El Foro Empresarial y Exposición Internacional de Comercio OMNEX 2026 Omán–Türkiye, de dos días de duración, comenzó el lunes en la capital omaní, Mascate.
A la ceremonia de apertura asistieron el jefe de Tatarstán, en Rusia, Rustam Minnikhanov; el miembro de la realeza omaní Faisal bin Turki bin Mahmoud Al-Said; el viceministro de Comercio de Türkiye, Sezai Ucarmak; y Bilal Erdogan, presidente del consejo de fideicomisarios de la organización no gubernamental turca Ilim Yayma Vakfi.
Minnikhanov señaló que este tipo de eventos desempeñan un papel clave en el fortalecimiento de los vínculos internacionales e interregionales, al tiempo que ayudan a identificar nuevas oportunidades en un mundo en rápida transformación.
Indicó que Tatarstán cuenta con un sólido ecosistema de inversión e innovación, respaldado por zonas económicas especiales, tecnoparques, parques industriales e incubadoras de empresas.
Además, añadió que la región ofrece incentivos fiscales, aduaneros y comerciales a los inversores, y que el sector del petróleo y el gas constituye la columna vertebral de su economía.
“Hemos desarrollado nuestras capacidades de refinación de petróleo y petroquímica, y producimos automóviles, aeronaves, helicópteros, barcos y otros productos de ingeniería mecánica”, afirmó. “También hemos logrado avances significativos en digitalización, banca islámica y finanzas”.
Plan de acción
Ucarmak afirmó que el Ministerio de Comercio de Türkiye respalda este tipo de eventos y que el país se ha convertido en uno de los que pueden producir bienes con estándares de calidad aceptados internacionalmente.
Señaló que, aunque Omán está geográficamente cerca de Türkiye, los desafíos del transporte terrestre vinculados a países vecinos siguen siendo un problema.
“Creo que la resolución completa de los problemas de Siria eliminará este obstáculo”, dijo. “Si miramos nuestro volumen comercial, el comercio se ha multiplicado por unas 60 veces desde 2003, hasta situarse en torno a 1.400 millones de dólares, pero debemos admitir que esto no refleja la capacidad ni el potencial de ambos países”.
Ucarmak indicó que más de 100.000 turistas omaníes visitan Türkiye cada año, algunos de los cuales compran viviendas, y añadió que el crecimiento del turismo tendría un impacto positivo en el comercio bilateral.
“La apertura este mes de la aduana de Alican en la frontera con Armenia contribuirá a Türkiye en el este y el sur. Contamos con un mecanismo de Comisión Económica Conjunta (JEC) entre Türkiye y Omán, y celebramos reuniones mutuas y un plan de acción cada año”, agregó.
Plataforma estratégica
Salim Abdullah Al-Rawas, presidente omaní del Consejo Empresarial Türkiye–Omán en el Consejo de Relaciones Económicas Exteriores, afirmó que el evento sirve como una plataforma estratégica para fortalecer la cooperación económica entre ambos países.
Al-Rawas señaló que la economía de Omán se está expandiendo más allá del petróleo y ha comenzado a atraer inversión extranjera.
“El sultán de Omán, Haitham bin Tariq, firmó numerosos acuerdos durante su visita a Türkiye y ambos países están decididos a impulsar sus actividades comerciales”, dijo. “El número de empresas turcas en Omán va en aumento, y las inversiones y colaboraciones en sectores estratégicos como energía, logística, turismo, tecnología y manufactura contribuirán a los objetivos de diversificación económica de Omán en línea con la Visión 2040”.
Tras los discursos, el operador satelital turco Turksat y la empresa omaní Industrial Management Technology and Contracting firmaron un acuerdo de cooperación.