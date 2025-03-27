El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, afirmó que el silencio de Occidente ante el genocidio en Gaza ha impulsado a Israel para continuar con su brutales masacres en el asediado enclave.

"Alentado por el silencio de las potencias occidentales y actuando con una temeridad creciente, el gobierno israelí continúa su política de genocidio incluso durante el Ramadán", aseguró Erdogan el miércoles en una ceremonia de premios del concurso de recitación del Corán en la capital turca, Ankara.

El mandatario reafirmó la determinación de su gobierno de hacer "todo lo necesario para poner fin a la opresión y el genocidio en Gaza lo antes posible" y reiteró el firme respaldo de Türkiye al pueblo palestino.

Durante su ofensiva genocida, Israel ha asesinado a más de 62.000 palestinos, herido a otros 110.000 y forzado el desplazamiento de prácticamente toda la población de Gaza. Los habitantes del enclave enfrentan una nueva Nakba —”catástrofe”, en árabe— similar a la de 1948, mientras Israel y Estados Unidos avanzan en un peligroso plan de limpieza étnica total de los palestinos en Gaza.

Unidad entre las naciones musulmanas