El ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, ha declarado que el proceso de reconocimiento del Estado palestino "debe comenzar ahora". Así lo anunció en un comunicado de prensa emitido justo antes de su visita a Israel y a los territorios palestinos ocupados.



"Alemania también se verá obligada a responder a pasos unilaterales", advirtió además este jueves, sugiriendo que el proceso podría acelerarse dependiendo de las circunstancias.

Señaló que una solución negociada de dos Estados sigue siendo la "única vía" para alcanzar una salida sostenible al conflicto, que permita a las personas de ambos lados vivir en paz, seguridad y dignidad.

"Frente a las amenazas abiertas de anexión por parte de sectores del Gobierno israelí, un número creciente de países, incluidos algunos europeos, están dispuestos a reconocer un Estado palestino sin negociaciones previas. La región y el proceso de paz en Oriente Medio se encuentran así en una encrucijada", añadió.