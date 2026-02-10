En medio de la expectativa por el futuro de las negociaciones nucleares entre Irán y Estados Unidos , Teherán pareció dar un nuevo paso para allanar el camino. El jefe de la Organización de Energía Atómica, Mohammad Eslami, dijo este lunes que su país está preparado para diluir su uranio enriquecido al 60% si Washington levanta todas las sanciones, de acuerdo a reportes locales. Pero los mensajes desde Irán no pararon ahí: el Ministerio de Relaciones Exteriores advirtió sobre la influencia "destructiva" que podría tener la visita del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, a EE.UU., este martes.

Así, mientras el ajedrez geopolítico sigue avanzando, Irán movió la ficha del uranio altamente enriquecido. “En conclusión, en respuesta a una pregunta sobre la posibilidad de diluir uranio enriquecido al 60%... el jefe de la Organización de Energía Atómica dijo que esto depende de si todas las sanciones serían levantadas a cambio”, reportó este lunes la agencia oficial de noticias iraní IRNA.

Diluir el uranio significa mezclarlo con material de reducción para disminuir el nivel de enriquecimiento, de modo que el producto final no supere un determinado umbral.

Horas después de estos reportes, el jefe de seguridad de Irán, Ali Larijani, quien dirige el Consejo Supremo de Seguridad Nacional del país, llegó a Omán para reunirse con altos funcionarios de cara al diálogo indirecto que Washington e Irán sostuvieron a finales de la semana pasada . A su llegada, el ministro de la Oficina Real de Omán, Sultan bin Muhammad Al-Numani, dio la bienvenida a Larijani, informó IRNA.

Durante la visita, Larijani también tiene previsto reunirse y mantener conversaciones con el sultán de Omán, Haitham bin Tariq Al Said, y con el ministro de Relaciones Exteriores, Badr Albusaidi, indicó la publicación. Larijani encabeza una delegación de alto nivel, y se espera que las conversaciones durante su visita se centren en los recientes acontecimientos regionales y globales, y en las maneras de fortalecer la cooperación bilateral entre Irán y Omán.

Como es de esperarse, sobre la mesa también está la próxima ronda de negociaciones con Estados Unidos. Aunque los medios iraníes no han especificado la agenda de Larijani, fuentes señalaron que se espera que aborde con los mediadores omaníes los lineamientos de la próxima cita de conversaciones. El momento y el lugar de la siguiente sesión de negociaciones aún no han sido confirmados. Las fuentes indican que Larijani también prevé abordar y determinar estos detalles en Mascate.

Irán mira de cerca el viaje de Netanyahu a EE.UU.

Ante el viaje de Netanyahu a Estados Unidos este martes, Irán dejó claro que seguirá la visita de cerca y alertó sobre las intenciones del primer ministro israelí, que se anticipa planteará su dura posición respecto a Teherán. "Nuestra parte negociadora es Estados Unidos. Depende de EE.UU. decidir actuar con independencia de las presiones e influencias destructivas que perjudican a la región", declaró este martes el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmail Baqaei, en una rueda de prensa semanal.

"El régimen sionista ha demostrado repetidamente, como saboteador, que se opone a cualquier proceso diplomático en nuestra región que conduzca a la paz", agregó. Y sostuvo que Israel ha “convertido el programa (nuclear) pacífico de Irán en una crisis artificial". En ese sentido, le pidió a Washington “no permitir que otros decidan” la política exterior estadounidense.