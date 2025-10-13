El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, declaró este domingo que “la seguridad de Siria es inseparable de la de Türkiye”, tras una reunión de alto nivel celebrada en Ankara con su homólogo sirio, Asaad Al-Shaibani. El encuentro, que también reunió a los ministros de Defensa y jefes de inteligencia de ambos países, marcó un nuevo paso en los esfuerzos por reforzar la cooperación en materia de seguridad entre Ankara y Damasco.

Por el lado de Türkiye, en la reunión también participaron el ministro de Defensa, Yasar Guler, y el jefe de Inteligencia, Ibrahim Kalin, quienes dialogaron con sus homólogos sirios, Murhaf Abu Qasra y Hussein Salameh.

Destacando que el encuentro abordó todas las dimensiones estratégicas de las relaciones bilaterales, Fidan señaló: “Abordamos pasos conjuntos y concretos que pueden tomarse para garantizar la plena seguridad de Siria, preservando al mismo tiempo su integridad territorial”. Además, agregó: “La administración siria posee la determinación y la resolución para superar los desafíos que enfrenta”.

“La seguridad de Siria es inseparable de la de Türkiye”, dijo, asegurando que Ankara continuará brindando un apoyo integral a los sirios con este objetivo. “No vemos la seguridad de Siria como algo separado de la seguridad de Türkiye. Por esto, seguiremos proporcionando todo tipo de apoyo a nuestros hermanos sirios”, añadió Fidan.

