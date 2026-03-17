Israel Katz, ministro de Defensa de Israel, anunció este martes un golpe contra Irán que aún debe ser confirmado por Teherán: Ali Larijani, el principal responsable de seguridad del país, habría muerto en un ataque aéreo.
Según un comunicado difundido por su oficina, Katz aseguró que Larijani y también el comandante de la milicia Basij, Gholamreza Soleimani, fueron “eliminados” en bombardeos nocturnos.
“Acabo de recibir información del jefe del Estado Mayor de que Larijani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, y el jefe de la Basij —el principal aparato de represión de Irán— (Soleimani), fueron eliminados anoche”, en referencia al lunes.
Los medios israelíes informaron previamente que Larijani, quien dirige el Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, fue el objetivo de los ataques nocturnos llevados a cabo por Tel Aviv.
Por el momento, las autoridades iraníes no han respondido a estas afirmaciones. Sin embargo, tras las declaraciones israelíes, los medios estatales iraníes difundieron una nota manuscrita atribuida a Larijani, según informó la agencia de noticias Reuters.
En los días previos a los ataques, Larijani se mantuvo activo y visible. Un día antes de los bombardeos, el lunes, difundió un mensaje criticando a varios gobiernos de países musulmanes por no respaldar a Teherán —una postura que calificó de contraria al islam— y aseguró que Estados Unidos e Israel se encuentran en un “aprieto estratégico”.
Además, su última aparición pública fue el viernes pasado, cuando participó junto a otros responsables y miles de personas en una marcha en Teherán por el Día de Al-Quds para desafiar las amenazas contra Irán y manifestar su rechazo a la guerra contra su país.
Ese mismo día, Estados Unidos ofreció una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información sobre altos mandos militares y de inteligencia iraníes, incluido Larijani, como parte de una lista de diez figuras vinculadas al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.
Si se confirma su muerte, Larijani sería el funcionario iraní de mayor rango asesinado en la guerra, después del líder Supremo Ali Jamenei, a quien mataron los ataques de EE.UU. e Israel en el primer día del conflicto.
¿Quién es Ali Larijani?
Considerado una de las figuras más influyentes del sistema político iraní, Larijani ha sido descrito por medios árabes como el “hombre más importante” del país, solo por detrás de figuras clave como Mojtaba Jamenei, nuevo líder Supremo.
Nacido el 3 de junio de 1958 en Nayaf (Iraq), en el seno de una familia acomodada originaria de la región de Lariján, en la ciudad iraní de Amol, Larijani cuenta con un máster en Filosofía por la Universidad de Teherán y una licenciatura en Matemáticas e Informática. En febrero de 2026, antes de la ofensiva estadounidense e israelí, el entonces líder supremo Alí Jamenei lo designó como uno de los responsables de gestionar el país en caso de su muerte.
Durante la década de 1990, bajo la presidencia de Hashemi Rafsanjani, Larijani fue ministro de Cultura y Orientación Islámica, cargo que mantuvo durante el mandato de Mohamed Jatamí. En 1994, Jamenei lo nombró director de la radiotelevisión estatal, puesto que ocupó durante una década, y en 2004 pasó a ser su representante en el Consejo Supremo de Seguridad Nacional.
En 2005 asumió la secretaría de ese organismo, encargado, entre otras funciones, de la negociación nuclear con la Unión Europea. Posteriormente, fue elegido presidente del Parlamento en 2008, cargo que ocupó hasta 2020. En 2021 intentó presentarse como candidato independiente a las elecciones presidenciales, aunque su candidatura fue vetada por el Consejo de Guardianes.
Asimismo, en febrero de 2026, Larijani fue encargado de mantener contactos con el sultán de Omán, Haitham bin Tariq, mediador entre Teherán y Washington, con el objetivo de alcanzar un acuerdo nuclear “equilibrado y justo”.