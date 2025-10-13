TÜRKİYE
“La seguridad de Siria es inseparable de la de Türkiye”, afirma el ministro Fidan
En una reunión de alto nivel entre funcionarios de Türkiye y Siria, el ministro de Relaciones Exteriores turco, Hakan Fidan, dijo que la estabilidad de ambos países está estrechamente vinculada y destacó la importancia de reforzar la cooperación.
Funcionarios turcos y sirios mantienen conversaciones sobre seguridad en Ankara. / AA
13 de octubre de 2025

El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, declaró este domingo que “la seguridad de Siria es inseparable de la de Türkiye”, tras una reunión de alto nivel celebrada en Ankara con su homólogo sirio, Asaad Al-Shaibani. El encuentro, que también reunió a los ministros de Defensa y jefes de inteligencia de ambos países, marcó un nuevo paso en los esfuerzos por reforzar la cooperación en materia de seguridad entre Ankara y Damasco.

Por el lado de Türkiye, en la reunión también participaron el ministro de Defensa, Yasar Guler, y el jefe de Inteligencia, Ibrahim Kalin, quienes dialogaron con sus homólogos sirios, Murhaf Abu Qasra y Hussein Salameh.

Destacando que el encuentro abordó todas las dimensiones estratégicas de las relaciones bilaterales, Fidan señaló: “Abordamos pasos conjuntos y concretos que pueden tomarse para garantizar la plena seguridad de Siria, preservando al mismo tiempo su integridad territorial”. Además, agregó: “La administración siria posee la determinación y la resolución para superar los desafíos que enfrenta”.

“La seguridad de Siria es inseparable de la de Türkiye”, dijo, asegurando que Ankara continuará brindando un apoyo integral a los sirios con este objetivo. “No vemos la seguridad de Siria como algo separado de la seguridad de Türkiye. Por esto, seguiremos proporcionando todo tipo de apoyo a nuestros hermanos sirios”, añadió Fidan.

“Proteger los logros de Siria”

Durante la reunión en Ankara, ambas partes acordaron fortalecer la colaboración para proteger los logros de Siria, indicó Fidan en la plataforma de redes sociales turca NSosyal.

“Hemos acordado con nuestros hermanos sirios fortalecer nuestra estrecha coordinación y cooperación para preservar los logros de Siria y continuar avanzando”, agregó. En este sentido, remarcó que las conversaciones en Ankara permitieron analizar a fondo las dimensiones estratégicas de la relación entre ambos países.

El encuentro también abordó pasos conjuntos para garantizar la seguridad y preservar la integridad territorial de Siria, evaluando de manera integral los planes concretos.

Asimismo, subrayando que la administración siria tiene la determinación y la resolución para superar las difíciles pruebas que enfrenta, Fidan afirmó que los contactos con Damasco continúan de forma activa en todos los niveles, tras la recuperación de la libertad por parte del pueblo sirio a finales del año pasado.


FUENTE:TRT Español y agencias
