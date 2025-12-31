Mendoza, Argentina - “La historia es cíclica. Nuestro pueblo ya vivió esta situación cuando llegaron los colonizadores. Vienen de otros lugares y con otras intenciones vuelven a pretender la extracción de las riquezas que tiene nuestro territorio, así como antes es ahora”, relata a TRT Español Liliana Claudia Herrera, lideresa indígena y Omta (autoridad) de la comunidad Huarpe Guaytamari, ubicada en las afueras de la localidad de Uspallata al pie de la cordillera de los Andes, en la provincia de Mendoza, Argentina.

A pocos kilómetros y a pesar de la oposición del pueblo Huarpe, de los vecinos de Uspallata y de decenas de miles de mendocinos, avanza el primer proyecto megaminero de cobre de Mendoza con una inversión cercana a los 600 millones de dólares. Sus opositores critican la presencia de la empresa Solway, propietaria a través de su subsidiaria Zonda Metals del Proyecto San Jorge (PSJ) Cobre Mendocino, y aseguran que la iniciativa representa una amenaza para la región. Señalan que cualquier contaminación —frecuente en la megaminería argentina, ya sea por los métodos utilizados o por el alto consumo de agua en un contexto de crisis hídrica— podría afectar este bien común vital durante generaciones.

Del río dependen tres de cada cuatro habitantes de Mendoza, lo que equivale a más de un millón de personas y más de 240.000 hectáreas de cultivos, entre ellos gran parte de los viñedos por los que esta región es conocida mundialmente. Para Herrera, el PSJ forma parte de un mismo proceso: un avance colonial, ilegal e ilegítimo sobre sus territorios, sus bienes comunes, su derecho propio y su forma de vida.

“Entendiendo que este proyecto sionista es un proyecto de muerte, así como viene sucediendo con el pueblo palestino, son las mismas estrategias de eliminar a los pueblos en beneficio de capitales que van y vienen por el mundo como quieren”, revela Herrera, quien con su comunidad se dedica principalmente al turismo con identidad, donde además de mostrar la belleza del paisaje enseñan sobre su cosmovisión y cultura.

Mekorot y las provincias argentinas: contrataciones directas, cláusulas secretas y el agua como mercancía

Mendoza es una de las 12 provincias argentina s que firmaron contratos directos, sin licitación pública, con Mekorot, la empresa estatal israelí de agua señalada de controlar el suministro hídrico palestino mediante restricciones y altos precios, al punto de dejar a Gaza con un 97% del agua contaminada y cortes frecuentes.

En territorio argentino, Mekorot estaría tomando “ gradualmente control del sistema de suministr o” del país, tras expandir su huella en 2022 y 2023, cuando firmó acuerdos de cooperación técnica con varias provincias, entre ellas Mendoza y San Juan. En 2024 se sumaron Jujuy, Chubut y Neuquén, mientras la empresa brinda asesoramiento y especialistas en sistemas de agua, y las provincias comparten datos sobre recursos hídricos y geológicos.

Al respecto, activistas de la campaña "Fuera Mekorot" , vinculada al movimiento Boicot, Desinversiones y Sanciones (BDS), han revelado cláusulas controversiales en estos acuerdos: las provincias renuncian a resolver litigios en tribunales argentinos, debiendo optar por cortes británicas, y Mekorot retiene la propiedad intelectual de los estudios de acuerdo a la copia de los contratos a los que pudo acceder TRT Español.

“Cuando ponemos estos contratos y la forma en que se han hecho en diálogo con la situación que se vive en Mendoza, queda claro que Mekorot tiene una acción que busca hacer más eficiente el uso del agua para la expansión del extractivismo. Viendo el agua como una mercancía con la cual se puede generar una intensificación de los proyectos mineros, petroleros y del agronegocio”, afirma el biólogo investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), Guillermo Folgera.

De hecho, a comienzos de diciembre, Diego Berger, coordinador de Proyectos Internacionales de Mekorot, participó en el Congreso “Agua para el Futuro”, organizado por el Gobierno de Mendoza, donde destacó la necesidad de lo que llamó un cambio cultural respecto al uso del agua en Argentina. “Tenemos que empezar a cambiar la mentalidad de la gente para que use menos agua, la respete y pague por ella”, declaró. También afirmó que “no está mal generar ingresos con el agua; por eso debe ser sustentable”, e indicó que, “en definitiva, van a tener que pagar”.

Folgera, también profesor de la Universidad de Buenos Aires (UBA), describe cómo esta acción de Mekorot sucede en un contexto de avance de toda clase de proyectos extractivos a nivel nacional con alto grado de resistencia de comunidades indígenas, locales, científicas y ambientalistas.

En esa línea, tras firmar dos acuerdos con Mekorot que incluyen cláusulas no publicadas, el Gobierno de Mendoza impulsó un nuevo Código de Agua que establece la posibilidad de uso para la minería, actividad que actualmente no cuenta con cupos de uso, y otorga al Poder Ejecutivo la facultad de reasignar partidas hídricas entre sectores. Aún no ha sido aprobado por el poder legislativo local, debido a la resistencia masiva que hubo ante el primer intento de avanzar en ese sentido, aunque se da por descontado que así suceda.

Pero el descontento social de decenas de miles de mendocinos también se siente. Ellos afirman un mensaje bien contrario, al grito de “El agua no se toca” y “El agua vale más que el cobre” en las múltiples protestas casi diarias debido a la aprobación en el Congreso local de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto PSJ Cobre Mendocino , la última restricción legal que tenía para comenzar operaciones.

Por su parte, una investigación del Instituto de Estudios Orientales de la Academia de Ciencias de Rusia apunta a que la presencia actual de Mekorot en Argentina es "altamente beneficiosa para los sectores minero y agrícola, donde oligarcas argentinos de origen judío también desempeñan un papel significativo, promoviendo sus intereses a través de la embajada israelí en Buenos Aires y de la Cámara de Comercio Argentino-Israelí".

El interés de Israel en el sector energético de Argentina

Ahora bien, no se puede perder de vista que las relaciones entre Buenos Aires y Tel Aviv se han profundizado desde que Javier Milei asumió la presidencia de Argentina en 2023, con un enfoque en impulsar la economía, mientras el país sudamericano ha apoyado a Israel en las Naciones Unidas y se ha posicionado en contra de la Corte Penal Internacional durante el genocidio contra el pueblo palestino.

Así, Israel “valora altamente al actual liderazgo argentino y tiene la intención de fortalecer la cooperación bilateral con su socio latinoamericano”, indica un reporte del Instituto de Estudios Orientales de la Academia de Ciencias de Rusia.

Milei busca reformar las relaciones con Tel Aviv, basándolas en inversión y seguridad, y Buenos Aires está dispuesta a ofrecer a las empresas israelíes preferencias a cambio de inversión en la economía nacional. En noviembre , Milei se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Saar, acompañado de una delegación empresarial centrada en acuerdos de energía, salud digital y ciberseguridad. El 9 de diciembre, el gobierno argentino celebró la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto PSJ Cobre Mendocino, donde “la reactivación de este sector es fundamental para la generación de divisas, la creación de empleo de calidad y el impulso de la economía regional y nacional”.