En un escenario todavía marcado por la incertidumbre en Venezuela, tras los ataques de Washington del sábado y las renovadas amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Caracas se vio sobresaltada en la noche de este lunes por una serie de detonaciones. Fuentes oficiales aclararon que los ruidos correspondieron a disparos efectuados por la policía venezolana ante la presencia de drones en las inmediaciones de la sede de Gobierno, justo donde horas antes había asumido Delcy Rodríguez como presidenta encargada del país latinoamericano.

Según medios nacionales, los disparos se produjeron alrededor de las 8 p.m., hora local, luego de que se detectara la presencia de drones no identificados sobrevolando el palacio presidencial de Miraflores. Las fuentes oficiales indicaron, de acuerdo con agencias de noticias como AFP, que las autoridades abrieron fuego de manera disuasiva contra los dispositivos, que volaban sin autorización en las cercanías del complejo presidencial.

“Unos drones sobrevolaron sin permiso y la policía emitió disparos de forma disuasiva. No ocurrió ningún enfrentamiento”, dijo una fuente oficial a corresponsales. Y aclaró: “Todo el país se encuentra en total tranquilidad”.

Videos a los que tuvo acceso la agencia AFP mostraban el palacio presidencial a oscuras y lo que parecían ser proyectiles trazadores surcando el cielo. En las imágenes también se observaba la presencia de agentes policiales en los alrededores.

Asimismo, vecinos de la zona relataron haber escuchado las detonaciones. “Sonaba como explosiones, eran muy seguidas”, dijo un residente que vive a cinco cuadras del Palacio de Miraflores. “Lo primero que se me vino a la mente fue ver si había aviones sobrevolando, pero no”, dijo. Y agregó. “Solo vi dos luces rojas en el cielo”, afirmó, agregando que “duró aproximadamente un minuto”.

Delcy Rodríguez asume como presidenta encargada de Venezuela

Ahora bien, tras la captura del mandatario venezolano Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos y su posterior acusación formal en una corte de Nueva York, Delcy Rodríguez, hasta ahora vicepresidenta, juró oficialmente como presidenta encargada de Venezuela.

“Vengo con dolor por el secuestro de dos héroes que tenemos de rehenes en los Estados Unidos”, dijo Rodríguez durante el acto, en referencia a Maduro y su esposa, Cilia Flores, también capturada y ahora juzgada en Estados Unidos.

“Juro por el comandante Hugo Chávez”, afirmó Rodríguez ante la Asamblea Nacional en Caracas, en referencia al fallecido presidente venezolano. “Vengo también con honor a jurar en nombre de todos los venezolanos”, agregó, convirtiéndose así en la primera mujer en la historia del país en encabezar el Poder Ejecutivo.

Durante la ceremonia, Rodríguez aseguró que en estas "horas terribles de amenazas contra la estabilidad" no va a descansar "ni un minuto para garantizar la paz".

Los alrededores de la Asamblea Nacional estuvieron fuertemente custodiados por las fuerzas de seguridad.

Su juramentación se produjo luego de que el domingo el Tribunal Supremo de Justicia dictaminara que debía asumir la presidencia “de forma temporal”. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana también informó, en un comunicado, que la reconoce como presidenta encargada. La Constitución de Venezuela establece que, durante las ausencias temporales o absolutas del presidente de la República, quien debe suplirlo es el vicepresidente. Así, Rodríguez asumió el cargo de forma temporal por 90 días, prorrogables. Una eventual declaración de ausencia absoluta de Maduro obligaría a convocar elecciones en 30 días.

Ahora bien, pese a la juramentación de Rodríguez, el futuro del país sigue siendo incierto, teniendo en cuenta que Trump ha afirmado que Washington “dirigirá” Venezuela “por el momento”. También dijo que el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, estuvo en contacto con Rodríguez, y advirtió sobre consecuencias si ella no se alinea con los objetivos de la Casa Blanca.

Según el medio estadounidense The New York Times, Washington consideraba que Rodríguez era una figura temporal viable incluso antes de la operación que derivó en la captura de Maduro. No era vista como una solución permanente, pero sí como alguien con quien podría establecerse una relación de trabajo profesional.