En medio de la expectativa por el futuro de las negociaciones nucleares entre Irán y Estados Unidos, Teherán pareció dar un nuevo paso para allanar el camino. El jefe de la Organización de Energía Atómica, Mohammad Eslami, dijo este lunes que su país está preparado para diluir su uranio enriquecido al 60% si Washington levanta todas las sanciones, de acuerdo a reportes locales. Pero los mensajes desde Irán no pararon ahí: el Ministerio de Relaciones Exteriores advirtió sobre la influencia "destructiva" que podría tener la visita del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, a EE.UU., este martes.
Así, mientras el ajedrez geopolítico sigue avanzando, Irán movió la ficha del uranio altamente enriquecido. “En conclusión, en respuesta a una pregunta sobre la posibilidad de diluir uranio enriquecido al 60%... el jefe de la Organización de Energía Atómica dijo que esto depende de si todas las sanciones serían levantadas a cambio”, reportó este lunes la agencia oficial de noticias iraní IRNA.
Diluir el uranio significa mezclarlo con material de reducción para disminuir el nivel de enriquecimiento, de modo que el producto final no supere un determinado umbral.
Horas después de estos reportes, el jefe de seguridad de Irán, Ali Larijani, quien dirige el Consejo Supremo de Seguridad Nacional del país, llegó a Omán para reunirse con altos funcionarios de cara al diálogo indirecto que Washington e Irán sostuvieron a finales de la semana pasada. A su llegada, el ministro de la Oficina Real de Omán, Sultan bin Muhammad Al-Numani, dio la bienvenida a Larijani, informó IRNA.
Durante la visita, Larijani también tiene previsto reunirse y mantener conversaciones con el sultán de Omán, Haitham bin Tariq Al Said, y con el ministro de Relaciones Exteriores, Badr Albusaidi, indicó la publicación. Larijani encabeza una delegación de alto nivel, y se espera que las conversaciones durante su visita se centren en los recientes acontecimientos regionales y globales, y en las maneras de fortalecer la cooperación bilateral entre Irán y Omán.
Como es de esperarse, sobre la mesa también está la próxima ronda de negociaciones con Estados Unidos. Aunque los medios iraníes no han especificado la agenda de Larijani, fuentes señalaron que se espera que aborde con los mediadores omaníes los lineamientos de la próxima cita de conversaciones. El momento y el lugar de la siguiente sesión de negociaciones aún no han sido confirmados. Las fuentes indican que Larijani también prevé abordar y determinar estos detalles en Mascate.
Irán mira de cerca el viaje de Netanyahu a EE.UU.
Ante el viaje de Netanyahu a Estados Unidos este martes, Irán dejó claro que seguirá la visita de cerca y alertó sobre las intenciones del primer ministro israelí, que se anticipa planteará su dura posición respecto a Teherán. "Nuestra parte negociadora es Estados Unidos. Depende de EE.UU. decidir actuar con independencia de las presiones e influencias destructivas que perjudican a la región", declaró este martes el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmail Baqaei, en una rueda de prensa semanal.
"El régimen sionista ha demostrado repetidamente, como saboteador, que se opone a cualquier proceso diplomático en nuestra región que conduzca a la paz", agregó. Y sostuvo que Israel ha “convertido el programa (nuclear) pacífico de Irán en una crisis artificial". En ese sentido, le pidió a Washington “no permitir que otros decidan” la política exterior estadounidense.
También insistió en que la atención de Irán se centraría estrictamente en el expediente nuclear a cambio de un alivio de las sanciones.
El portavoz iraní además expresó este martes su gratitud a Türkiye y a los países de la región por sus “buenos oficios y buena voluntad” para reducir las tensiones en Oriente Medio. “Creemos que los países regionales pueden desempeñar un papel constructivo y positivo en la configuración de los procesos diplomáticos y en ayudar a reducir las tensiones”, declaró.
Netanyahu viajó a Estados Unidos el martes para reunirse con el presidente Donald Trump, en una visita que se considera tiene como objetivo "dar forma" a las negociaciones en curso entre Teherán y Washington. De hecho, antes de partir en su vuelo, dijo desde el aeropuerto de Ben Gurión que sus conversaciones abordarán Gaza y cuestiones regionales, pero se centrarán principalmente en las negociaciones en Omán. “Le presentaré al presidente (Trump) nuestra visión de los principios de las negociaciones”, dijo Netanyahu.
Esta será la séptima reunión entre Trump y Netanyahu desde el inicio del segundo mandato del estadounidense a principios del año pasado. Cinco de sus encuentros se celebraron en Estados Unidos y uno en Israel.
Un nuevo esfuerzo diplomático
Teherán y Washington reanudaron las conversaciones en Mascate el viernes, meses después de que las negociaciones anteriores colapsaran tras la campaña de bombardeos sin precedentes de Israel contra Irán el pasado junio, que desencadenó la llamada Guerra de 12 días.
Durante el conflicto, Israel atacó a altos mandos militares iraníes, científicos nucleares y emplazamientos nucleares, así como zonas residenciales, y posteriormente Estados Unidos lanzó ataques contra instalaciones nucleares iraníes clave.
Las recientes conversaciones lograron avanzar en medio de las amenazas de Washington y el despliegue de un grupo de portaaviones estadounidense en la región, mientras en Irán transcurrían protestas antigubernamentales. Las autoridades iraníes señalaron que las manifestaciones, que se iniciaron a finales de diciembre por el aumento del costo de vida, comenzaron como movilizaciones pacíficas antes de convertirse en “disturbios”, que, según afirmaron, fueron azuzados por Estados Unidos e Israel.