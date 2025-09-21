La presencia, cooperación y compromiso de Türkiye en Latinoamérica se ha consolidado a partir de una antigua amistad que, en el caso de 9 países de la región, está cumpliendo 75 años. El aniversario de las relaciones diplomáticas con Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela da muestra del esfuerzo de Ankara por construir lazos fuertes y duraderos.

“Celebramos con orgullo el 75.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas” con estos países, señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores de Türkiye en un comunicado. Y añadió que “en el marco de nuestra estrategia para el desarrollo de relaciones multifacéticas con los países de América Latina y el Caribe, nos complace profundamente el nivel de cooperación alcanzado con estas naciones”.

Justamente, la declaración indica que, en virtud del Plan de Acción para América Latina y el Caribe, la representación diplomática y consular de Türkiye en la región se ha triplicado. Actualmente el país tiene 19 embajadas y un consulado general, con la reciente apertura de la embajada en Managua, Nicaragua, en febrero de 2025, de acuerdo a fuentes del ministerio.

A eso se suma que la presencia de países de Latinoamérica en Türkiye creció a 18 embajadas y ocho consulados generales. “Este aumento ha permitido profundizar nuestras relaciones en los ámbitos político, económico, militar y cultural”, señalaron las fuentes. Cabe destacar que las relaciones con Brasil (2010), México (2013) y Colombia (2022) se elevaron al nivel de Asociación Estratégica.

Por otro lado, el volumen comercial de Ankara con la región ascendió a 15.600 millones de dólares a finales de 2024, en comparación a los aproximadamente 1.000 millones de dólares registrados a principios de la década del 2000. Las fuentes del ministerio explicaron que Türkiye cuenta con consejeros o agregados comerciales en 10 países América Latina y el Caribe. Además, “las inversiones mutuas siguen creciendo a través de un total de 12 consejos empresariales dependientes de la Junta de Relaciones Económicas Exteriores de Türkiye (DEIK)”.

Cooperación para el desarrollo



Una de las dimensiones más relevantes para Türkiye en su relación con Latinoamérica es la cooperación para el desarrollo: se han realizado más de 500 proyectos hasta la fecha, a través de la Agencia Turca de Cooperación y Coordinación (TİKA), de acuerdo a las fuentes.

Ankara también realiza contribuciones voluntarias al Fondo de Desarrollo de CARICOM, la Organización de los Estados Americanos, la Comunidad del Caribe, el Sistema de la Integración Centroamericana, la Misión Multinacional de Seguridad de la ONU desplegada en Haití y la Misión de la OEA de Apoyo al Proceso de Paz de Colombia.

Por su parte, los centros del Instituto Yunus Emre y de la Fundación Türkiye Maarif responden al creciente interés en la lengua y la cultura turcas, particularmente a través de la influencia de las series de televisión turcas. Además, 625 estudiantes de la región se han beneficiado del programa de Becas Türkiye y 294 estudiantes continúan actualmente sus estudios en el país, indicaron las fuentes.