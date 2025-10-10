La controvertida líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, sorprendió este viernes al ser galardonada con el Premio Nobel de la Paz. Machado, líder del partido Vente Venezuela desde 2013 y una de las figuras más polarizantes del país, competía entre cientos de nominados, incluyendo al presidente de EE.UU., Donald Trump, quien había expresado en varias ocasiones su deseo de recibir el prestigioso galardón.

Mientras algunos destacan su liderazgo y firmeza política, sus críticos la señalan como una representante de la élite económica y la acusan de promover posiciones extremas y respaldar a EE.UU . durante el actual despliegue militar en el Caribe. El reconocimiento llega en medio de un escenario marcado por sus investigaciones judiciales y la polarización política en Venezuela.

María Corina Machado Parisca nació el 7 de octubre de 1967 en Caracas, en el seno de una familia acomodada vinculada a la industria siderúrgica. Su educación en instituciones privadas de prestigio, incluyendo la Universidad de Yale en EE.UU. y su formación en el ámbito empresarial marcaron su trayectoria antes de ingresar a la política.

Entre 2010 y 2015, fue diputada en la Asamblea Nacional, consolidándose como una voz crítica tanto de Hugo Chávez como del presidente Nicolás Maduro. En 2012, fundó y asumió la coordinación nacional de Vente Venezuela, partido que se ha mantenido como una de las principales fuerzas opositoras al chavismo.

A pesar de las divisiones internas que durante años han debilitado a la oposición venezolana, la exlegisladora logró cohesionar un amplio bloque opositor gracias a que moderó su discurso.

Este viernes, al conocer la noticia del Nobel de la Paz, Machado expresó estar “en shock”, según un video enviado por su equipo de prensa a la agencia de noticias AFP. “¡Estoy en shock!”, se escucha decir a Machado. “Estamos en shock de alegría”, le respondió González. “¿Qué es esta vaina? Yo no lo puedo creer”, insistió la dirigente de 58 años.

A pesar de haber sido inhabilitada por 15 años para ejercer cargos públicos por orden de la Contraloría General de la República, un órgano gubernamental con autonomía funcional, Machado continuó activa políticamente. Durante las elecciones presidenciales de julio de 2024, su partido apoyó a Edmundo González, quien se exilió en España, mientras que Machado permaneció en Venezuela, liderando desde la clandestinidad. La dirigente asegura que González ganó los comicios del 28 de julio, donde Maduro fue reelegido para un tercer mandato, pero cuyos resultados la oposición disputa. Estados Unidos tampoco reconoció el resultado de aquellos comicios.

Tras permanecer oculta desde el 1 de agosto de 2024, Machado reapareció públicamente en enero de 2025 en una multitudinaria concentración en Caracas, aunque denunció que fue retenida por agentes estatales minutos después. El gobierno rechazó estas declaraciones , indicando que no existió tal detención y calificando el hecho como una “operación de falsa bandera”.

En las últimas semanas circuló en redes sociales el rumor de que Machado se refugia en la embajada de Estados Unidos, según informó AFP. La opositora vive en la clandestinidad desde después de las elecciones presidenciales de julio de 2024, en las que Maduro reivindicó la victoria pese a las denuncias de fraude de sus rivales.

Acusada de conspirar e instigar a la insurrección





Machado enfrenta múltiples investigaciones por parte de las autoridades venezolanas. Su historial de denuncias se remontan a agosto de 2024, cuando fue procesada junto a Leopoldo López y otros dirigentes del ala más radical de la oposición por promover protestas callejeras contra Maduro que dejaron 43 muertos. A finales de agosto de 2024, Machado anunció que permanecería en clandestinidad por estas investigaciones.

Luego, en noviembre de 2024, la Fiscalía venezolana la acusó de “traición a la patria” por “conspirar” con el Gobierno de Estados Unidos del entonces presidente Joe Biden, para impulsar un proyecto de ley de Washington que buscaba aislar económicamente a Venezuela. De hecho, ha respaldado públicamente las sanciones impuestas por Estados Unidos al régimen de Maduro, considerándolas necesarias para presionar por un cambio democrático en Venezuela.

Machado también es investigada por "instigación a la insurrección" a la Fuerza Armada luego de las elecciones del año pasado.