GENOCIDIO EN GAZA
2 min de lectura
Israel cierra el paso de Rafah y vuelve a aislar a Gaza, mientras ataca Irán
Mientras la atención internacional se enfoca en los ataques de Israel y EE.UU. a Irán, Tel Aviv cerró el paso de Rafah, clave para el ingreso de ayuda humanitaria a Gaza, lo que agrava la escasez de alimentos, medicinas y combustible en el enclave.
Israel cierra el paso de Rafah y vuelve a aislar a Gaza, mientras ataca Irán
Imágen de archivo del paso fronterizo de Rafah / Reuters
2 de marzo de 2026

Israel volvió a cerrar el paso de Rafah el sábado, dejando a Gaza aislada y a sus habitantes atrapados en un enclave donde la vida cotidiana se ha convertido en un combate por la supervivencia, tras más de dos años de ataques brutales de Israel.

Según el organismo de enlace militar israelí, COGAT, la medida responde a un “ajuste de seguridad necesario” tras un ataque conjunto de Israel y Estados Unidos contra Irán. Esta escalada se produce, además, pese a los esfuerzos diplomáticos en curso para aliviar las tensiones regionales.

Asimismo, la agencia anunció que se pospondrán las rotaciones del personal humanitario hacia Gaza, lo que ha generado preocupación entre las organizaciones de ayuda que ya enfrentan enormes dificultades para mantener sus operaciones.

Palestinos en necesidad extrema

Para los palestinos, la situación agrava una realidad ya crítica. Gran parte de la infraestructura de Gaza ha quedado devastada; el acceso a alimentos y atención médica sigue severamente limitado, y el desplazamiento se ha vuelto casi universal entre la población.

RECOMENDADOS

El cruce fronterizo con Egipto había reabierto recientemente para un limitado movimiento civil, tras meses de cierre durante lo que muchos califican como el genocidio brutal de Israel.

No obstante, para los civiles de Gaza, el impacto inmediato es evidente: el cierre de Rafah vuelve a reducir su mundo a una tierra sitiada, con menos vías de escape, acceso humanitario disminuido y una creciente incertidumbre, mientras las tensiones regionales amenazan con ampliar el conflicto.

Esto se produce en un momento en que el escrutinio internacional sobre las acciones israelíes en Gaza se han intensificado. La Corte Internacional de Justicia, máximo órgano judicial de la ONU, consideró plausibles las alegaciones de que las acciones de Israel podrían constituir genocidio. Además, grupos de derechos humanos y expertos de la ONU advierten que algunas tácticas podrían constituir crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra.


FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
Erdogan insta a la diplomacia en llamada con el príncipe saudí en medio de las tensiones con Irán
¿Quién era Alí Jamenei, el líder Supremo de Irán que murió en ataque de EE.UU. e Israel?
Segundo día de fuego: Israel y EE.UU. siguen atacando Irán mientras Teherán lanza respuesta regional
Protestas inundan las calles de Irán por muerte de Jamenei, mientras Trump advierte sobre represalia
A más de 100 niños mató el ataque de EE.UU.-Israel contra escuela en Irán, denuncia enviado ante ONU
Alí Jamenei, líder Supremo de Irán, murió en ataques de EE.UU.-Israel: Teherán promete venganza
El ataque contra Irán podría arrastrar a Oriente Medio a un "anillo de fuego": presidente Erdogan
Türkiye rechaza acusaciones de apoyo a los ataques contra Irán
Türkiye pide a Estados Unidos, Israel e Irán que cesen las hostilidades de inmediato
Alarma global por los ataques conjuntos de EE.UU. e Israel contra Irán: así reacciona el mundo
Irán responde a ataques lanzando misiles contra bases de EE.UU. e Israel en el Golfo
Trump anuncia que Estados Unidos ha comenzado "grandes operaciones de combate" en Irán
Israel y EE.UU. lanzan ataques en Irán pese a diálogo nuclear: Teherán responde
Trump asegura “no estar contento” con Irán pero “aún indeciso” sobre un ataque militar
La tensión entre EE.UU. e Irán dispara evacuaciones de diplomáticos de todo el mundo