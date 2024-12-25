Córdoba, Argentina - El cóndor es una especie emblemática a nivel global, siendo la segunda ave con capacidad de volar más grande y pesada del mundo. Este buitre se encuentra únicamente en Sudamérica, con una distribución centrada en la Cordillera de los Andes.

Existe una población estimada de 10.000 cóndores andinos, de los cuales una quinta parte, alrededor de 2.000, habita en territorio argentino. Aunque no está en peligro de extinción, esta especie se considera amenazada, ya que su población ha sido reducida y que su subsistencia depende de que se mantenga un frágil equilibrio, afectado por amenazas múltiples vinculadas a la actividad humana. Entre los animales amenazados se encuentran los pumas, flamencos, distintas especies de zorros, y una triste lista aún más larga.

Argentina y Chile han desarrollado el Plan de Conservación del Cóndor Andino, un esfuerzo binacional que aúna instituciones públicas, fundaciones e instituciones privadas que trabajan para proteger esta especie tan simbólica de los cielos australes.

En la provincia de Córdoba, el Parque Nacional Quebrada del Condorito y la Reserva Tatú Carreta –una institución pública y una privada– son miembros de esta red, iniciativa de la Fundación Bioandina. TRT Español visitó ambas instituciones para conocer más sobre esta especie y las personas que trabajan en su protección.

La amenaza humana

En el Parque Nacional Quebrada del Condorito, la jefa del equipo de biología, la bióloga Emilse Gallo, recibe a TRT Español para conversar sobre el trabajo que realizan en este santuario natural de 37.000 hectáreas, ubicado en las Sierras Grandes de la provincia argentina.

Gallo, de 45 años, entró a trabajar a los 18 años a la Administración de Parques Nacionales. Pasó muchos años designada al Parque Nacional Tierra del Fuego, en el extremo sur austral de Argentina, y hoy trabaja en el Parque Nacional Quebrada del Condorito.

“Entre las principales amenazas para el cóndor, la de mayor peligro es el ser humano. En su entorno natural, tiene muy pocos depredadores. Históricamente, se lo cazaba por considerarlo un problema –muchos por ignorancia creían que era un ave de rapiña, que atacaba a seres vivos–, a pesar de ser un símbolo nacional en muchos países sudamericanos”, dice Gallo.

La bióloga explica que, entre las características que lo hacen especialmente vulnerable, está la tasa de reproducción extremadamente baja: cada pareja pone un huevo cada dos años y cuida a la cría durante seis meses. Además, el periodo para alcanzar la madurez sexual es de ocho años, lo que hace que la población crezca de forma muy lenta.

“En Argentina, lamentablemente, existe la práctica ilegal de cebar animales con veneno para eliminar depredadores del ganado, como zorros y pumas. Esta práctica también afecta a las aves carroñeras, entre ellas el cóndor, que se encuentra en la cima de la cadena trófica de los carroñeros,” explica Gallo.

El cóndor, como especie carroñera, se alimenta de restos de animales cazados con rastros de plomo que entran rápidamente en el torrente sanguíneo de los cóndores y causan niveles de intoxicación letales. La mayoría de estos casos pasan sin ser detectados. Pocas veces hay oportunidad de encontrar a los cóndores intoxicados y tratarlos a tiempo.

Una de esas pocas oportunidades ocurrió en junio de este año, cuando una cóndor hembra fue encontrada en el patio de una casa en el norte de la provincia y trasladada por la Policía Ambiental provincial a la Reserva Tatú Carreta, un centro de rehabilitación de animales privado con capacidad y conocimiento para tratar estos casos.