TÜRKİYE
3 min de lectura
Arranca OMNEX 2026, el evento empresarial entre Türkiye y Omán
El foro de dos días busca impulsar la cooperación creciente mediante reuniones bilaterales, según los ponentes.
Arranca OMNEX 2026, el evento empresarial entre Türkiye y Omán
La economía de Omán se está expandiendo más allá del petróleo y ha comenzado a atraer inversores extranjeros. / AA
hace 9 horas

El Foro Empresarial y Exposición Internacional de Comercio OMNEX 2026 Omán–Türkiye, de dos días de duración, comenzó el lunes en la capital omaní, Mascate.

A la ceremonia de apertura asistieron el jefe de Tatarstán, en Rusia, Rustam Minnikhanov; el miembro de la realeza omaní Faisal bin Turki bin Mahmoud Al-Said; el viceministro de Comercio de Türkiye, Sezai Ucarmak; y Bilal Erdogan, presidente del consejo de fideicomisarios de la organización no gubernamental turca Ilim Yayma Vakfi.

Minnikhanov señaló que este tipo de eventos desempeñan un papel clave en el fortalecimiento de los vínculos internacionales e interregionales, al tiempo que ayudan a identificar nuevas oportunidades en un mundo en rápida transformación.

Indicó que Tatarstán cuenta con un sólido ecosistema de inversión e innovación, respaldado por zonas económicas especiales, tecnoparques, parques industriales e incubadoras de empresas.

Además, añadió que la región ofrece incentivos fiscales, aduaneros y comerciales a los inversores, y que el sector del petróleo y el gas constituye la columna vertebral de su economía.

“Hemos desarrollado nuestras capacidades de refinación de petróleo y petroquímica, y producimos automóviles, aeronaves, helicópteros, barcos y otros productos de ingeniería mecánica”, afirmó. “También hemos logrado avances significativos en digitalización, banca islámica y finanzas”.

RelacionadoTRT Español - Por qué Türkiye es crucial para garantizar la seguridad en el mar Negro y en Europa

Plan de acción

Ucarmak afirmó que el Ministerio de Comercio de Türkiye respalda este tipo de eventos y que el país se ha convertido en uno de los que pueden producir bienes con estándares de calidad aceptados internacionalmente.

Señaló que, aunque Omán está geográficamente cerca de Türkiye, los desafíos del transporte terrestre vinculados a países vecinos siguen siendo un problema.

RECOMENDADOS

“Creo que la resolución completa de los problemas de Siria eliminará este obstáculo”, dijo. “Si miramos nuestro volumen comercial, el comercio se ha multiplicado por unas 60 veces desde 2003, hasta situarse en torno a 1.400 millones de dólares, pero debemos admitir que esto no refleja la capacidad ni el potencial de ambos países”.

Ucarmak indicó que más de 100.000 turistas omaníes visitan Türkiye cada año, algunos de los cuales compran viviendas, y añadió que el crecimiento del turismo tendría un impacto positivo en el comercio bilateral.

“La apertura este mes de la aduana de Alican en la frontera con Armenia contribuirá a Türkiye en el este y el sur. Contamos con un mecanismo de Comisión Económica Conjunta (JEC) entre Türkiye y Omán, y celebramos reuniones mutuas y un plan de acción cada año”, agregó.

Plataforma estratégica

Salim Abdullah Al-Rawas, presidente omaní del Consejo Empresarial Türkiye–Omán en el Consejo de Relaciones Económicas Exteriores, afirmó que el evento sirve como una plataforma estratégica para fortalecer la cooperación económica entre ambos países.

Al-Rawas señaló que la economía de Omán se está expandiendo más allá del petróleo y ha comenzado a atraer inversión extranjera.

“El sultán de Omán, Haitham bin Tariq, firmó numerosos acuerdos durante su visita a Türkiye y ambos países están decididos a impulsar sus actividades comerciales”, dijo. “El número de empresas turcas en Omán va en aumento, y las inversiones y colaboraciones en sectores estratégicos como energía, logística, turismo, tecnología y manufactura contribuirán a los objetivos de diversificación económica de Omán en línea con la Visión 2040”.

Tras los discursos, el operador satelital turco Turksat y la empresa omaní Industrial Management Technology and Contracting firmaron un acuerdo de cooperación.

RelacionadoTRT Español - Türkiye condena devastadores ataques de Israel contra Gaza y reiteradas violaciones al alto el fuego
FUENTE:TRT World
Explora
Oriente Medio necesita su propio pacto de seguridad inclusivo, afirma ministro turco Hakan Fidan
Türkiye arresta a seis por presunto espionaje político y militar para Irán
Ministro Fidan pide evitar ataque de EE.UU. contra Irán y dice que Teherán está listo para negociar
Türkiye subraya que la estabilidad de Irán es clave para la seguridad regional
Erdogan y Trump dialogan sobre la situación en Siria y los esfuerzos de la Junta de Paz para Gaza
Cien años de la historia diplomática entre Türkiye y Chile: así se proyecta su relación a futuro
Por qué Türkiye es crucial para garantizar la seguridad en el mar Negro y en Europa
El ministro de Exteriores turco se reúne con delegación de Hamás para abordar el plan de paz en Gaza
Diputado turco Kurtulmus: “Toda presión internacional debe mantenerse ante el genocidio en Gaza"
La artista turca que ya transformó dos toneladas de basura en arte: "Intento utilizar casi todo”
“El grupo terrorista YPG no representa a los kurdos sirios”, advierte el ministro turco Hakan Fidan
¿Por qué es importante para Türkiye la recuperación de la tumba de Suleimán Shah por parte de Siria?
Türkiye se consolida como gran productor mundial de aceite de oliva y aceitunas de mesa
Erdogan y altos diplomáticos de los Balcanes analizan relaciones bilaterales y situación regional
Türkiye se consolidará como potencia central en un “orden mundial reformado”, afirma Erdogan
Ministro turco Fidan destaca que Junta de Paz para Gaza es una oportunidad de estabilidad duradera
Erdogan dice a Pezeshkian que Türkiye rechaza cualquier intervención extranjera en Irán
Fiscalía turca pide arrestos por caso relacionado con 10 toneladas de cocaína incautadas en España
“Primer paso en cooperación de defensa”: Türkiye y Colombia sellan acuerdo en el sector de defensa
Türkiye considera importantes todas las iniciativas de paz en Gaza, destaca Erdogan a Lula