Israel volvió a cerrar el paso de Rafah el sábado, dejando a Gaza aislada y a sus habitantes atrapados en un enclave donde la vida cotidiana se ha convertido en un combate por la supervivencia, tras más de dos años de ataques brutales de Israel.

Según el organismo de enlace militar israelí, COGAT, la medida responde a un “ajuste de seguridad necesario” tras un ataque conjunto de Israel y Estados Unidos contra Irán. Esta escalada se produce, además, pese a los esfuerzos diplomáticos en curso para aliviar las tensiones regionales.

Asimismo, la agencia anunció que se pospondrán las rotaciones del personal humanitario hacia Gaza, lo que ha generado preocupación entre las organizaciones de ayuda que ya enfrentan enormes dificultades para mantener sus operaciones.

Palestinos en necesidad extrema

Para los palestinos, la situación agrava una realidad ya crítica. Gran parte de la infraestructura de Gaza ha quedado devastada; el acceso a alimentos y atención médica sigue severamente limitado, y el desplazamiento se ha vuelto casi universal entre la población.