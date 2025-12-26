Tras una tensa sesión del Consejo de Seguridad de la ONU, convocada por Venezuela para abordar la campaña de presión de Estados Unidos , Rusia reafirmó este jueves su respaldo a Caracas, calificando las acciones de Washington de “piratería” y asegurando que han convertido al Caribe en una “zona sin leyes”. En respuesta, el Gobierno de Venezuela agradeció el apoyo de Moscú frente a lo que denuncia como amenaza a su soberanía y a la estabilidad regional.

“Somos testigos de que el mar Caribe se ha convertido en una ‘zona sin leyes’, donde se revive el robo de propiedad ajena, es decir, la piratería y el bandolerismo, largamente olvidados”, dijo la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso, María Zakharova. Sus palabras llegan días después de que EE.UU. ordenara un bloqueo a petroleros sancionados e incautara dos de ellos.

Según la agencia de noticias rusa TASS, al profundizar en los efectos de estas medidas, la diplomática sostuvo que violan la Carta de la ONU y la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982, afectan la libertad de navegación y atentan contra la soberanía venezolana. Zakharova advirtió además que este tipo de acciones representa una amenaza directa al orden jurídico internacional y podría tener consecuencias para toda América Latina.

“Defendemos de manera constante la desescalada”, agregó Zakharova. “Esperamos que el pragmatismo y la racionalidad del presidente (de Estados Unidos, Donald) Trump permitan encontrar soluciones mutuamente aceptables para las partes, dentro del marco de las normas legales internacionales”.

“Confirmamos nuestro apoyo a los esfuerzos del Gobierno de Nicolás Maduro orientados a proteger la soberanía y los intereses nacionales, y a mantener un desarrollo estable y seguro en su país”, sostuvo.

La portavoz reiteró que tales medidas violan el derecho marítimo internacional y la libertad de navegación. Además, volvió a llamar a una desescalada, instó a respetar a la región como una “zona de paz” y calificó como falsas las informaciones sobre una supuesta evacuación de la Embajada de Rusia en Venezuela.

Asimismo, destacó que en la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU el pasado martes, donde se discutió la presencia de Estados Unidos en el Caribe, la mayoría de los países rechazaron las acciones de Washington.

Caracas destaca apoyo para preservar al Caribe como Zona de Paz

En sintonía con las declaraciones emitidas desde Moscú, el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Yván Gil, agradeció al Gobierno ruso por su respaldo.