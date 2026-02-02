El Foro Empresarial y Exposición Internacional de Comercio OMNEX 2026 Omán–Türkiye, de dos días de duración, comenzó el lunes en la capital omaní, Mascate.

A la ceremonia de apertura asistieron el jefe de Tatarstán, en Rusia, Rustam Minnikhanov; el miembro de la realeza omaní Faisal bin Turki bin Mahmoud Al-Said; el viceministro de Comercio de Türkiye, Sezai Ucarmak; y Bilal Erdogan, presidente del consejo de fideicomisarios de la organización no gubernamental turca Ilim Yayma Vakfi.

Minnikhanov señaló que este tipo de eventos desempeñan un papel clave en el fortalecimiento de los vínculos internacionales e interregionales, al tiempo que ayudan a identificar nuevas oportunidades en un mundo en rápida transformación.

Indicó que Tatarstán cuenta con un sólido ecosistema de inversión e innovación, respaldado por zonas económicas especiales, tecnoparques, parques industriales e incubadoras de empresas.

Además, añadió que la región ofrece incentivos fiscales, aduaneros y comerciales a los inversores, y que el sector del petróleo y el gas constituye la columna vertebral de su economía.

“Hemos desarrollado nuestras capacidades de refinación de petróleo y petroquímica, y producimos automóviles, aeronaves, helicópteros, barcos y otros productos de ingeniería mecánica”, afirmó. “También hemos logrado avances significativos en digitalización, banca islámica y finanzas”.

Relacionado TRT Español - Por qué Türkiye es crucial para garantizar la seguridad en el mar Negro y en Europa

Plan de acción

Ucarmak afirmó que el Ministerio de Comercio de Türkiye respalda este tipo de eventos y que el país se ha convertido en uno de los que pueden producir bienes con estándares de calidad aceptados internacionalmente.

Señaló que, aunque Omán está geográficamente cerca de Türkiye, los desafíos del transporte terrestre vinculados a países vecinos siguen siendo un problema.