"
Berlín consideró que debe iniciarse de inmediato un proceso que conduzca al reconocimiento de Palestina, en el marco de una solución negociada de dos Estados con Israel.
Imágen del ministro de Relaciones Exteriores, Johann Wadephul / Reuters
31 de julio de 2025

El ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, ha declarado que el proceso de reconocimiento del Estado palestino "debe comenzar ahora". Así lo anunció en un comunicado de prensa emitido justo antes de su visita a Israel y a los territorios palestinos ocupados.

"Alemania también se verá obligada a responder a pasos unilaterales", advirtió además este jueves, sugiriendo que el proceso podría acelerarse dependiendo de las circunstancias.

Señaló que una solución negociada de dos Estados sigue siendo la "única vía" para alcanzar una salida sostenible al conflicto, que permita a las personas de ambos lados vivir en paz, seguridad y dignidad.

"Frente a las amenazas abiertas de anexión por parte de sectores del Gobierno israelí, un número creciente de países, incluidos algunos europeos, están dispuestos a reconocer un Estado palestino sin negociaciones previas. La región y el proceso de paz en Oriente Medio se encuentran así en una encrucijada", añadió.

El ministro reafirmó que Alemania, con su "responsabilidad especial hacia Israel", no puede permanecer "ajena" a la situación. "Al mismo tiempo, Israel debe proporcionar un alivio inmediato, integral y duradero a la catastrófica situación en Gaza. Alemania sigue dispuesta a ofrecer todo su apoyo para aliviar el sufrimiento", subrayó Wadephul.

También aseguró que Alemania participará en los lanzamientos aéreos de ayuda en los próximos días, mientras trabaja en la reconstrucción de una ruta humanitaria terrestre.

"Solo por vía terrestre pueden llegar suficientes suministros de ayuda a la población. Por ello, instó urgentemente al Gobierno israelí a permitir el acceso seguro de la ONU y de las organizaciones internacionales de ayuda, y sobre todo, una distribución segura y eficaz", instó.



FUENTE:TRT Español
Explora
