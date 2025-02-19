19 de febrero de 2025
Desde el inicio de la ofensiva israelí en Cisjordania ocupada el 21 de enero, los devastadores ataques han desplazado a más de 40.000 palestinos y dejado casi 50 muertos.
Los asentamientos de refugiados de Yenín, Tulkarem, Nur Shams y Far’a han sido prácticamente vacíos, con más de 76.000 refugiados afectados.
Además, se planea la construcción de casi 1.000 viviendas ilegales para colonos en territorios palestinos robados, lo que agrava aún más la violencia y el despojo que sufren los habitantes de la región