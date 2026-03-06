La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) ha declarado que la crisis en Oriente Medio constituye una gran emergencia humanitaria, habiendo provocado que un gran número de personas abandonen sus hogares, y ha insistido en que todos los civiles que huyen del conflicto deben recibir paso seguro.

“ACNUR ha declarado la escalada de la crisis en Oriente Medio como una gran emergencia humanitaria que requiere una respuesta inmediata en toda la región”, dijo Ayaki Ito, jefe de emergencias de la agencia y coordinador transregional para los refugiados, durante una rueda de prensa en Ginebra el viernes.

“La reciente escalada de hostilidades y ataques en Oriente Medio ha provocado importantes movimientos de población, mientras que los enfrentamientos en la frontera entre Afganistán y Pakistán también han obligado a decenas de miles de familias a huir”, afirmó.

Las regiones afectadas ya acogen a casi 25 millones de personas entre refugiados, desplazados internos o refugiados que han regresado recientemente del extranjero, añadió Ito.

El responsable indicó que ACNUR está tratando de hacer llegar ayuda vital a los países afectados en toda la región.

Ito subrayó que es imprescindible que todos los civiles que necesiten desplazarse o cruzar fronteras “encuentren seguridad y paso seguro”.

Aumentan los desplazamientos, particularmente en el Líbano: ONU

De hecho, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) también lanzó una alerta en líneas similares: “Ya están surgiendo las primeras señales de movimientos de población, particularmente en Líbano y a través de la frontera hacia Siria”, dijo su portavoz, Mohammed Ali Abunahla, a periodistas en Ginebra.

“En Líbano, las órdenes de evacuación han provocado el desplazamiento de más de 90.000 personas y, hasta esta mañana, se proyecta que la cifra sea mucho mayor”, añadió.

Las tensiones regionales se han intensificado a raíz de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán que comenzaron el 28 de febrero. Desde entonces, Teherán ha lanzado ataques de represalia contra Israel y países de la región, incluidos los del Golfo que albergan bases estadounidenses, lo que ha perturbado los mercados globales.

Israel también ha ampliado su ofensiva contra Hezbollah en Líbano, donde a finales de 2024 se alcanzó un alto el fuego con el grupo.

Abunajela afirmó que estos movimientos evidencian cómo la inestabilidad en un país puede provocar rápidamente desplazamientos transfronterizos. También advirtió de que la crisis está interrumpiendo las cadenas de suministro humanitarias.

“Al mismo tiempo, hay cierres generalizados del espacio aéreo y perturbaciones en las rutas marítimas, particularmente a través del Estrecho de Ormuz, una ruta marítima crítica para el comercio mundial y el suministro de alimentos”, dijo.

Según la OIM, estas interrupciones elevan los costes del transporte y del combustible y retrasan la entrega de ayuda humanitaria.

Antes de esta escalada, más de 19 millones de personas en todo Oriente Medio ya estaban desplazadas internamente debido a conflictos, violencia y desastres, con las cifras más altas en Sudán, Siria y Yemen, además de importantes poblaciones desplazadas en Iraq y Libia, según la agencia de la ONU.

“Cualquier nueva escalada corre el riesgo de desencadenar nuevas olas de desplazamiento y necesidades humanitarias en múltiples países”, advirtió el portavoz, subrayando que las personas obligadas a huir “necesitan urgentemente” apoyo, incluido refugio de emergencia, alimentos, agua potable, servicios de salud, protección y apoyo en salud mental.