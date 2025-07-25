EUROPA
Irán y países europeos acuerdan continuar las conversaciones nucleares tras reunión en Estambul
Tras una reunión en Estambul, Irán y los representantes de Alemania, Francia y Reino Unido acordaron continuar el diálogo diplomático sobre su programa nuclear. El jefe de la delegación iraní calificó el encuentro como "franco y serio".
Irán había acordado reanudar las conversaciones a petición de los firmantes europeos del acuerdo nuclear de 2015. AA / AA
25 de julio de 2025

Irán y los países europeos del grupo E3, conformado por Reino Unido, Francia y Alemania, concluyeron una nueva ronda de conversaciones nucleares en la ciudad turca de Estambul este viernes, en lo que marca un paso importante para recuperar el impulso tras meses de negociaciones estancadas.

La reunión, que se realizó a puerta cerrada en el Consulado General de Irán y duró más de tres horas, contó con la participación de los viceministros de Relaciones Exteriores iraní, Majid Takht-Ravanchi y Kazem Gharibabadi, junto a altos representantes de los tres países europeos.

El encuentro dio continuidad a una ronda previa realizada el 16 de mayo, también en Estambul.

Irán aceptó retomar las conversaciones a pedido de los firmantes europeos del acuerdo nuclear de 2015, conocido oficialmente como el Plan de Acción Integral Conjunto.

“Conversaciones serias, francas y detalladas”

Tras la reunión, el viceministro Gharibabadi calificó el intercambio como “serio, franco y detallado”, y afirmó que ambas partes presentaron “propuestas concretas” sobre el levantamiento de sanciones y los compromisos nucleares.

Agregó que Irán reiteró sus posturas fundamentales, entre ellas, su rechazo al restablecimiento automático de sanciones mediante el mecanismo de "reactivación automática" previsto en el acuerdo. Este mecanismo de reactivación automática (conocido en inglés como snapback), está contemplado en el acuerdo nuclear de 2015 y permite a los firmantes volver a imponer sanciones de la ONU a Irán si se descubre que ha incumplido el acuerdo.

Las delegaciones acordaron mantener nuevas consultas en las próximas semanas, aunque sin brindar más detalles.

RelacionadoTRT Global - Ministros de Exteriores de Türkiye e Irán dialogan por próximas conversaciones nucleares en Estambul

Estas conversaciones tienen una importancia clave, ya que las otras que se estaban realizando entre Teherán y Washington se encuentran estancadas. Esas se realizaron entre mayo y junio a través de mediadores en Omán, pero se interrumpieron tras el ataque sorpresa de Israel contra Irán el 13 de junio, que desencadenó una guerra de 12 días. De hecho, la ofensiva de Tel Aviv se produjo solo dos días antes de la sexta ronda de negociaciones prevista en la capital omaní, Mascate.

Estados Unidos y países europeos sostienen que Irán busca desarrollar un arma nuclear, una afirmación que Teherán ha negado en varias ocasiones. Las autoridades iraníes indican que su programa nuclear tiene fines exclusivamente civiles y pacíficos.

Irán acusó a Washington de complicidad en la ofensiva israelí, en la que murieron altos mandos militares iraníes, científicos nucleares y civiles. Por su parte, Estados Unidos lanzó ataques contra tres importantes instalaciones nucleares iraníes, afirmando haberlas destruido por completo. Tras casi dos semanas de alta tensión y temor de una escalada mayor en Oriente Medio, se acordó un alto el fuego que entró en vigor el 24 de junio.

