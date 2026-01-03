AMÉRICA LATINA
Trump afirma que EE.UU. “dirigirá” Venezuela hasta que se produzca una transición política
El presidente de EE.UU., Donald Trump, afirmó que Washington “va a dirigir” Venezuela hasta que pueda realizarse lo que describió como una transición política segura. También dijo que las petroleras estadounidenses ingresarán al país latinoamericano.
“Vamos a dirigir el país hasta que podamos llevar a cabo una transición segura, adecuada y juiciosa”, dijo Trump. / AP
3 de enero de 2026

Washington “va a dirigir” Venezuela, afirmó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hasta que se concrete lo que describió como una transición política segura. Lo indicó este sábado, horas después de la operación militar que Washington llevó a cabo en el país latinoamericano para capturar al mandatario Nicolás Maduro.

“Vamos a dirigir el país hasta que podamos llevar a cabo una transición segura, adecuada y juiciosa”, dijo Trump durante una conferencia, y agregó que las fuerzas estadounidenses estaban preparadas para ejecutar una segunda oleada de operativos “mucho mayor” si fuera necesario.

Asimismo, al dar detalles de la operación, que se llevó a cabo en la madrugada del sábado, Trump afirmó que el ejército estadounidense provocó un apagón en la capital venezolana, Caracas, para poder llevar a cabo la operación. “Estaba oscuro. Las luces de Caracas fueron en gran medida apagadas debido a cierta experiencia que tenemos”, dijo Trump a los medios en su resort de Mar-a-Lago.

También señaló que estuvieron involucradas fuerzas aéreas, terrestres y marítimas de Estados Unidos. “Esta fue una de las demostraciones más impactantes, eficaces y poderosas del poder y la competencia militar estadounidense en la historia de Estados Unidos”, añadió.

Además, declaró que "el dominio de Estados Unidos en América Latina no será cuestionado nunca más". "De acuerdo a nuestra nueva estrategia de seguridad nacional, el dominio de Estados Unidos en América Latina no será cuestionado nunca más", aseguró.

Luego, tras consultas de periodistas, Trump aseguró que el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, dialogó con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien le dijo que está dispuesta a cooperar con Washington. "Marco (Rubio) Acaba de tener una conversación con ella y está dispuesta a hacer lo que consideremos necesario para que esto funcione", aseguró Trump.

En contraste, el mandatario afirmó que la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, no cuenta "con el apoyo ni el respeto" necesarios para gobernar su país. "Creo que le sería muy difícil estar al frente del país. No cuenta con apoyo ni respeto dentro de su país. Es una mujer muy amable, pero no inspira respeto", declaró el presidente.

Estados Unidos pone la mira en el petróleo de Venezuela

Por otra parte, Trump también dijo que permitirá el ingreso de petroleras estadounidenses a Venezuela para explotar sus vastas reservas de crudo. El país latinoamericano tiene 

“Vamos a hacer que nuestras compañías petroleras de Estados Unidos, las más grandes del mundo, entren al país”, indicó.

Trump también afirmó que "el embargo a todo el petróleo venezolano sigue plenamente vigente". En diciembre, Estados Unidos anunció un bloqueo a petroleros sancionados, como parte de su campaña de presión militar, y las fuerzas estadounidenses incautaron al menos dos petroleros que, según Washington, estaban justamente sujetos a sanciones de su país.

FUENTE:TRT Español y agencias
