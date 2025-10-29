



Hasta el momento, el Gobierno de Estados Unidos no ha mostrado pruebas que respalden sus afirmaciones sobre los barcos, su conexión con grupos del narcotráfico o incluso la identidad de las personas muertas en estos ataques, que comenzaron a principios de septiembre y se han ejecutado con varias semanas de distancia entre uno y otro. Diversos expertos y líderes han argumentado que este tipo de ofensivas son ilegales porque no hay forma de probar que estas embarcaciones transportaban droga y no se ha dado el derecho a un proceso judicial a los que viajaban en ellas.

La semana pasada, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aprobó operaciones encubiertas de la CIA en Venezuela, mientras evalúa ataques terrestres en el marco de lo que ha denominado es su lucha contra el narcotráfico. En ese contexto, el buque de guerra estadounidense USS Gravely llegó a Trinidad y Tobago para lo que ambos países definen como “ejercicios conjuntos”. Algo que Caracas ha rechazado con fuerza y calificado de un intento de empezar “una nueva guerra eterna” contra el país. De hecho, sostuvo que la presencia del destructor representa una "provocación hostil contra Venezuela y una grave amenaza para la paz en el Caribe”.

Y ahora se espera que el portaaviones USS Gerald Ford, el mayor de la flota estadounidense, llegue a la zona en los próximos días, luego de que el Pentágono anunciara su despliegue la semana pasada. En ese momento, Hegseth instruyó el envío del portaaviones y de su grupo de ataque al área de responsabilidad del Comando Sur de Estados Unidos "en apoyo a la directiva del presidente de desmantelar las organizaciones criminales transnacionales", explicó en un comunicado el portavoz del Pentágono, Sean Parnell.

Se profundiza la crisis diplomática entre Venezuela y Trinidad y Tobago





Por su parte, Venezuela declaró “persona non grata” este martes a la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, en el marco de la disputa entre ambos países por la actividad militar estadounidense en el mar Caribe. La Asamblea Nacional del país votó a favor de la sanción contra Persad-Bissessar, quien ha mantenido un cruce de acusaciones con Maduro.

La sanción la designa como persona no bienvenida en el país y le prohíbe la entrada. De acuerdo a la Asamblea Nacional, la primera ministra ha tomado una "postura guerrerista" contra Caracas, al permitir que Estados Unidos lleve a cabo ejercicios militares en la isla. En ese sentido, se señaló a Persad-Bissessar de "formar parte de un plan sistemático para agredir y atentar contra la soberanía, la paz y la autodeterminación del pueblo venezolano". Asimismo, se repudió la postura asumida por la funcionaria trinitense por, según la iniciativa, "constituir una incitación a la guerra y a la violencia en la región caribeña".

Los diputados acordaron solicitar al Gobierno de Trinidad y Tobago, a través de canales diplomáticos, que se desligue de manera pública de las "peligrosas e irresponsables provocaciones bélicas en el Caribe y de toda acción de falsa bandera desde aguas limítrofes con Venezuela, en aras de preservar las históricas y fraternales relaciones entre ambas naciones".

Al responder una pregunta, un día antes de que la Asamblea Nacional tomara esta determinación, Persad-Bissessar declaró: "¿Por qué pensarían que querría ir a Venezuela?". Los dos países, separados por una pequeña bahía de apenas 11 kilómetros de ancho en su punto más angosto, han mantenido discrepancias en las últimas semanas por la actividad militar estadounidense en la región.

Persad-Bissessar es una de las pocas líderes caribeñas que ha aplaudido el aumento de las fuerzas militares estadounidenses en el Caribe, así como su campaña de bombardeos contra presuntas embarcaciones de narcotráfico. "Yo, junto con la mayor parte del país, estoy feliz de que el despliegue naval estadounidense esté teniendo éxito en su misión", dijo la líder después de que se anunciara el primer ataque con misiles el pasado mes de septiembre.

Trinidad y Tobago prepara deportación masiva de migrantes





En medio de la crisis, Trinidad y Tobago además prepara un proceso de deportación masiva de migrantes indocumentados. Los venezolanos son la principal comunidad de migrantes en el archipiélago. El ministro de Seguridad Nacional ordenó en un memorándum al que accedió la agencia de noticias AFP que "todos los inmigrantes ilegales detenidos sean retenidos" para "la implementación de un ejercicio de deportación masiva".

Estos desarrollos ocurren un día después de que Maduro supendiera el acuerdo energético que mantenía con Trinidad y Tobago, en respuesta a la presencia del buque de guerra estadounidense en ese país. Al anunciar su decisión en una declaración televisada, el mandatario acusó a Persad-Bissessar de ser una “propulsora de la guerra” y de transformar a su nación "en un portaaviones del imperio estadounidense contra Venezuela".

"He aprobado la medida cautelar de suspensión inmediata de todos los efectos del acuerdo energético y de todo lo convenido en esa materia. Es una medida cautelar a la cual tengo potestad como presidente y he aprobado y he firmado. ¡Suspendido todo!", dijo Maduro en su programa de televisión.



