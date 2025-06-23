TÜRKİYE
En visita histórica, Erdogan recibe al primer ministro de Armenia en Türkiye para impulsar la paz
El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, y el primer ministro de Armenia, Nikol Pashinyan, mantuvieron una reunión histórica en Estambul, centrada en la normalización de las relaciones bilaterales y el impulso al proceso de paz con Azerbaiyán.
El primer ministro armenio, Pashinyan, escribió en la red social X que tuvo “un intercambio en profundidad” con el presidente turco Erdogan. / Reuters / AA
23 de junio de 2025

En un encuentro calificado como un paso histórico hacia la paz regional, el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, recibió este viernes al primer ministro de Armenia, Nikol Pashinyan. Ambos líderes dialogaron en profundidad sobre las relaciones bilaterales y la situación en el Cáucaso, y Erdogan reiteró su respaldo a los esfuerzos para alcanzar un acuerdo de paz entre Armenia y Azerbaiyán.

La reunión entre los líderes se llevó a cabo en el Palacio de Dolmabahce, en Estambul, y duró aproximadamente una hora, según informó la Oficina de la Presidencia turca tras el encuentro.

Durante la simbólica e inusual visita de Pashinyan, “el presidente Erdogan subrayó la importancia del consenso alcanzado en las negociaciones de paz en curso entre Azerbaiyán y Armenia”, indicó la oficina, y subrayó que Türkiye continuará apoyando dichos esfuerzos.

La declaración añadió que Ankara seguirá "brindando pleno apoyo a las iniciativas dirigidas a desarrollar la región con un enfoque que beneficie a todas las partes involucradas".

Ambos líderes también conversaron sobre los "posibles pasos a tomar en el marco del proceso de normalización entre Türkiye y Armenia", según la misma fuente.

Por otro lado, dialogaron sobre la reciente escalada entre Israel e Irán, país que comparte frontera con ambos países.

Erdogan también le comunicó a Pashinyan que Türkiye está utilizando “todos los medios diplomáticos para garantizar la estabilidad, no solo en el Cáucaso sino en toda la región”, y destacó su compromiso con otros líderes para "evitar los riesgos" que representa el actual enfrentamiento entre Irán e Israel.

Pashinyan destaca importancia de reunión con Erdogan

En una publicación en X, Pashinyan afirmó que tuvo un “intercambio profundo” con Erdogan, en el que “dialogaron sobre el proceso de normalización entre Armenia y Türkiye, los acontecimientos regionales y la importancia de un diálogo sostenido”.

Pashinyan reafirmó ante Erdogan que Armenia está “comprometida en la construcción de la paz y la estabilidad en la región”.

Antes del encuentro, el presidente del Parlamento armenio, Alen Simonyan, aseguró en diálogo con periodistas: “Esta es una visita histórica, ya que es la primera vez que un jefe de la República de Armenia visita Türkiye a este nivel”.

Por su parte, el presidente de Azerbaiyán, lham Aliyev, viajó el jueves a Türkiye para reunirse con Erdogan.

Aliyev destacó la “importante” alianza entre ambas naciones durante un encuentro en el que el líder turco reiteró su respaldo a “la consolidación de la paz entre Azerbaiyán y Armenia”.

Pashinyan ha buscado activamente normalizar las relaciones tanto con Bakú como con Ankara.

“Pashinyan tiene mucho interés en sacar a Armenia de su aislamiento, y la mejor manera de lograrlo es mediante un acuerdo de paz con Azerbaiyán y un acuerdo de normalización con Türkiye”, declaró Thomas de Waal, investigador sénior en Carnegie Europe, a la agencia de noticias AFP.

Pashinyan había visitado Türkiye solo una vez, con motivo de la investidura de Erdogan en 2023.

Ankara y Ereván nombraron enviados especiales a finales de 2021 para liderar un proceso de normalización, un año después de la derrota de Armenia en una guerra con Azerbaiyán por la región de Karabaj.

Un año más tarde, Türkiye y Armenia reanudaron los vuelos comerciales tras una pausa de dos años.


