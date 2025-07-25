Irán y los países europeos del grupo E3, conformado por Reino Unido, Francia y Alemania, concluyeron una nueva ronda de conversaciones nucleares en la ciudad turca de Estambul este viernes, en lo que marca un paso importante para recuperar el impulso tras meses de negociaciones estancadas.

La reunión, que se realizó a puerta cerrada en el Consulado General de Irán y duró más de tres horas, contó con la participación de los viceministros de Relaciones Exteriores iraní, Majid Takht-Ravanchi y Kazem Gharibabadi, junto a altos representantes de los tres países europeos.

El encuentro dio continuidad a una ronda previa realizada el 16 de mayo, también en Estambul.

Irán aceptó retomar las conversaciones a pedido de los firmantes europeos del acuerdo nuclear de 2015, conocido oficialmente como el Plan de Acción Integral Conjunto.

“Conversaciones serias, francas y detalladas”

Tras la reunión, el viceministro Gharibabadi calificó el intercambio como “serio, franco y detallado”, y afirmó que ambas partes presentaron “propuestas concretas” sobre el levantamiento de sanciones y los compromisos nucleares.