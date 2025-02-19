ORIENTE MEDIO
Mayor desplazamiento de palestinos desde la Naksa
40.000 personas han sido obligadas a dejar sus hogares desde enero
ESP_IMAGE_WESTBANK / TRT Español
19 de febrero de 2025

Desde el inicio de la ofensiva israelí en Cisjordania ocupada el 21 de enero, los devastadores ataques han desplazado a más de 40.000 palestinos y dejado casi 50 muertos.

Los asentamientos de refugiados de Yenín, Tulkarem, Nur Shams y Far’a han sido prácticamente vacíos, con más de 76.000 refugiados afectados.

Además, se planea la construcción de casi 1.000 viviendas ilegales para colonos en territorios palestinos robados, lo que agrava aún más la violencia y el despojo que sufren los habitantes de la región

