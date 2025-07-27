Washington, DC — «Bendeciré a los que te bendigan, y maldeciré a los que te maldigan».

Para muchos evangélicos en Estados Unidos, este versículo de Génesis 12:3 no es solo una escritura antigua; se ha convertido en un verdadero mandato de política exterior.

Citado en el Capitolio y desde los púlpitos de los escaños conservadores, el texto se utiliza para justificar el apoyo inquebrantable de Estados Unidos a Israel, pese a la separación entre Iglesia y Estado, y para señalar como traición espiritual cualquier postura contraria.

Pero aquí está la realidad: el versículo, que el senador republicano Ted Cruz citó recientemente en un debate televisado con Tucker Carlson, nunca menciona a Israel. De hecho, nunca lo hizo.

Entonces, ¿de dónde surge esa conexión con Israel? ¿Por qué este simple versículo, fuera de cualquier contexto político, se ha vuelto tan central en la cosmovisión de la derecha cristiana estadounidense?.

La Biblia de referencia que cambió el rumbo en 1909



La idea de que Génesis 12:3 se refiere a Israel tiene un origen muy concreto: la Scofield Reference Bible, publicada en 1909. No fue el texto en sí, sino las notas al pie de página de esta Biblia las que hicieron ese salto interpretativo.

Los expertos bíblicos coinciden en que ya en aquel entonces fue una interpretación forzada, y hoy sigue siendo errónea.

“La Scofield Reference Bible, con sus notas y comentarios, fue escrita antes de que el Estado de Israel existiera, así que claramente no puede referirse al Israel moderno”, explica Jonathan Kuttab, cofundador del grupo palestino de derechos humanos Al-Haq, en conversación con TRT World.

Kuttab agrega que estas notas reflejan más bien un pensamiento cristiano sionista que sostiene que el Fin de los Tiempos será precedido por la reunión de los judíos en Palestina y una batalla final, el Armagedón, donde solo unos pocos sobrevivirán y se convertirán al cristianismo.

“De hecho, el sionismo cristiano antecede al sionismo judío, este último un movimiento secular sin significado religioso”, añade.

Kuttab aclara también que "el sionismo cristiano precedió al sionismo judío, siendo este último un movimiento secular sin significado religioso".

Para él, el versículo habla de la "semilla de Abraham", que no se refiere al Israel moderno ni siquiera a los descendientes biológicos de Abraham, sino a "Jesucristo, y a través de él serán bendecidas todas las naciones del mundo".

No está solo en esta interpretación.

El reverendo Donald Wagner, clérigo presbiteriano y veterano analista de Oriente Medio, dice que Génesis 12:3 alude a un pacto con Abraham — no a un Estado político creado en 1948.

"Génesis 12:3 establece que Dios inicia un pacto con Abraham, y se asume que Israel está incluido, pero no es así. Hay cuatro usos de Israel en la Biblia, y ninguno implica o significa un estado moderno" señala Wagner a TRT World.

"En un pacto bíblico, Dios es el iniciador y existen condiciones. Estas se detallan en los primeros cinco libros de la ley, incluyendo el mandamiento de no tener otros dioses que Yahvé o Elohim".

Además, advierte que "los hijos de Abraham están advertidos en varios textos de que si violan el pacto —como matar, robar o idolatrar— pueden perder la tierra. Y así sucede".

Gary Burge, especialista en Nuevo Testamento, subraya que solo un grupo selecto de evangélicos en EE.UU. cree que el versículo se refiere a Israel, y que "existen innumerables errores en ese argumento".

Burge explica: "Esta es una promesa para el contexto inmediato de Abraham con Egipto — sus descendientes debían crear una nación religiosa centrada en un templo. El Israel moderno no cumple con ninguna de estas características".