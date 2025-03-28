"Venezuela no necesita ni busca conflictos", aseguró el canciller Yván Gil en respuesta a las advertencias del secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, quien desde Guyana advirtió sobre las consecuencias de un eventual ataque al país vecino, en un contexto de creciente tensión por la disputa del Esequibo.

Rubio visitó Georgetown, capital de Guayana, este jueves, desde donde advirtió que un avance venezolano en esta región, rica en petróleo y recursos naturales, sería "un gran error", y dejó entrever una posible respuesta militar por parte de Washington.

"Si atacaran a Guyana o a ExxonMobil (...) sería un día muy malo, una semana muy mala para ellos. No terminaría bien", afirmó Rubio en rueda de prensa. Además, aseguró que "habrá consecuencias por aventurerismo, habrá consecuencias por acciones agresivas".

El alto funcionario estadounidense resaltó el poder de disuasión de su país. "Tenemos una armada grande y puede llegar a casi cualquier lugar, a cualquier parte del mundo. Y tenemos compromisos vigentes con Guyana", subrayó, aunque evitó precisar qué medidas tomaría Washington en caso de un conflicto.

Por su parte, el presidente de Guyana, Irfaan Ali, agradeció el respaldo de Washington. "Estoy muy satisfecho con la garantía de Estados Unidos de salvaguardar nuestra integridad territorial y soberanía", expresó.

Maduro y su gobierno responden

Por su parte, el canciller venezolano, Yván Gil, desestimó las declaraciones de Rubio, calificándolas de "bravuconadas". "No necesitamos ni buscamos conflictos(...) ¡Saque sus narices de esta controversia!", arremetió Gil a través de Telegram.

En la misma línea, el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, aseguró que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana no tolerará "amenazas" de ningún funcionario extranjero. "Responderemos con firmeza y determinación a cualquier provocación o acción que atente contra la integridad territorial y los intereses sagrados del país", advirtió.

Estados Unidos y Guyana refuerzan su alianza

Guyana, con apenas 800.000 habitantes y de habla inglesa, está en camino a convertirse en el mayor productor de petróleo per cápita del mundo, superando a naciones como Qatar y Kuwait, gracias a los proyectos de ExxonMobil en sus aguas territoriales.

En el marco de su visita, Rubio firmó un memorando de entendimiento para ampliar la cooperación en seguridad entre EE.UU. y Guyana. Ambos países también acordaron realizar patrullajes marítimos conjuntos.

El enviado especial de Estados Unidos para América Latina, Mauricio Claver-Carone, adelantó que Washington estudia establecer una relación con Guyana similar a la que mantiene con los países del Golfo Pérsico.