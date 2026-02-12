Como parte del plan de paz de 20 puntos para Gaza –impulsado por el presidente de EE.UU., Donald Trump– ha surgido un borrador que apunta directamente al desarme del grupo de resistencia palestino Hamás y plantea que se haga por fases, de acuerdo a un informe del diario The New York Times. Citando funcionarios y personas cercanas a las discusiones de manera anónima, la publicación señala que la propuesta contempla que Hamás entregue en un primer momento las armas con capacidad de alcanzar territorio israelí, mientras retiene temporalmente algunas armas pequeñas.

En este sentido, asegura el reporte, la propuesta indicaría un posible cambio en los esfuerzos para desmilitarizar el enclave palestino, devastado por más de dos años de ofensiva genocida a manos de Israel. El plan fue preparado por un equipo internacional que incluye al yerno y asesor de Trump, Jared Kushner, al enviado estadounidense Steve Witkoff y al alto exfuncionario de la ONU Nickolay Mladenov, añadió The New York Times.

Ahora la expectativa se centra en la presentación del borrador a Hamás que, de acuerdo a la publicación, será en las próximas semanas. El grupo de resistencia ya ha manifestado previamente su voluntad a entregar las armas en Gaza a una autoridad palestina que gobierne el enclave, bajo la condición de que termine la ocupación israelí y todas sus fuerzas salgan del territorio. Y este es justamente uno de los puntos más álgidos, pues la postura de Tel Aviv siempre ha sido contraria a la retirada si Hamás no se desarma.

De manera que, en lo que parece un esfuerzo por abrir el camino en esta disyuntiva, la propuesta reportada por The New York Times también prevé que las “armas personales” serían “registradas y retiradas de servicio”, a medida que una nueva administración palestina asumiera la seguridad en el enclave. Sin embargo, no se especificó qué armamento quedaría incluido. Tampoco quedó claro quién asumiría la custodia de las armas ni cómo se llevaría a cabo el proceso de entrega.

Las fuentes anónimas también enfatizaron que los detalles de la propuesta pueden cambiar hasta que una versión final se le entregue a Hamás, y que además pueden surgir nuevos borradores.

Analistas citados en el reporte señalaron que el desmantelamiento de las capacidades militares de Hamás sigue siendo el "eje de todo". Shira Efron, de RAND Corporation, le dijo al diario que un fracaso en el desarme plantea el riesgo de un nuevo conflicto o a una estructura de gobierno dividida en el enclave.

Tras el reporte, Dylan Johnson, portavoz de la Casa Blanca, sostuvo al medio que el Gobierno de Trump espera que Hamás se desarme y ejecute el plan de 20 puntos. “Estados Unidos trabaja estrechamente con todas las partes y mediadores para garantizar la plena implementación del plan y avanzar hacia un marco de seguridad duradero que respalde la estabilidad a largo plazo en la región y la prosperidad de Gaza”, añadió.

Mientras se debate el desarme de Hamás, el reporte de The New York Times sobre el plan no menciona el retiro de las fuerzas israelíes del enclave, ni cómo sería ese proceso. Según la publicación, es poco probable que Tel Aviv retire sus tropas de Gaza antes de que Hamás deponga las armas.

Delegación de Hamás se reúne con alto funcionario de Irán

Mientras continúan los debates para avanzar en el plan de paz para Gaza, Hamás mantiene relaciones diplomáticas con actores regionales. Este miércoles, una delegación del grupo de resistencia palestino mantuvo conversaciones con Ali Larijani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, en Qatar para abordar la ofensiva israelí en el enclave y los recientes acontecimientos políticos regionales, según un comunicado del grupo.

Hamás subrayó su compromiso con el cumplimiento de los términos del acuerdo de alto el fuego que entró en vigencia el pasado 10 de octubre. En esa línea, la delegación afirmó que está “trabajando por todos los medios” para detener los incesantes ataques israelíes en Gaza, levantar el bloqueo y garantizar la entrada de ayuda humanitaria al enclave.