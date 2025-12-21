Las advertencias de los grupos internacionales sobre el bloqueo a la ayuda humanitaria en Gaza se confirmaron tras la prohibición de operar a varias ONG y la imposición de rígidos procedimientos de registro por parte de Israel. Al menos 14 organizaciones tienen restringido el acceso y muchas otras denuncian un “control político” sobre su labor. Todo ocurre en medio de una catástrofe humanitaria en el territorio palestino devastado, donde la mayor parte de la población carece de agua potable y electricidad y tiene un acceso muy limitado a los alimentos.
La incertidumbre pesa sobre las organizaciones de ayuda. Algunas ya fueron rechazadas, mientras que otras esperan saber si podrán continuar operando en el enclave en 2026. Israel indicó que muchas solicitudes “están en proceso de examen”.
De las cien solicitudes de registro presentadas en los últimos meses, “14 fueron rechazadas”, afirmó, en una declaración enviada a la agencia de noticias AFP, el Ministerio israelí de la Diáspora y la Lucha contra el Antisemitismo, que desde marzo dirige este nuevo procedimiento obligatorio.
Entre las ONG que no fueron autorizadas por Israel figuran Save the Children, una de las más conocidas y antiguas en el enclave, donde asiste a unos 120.000 niños, y la asociación American Friends Service Committee (AFSC), según una primera lista oficial.
Estas organizaciones disponen de 60 días para retirar a todo su personal internacional de Gaza, la Cisjordania ocupada e Israel. Además, ya no podrán enviar ayuda a esos lugares. A esto se suman las dificultades de acceso al sistema bancario israelí, del que dependen para pagar alquileres y salarios.
Las agencias de Naciones Unidas y varias ONG denunciaron en un comunicado un proceso de registro que “se basa en criterios vagos, arbitrarios y muy politizados”. “La ONU no podrá compensar el colapso de las operaciones de las ONG internacionales”, advirtieron. Estas organizaciones aportan más de 1.000 millones de dólares en ayuda cada año y brindan un apoyo clave a las entidades locales de asistencia sobre el terreno.
Las ONG consultadas por AFP afirman haber cumplido con los pedidos de Israel. Sin embargo, señalan posibles motivos del rechazo, como “haber hablado de genocidio, denunciado las condiciones en las que se libraba la ofensiva y las limitaciones impuestas a la entrada de la ayuda”. Así lo lamentó el responsable de otra ONG, que tiene pocas esperanzas de obtener la autorización. “Una vez más, el cerco burocrático se utiliza con fines de control político, con consecuencias catastróficas”, añadió.
La decisión llega en un momento en que la ayuda que entra a Gaza sigue siendo insuficiente. Si bien el acuerdo de alto el fuego del 10 de octubre preveía la entrada de 600 camiones diarios, en la práctica solo entre 100 y 300 transportan ayuda, según las ONG y la ONU. El resto corresponde principalmente a mercancías comerciales, inaccesibles para la mayoría de los gazatíes.
Además, aunque la situación de hambruna terminó en Gaza, la población aún enfrenta niveles altos de inseguridad alimentaria y el escenario sigue siendo “crítico”, alertó el pasado viernes la ONU.
Más de medio millón de palestinos perdió su trabajo y medios de subsistencia
Más de medio millón de palestinos perdió su fuente de ingresos en la Cisjordania ocupada y en Gaza desde el inicio de la ofensiva israelí en octubre de 2023, informó la Federación General Palestina de Sindicatos en un comunicado difundido el sábado.
Las políticas israelíes “constituyen un crimen agravado” contra los trabajadores palestinos y socavan su derecho natural a trabajar y vivir con dignidad, señaló el texto. “Las políticas de ocupación israelíes durante más de dos años de agresión continua han provocado que más de 500.000 trabajadores palestinos pierdan sus medios de subsistencia, con tasas de desempleo que alcanzan niveles sin precedentes, superiores al 50% en la Cisjordania (ocupada) y a más del 84% en Gaza”, añadió.
La federación estimó en más de 9.000 millones de dólares las pérdidas totales, debido a que muchos trabajadores fueron impedidos de llegar a sus empleos y a la destrucción de sectores productivos locales, en especial la agricultura, la construcción y los servicios.
Ataques y recuperación de cuerpos
En paralelo, tres palestinos murieron el domingo cuando fuerzas israelíes atacaron el barrio de Shujaiya, al este de la Ciudad de Gaza, en nuevas violaciones del alto el fuego.
Asimismo, fuentes médicas dijeron a la agencia palestina Wafa que una persona murió después de que un dron lanzara una bomba sobre un grupo de civiles en esa misma zona. Otras dos personas murieron cuando un avión israelí atacó un área cercana a la estación de combustible Al-Shawa, en la calle Al-Mansoura, añadieron las fuentes.
Funcionarios de salud indicaron que, desde que el alto el fuego entró en vigor el 11 de octubre, al menos 404 palestinos han muerto y 1.108 han resultado heridos por acciones israelíes.
Por otra parte, esta semana comenzaron en Gaza operativos de Defensa Civil para recuperar los cuerpos de palestinos que siguen bajo los escombros. Se cree que miles de personas permanecen enterradas bajo los restos de edificios destruidos desde el inicio de la ofensiva israelí en el enclave en octubre de 2023.
En un comunicado difundido el sábado, la Defensa Civil de Gaza informó que recuperó los cuerpos de 94 palestinos entre los escombros. Según la agencia, los cuerpos fueron hallados en el centro de la Ciudad de Gaza y trasladados al departamento forense del Complejo Médico Al-Shifa para organizar su entierro en el Cementerio de los Mártires, en la ciudad central de Deir Al-Balah.
Israel ha asesinado a cerca de 70.700 personas, en su mayoría mujeres y niños, y ha herido a más de 171.100 en ataques en Gaza desde octubre de 2023.