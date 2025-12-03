El Kremlin fue escenario este martes de un encuentro clave en las conversaciones sobre la guerra en Ucrania. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, recibió al enviado de Estados Unidos Steve Witkoff en una reunión que duró cinco horas y que Moscú calificó como “útil”, aunque aclaró que todavía persisten grandes diferencias antes de poder acercarse a un acuerdo.

Por su parte, el asesor presidencial ruso Yuri Ushakov describió el encuentro como constructivo y sustancial. “Hubo una oportunidad para analizar a fondo las perspectivas de un trabajo conjunto que permita lograr una solución pacífica y duradera a la crisis ucraniana”, indicó en una conferencia de prensa tras la reunión. “La conversación fue muy útil, constructiva y muy informativa”, agregó.

Ushakov señaló que abordaron varias opciones para un plan de paz, incluyendo “cuestiones territoriales”, consideradas por Moscú claves para una salida al conflicto, aunque no se asumieron compromisos.

Discusión sobre plan de Trump

El asesor ruso confirmó que Moscú ha recibido de Washington el plan de paz de 28 puntos del presidente de EE.UU., Donald Trump, y cuatro versiones posteriores. La propuesta inicial, presentada por el mandatario estadounidense el pasado 20 de noviembre, dio lugar a conversaciones en Ginebra que se prolongaron durante varios días entre funcionarios ucranianos y aliados de Europa, y fue modificándose tras intensas negociaciones y bajo presión europea, según reportes.

Ushakov precisó que, después de la primera versión de tal plan de paz, Rusia recibió cuatro documentos más, y que estos se analizaron en la reunión del martes. “No puedo revelar los puntos clave de estos documentos. Todos se refieren a una solución pacífica y duradera de la crisis en Ucrania”.

Aclaró que esos documentos solo fueron “repasados”, sin entrar en detalles respecto a su redacción. “Naturalmente, discutimos con nuestros colegas estadounidenses el contenido de esos proyectos”, señaló. Pero advirtió: “No discutimos formulaciones específicas ni propuestas concretas de Estados Unidos, sino la esencia misma de lo que está contenido en esos documentos estadounidenses”.

"Por el momento no hemos logrado un compromiso, pero varias propuestas estadounidenses son más o menos aceptables. Se pueden discutir”, dijo Ushakov. "Hubo algunos puntos en los que pudimos ponernos de acuerdo", sin embargo, Putin “no ocultó nuestra postura crítica, incluso negativa, sobre varios puntos".

"Lo más importante es que se celebró un debate muy útil y que las partes manifestaron su disposición a continuar trabajando conjuntamente para lograr una solución pacífica a largo plazo en Ucrania", afirmó Ushakov.

“No estamos más lejos”

Consultado sobre si la reunión había alejado a las partes, Ushakov insistió en que Rusia y EE.UU. no quedaron más distantes. “No estamos más lejos, eso seguro. Pero aún queda mucho trabajo por hacer, tanto en Washington como en Moscú. Los contactos continuarán”.

También se refirió a una posible cumbre entre los presidentes Putin y Trump, señalando que “depende de los avances que se logren en este camino” y que trabajarán “con esfuerzo y de forma constante a través de los asistentes y de los especialistas del Ministerio de Exteriores”.

Aunque el martes a la tarde Ushakov aseguró que la delegación estadounidense regresaría a EE.UU., horas después surgieron reportes que indicaban que Witkoff tenía previsto reunirse este miércoles con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy. Según el medio estadounidense Axios, el enviado planeaba comentarle los resultados de sus conversaciones con Putin. La agencia de noticias AFP respaldó esa versión y agregó que el encuentro sería en Bruselas, Bélgica.