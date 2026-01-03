Washington “va a dirigir” Venezuela, afirmó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hasta que se concrete lo que describió como una transición política segura. Lo indicó este sábado, horas después de la operación militar que Washington llevó a cabo en el país latinoamericano para capturar al mandatario Nicolás Maduro.

“Vamos a dirigir el país hasta que podamos llevar a cabo una transición segura, adecuada y juiciosa”, dijo Trump durante una conferencia, y agregó que las fuerzas estadounidenses estaban preparadas para ejecutar una segunda oleada de operativos “mucho mayor” si fuera necesario.

Asimismo, al dar detalles de la operación, que se llevó a cabo en la madrugada del sábado, Trump afirmó que el ejército estadounidense provocó un apagón en la capital venezolana, Caracas, para poder llevar a cabo la operación. “Estaba oscuro. Las luces de Caracas fueron en gran medida apagadas debido a cierta experiencia que tenemos”, dijo Trump a los medios en su resort de Mar-a-Lago.

También señaló que estuvieron involucradas fuerzas aéreas, terrestres y marítimas de Estados Unidos. “Esta fue una de las demostraciones más impactantes, eficaces y poderosas del poder y la competencia militar estadounidense en la historia de Estados Unidos”, añadió.

Además, declaró que "el dominio de Estados Unidos en América Latina no será cuestionado nunca más". "De acuerdo a nuestra nueva estrategia de seguridad nacional, el dominio de Estados Unidos en América Latina no será cuestionado nunca más", aseguró.

Luego, tras consultas de periodistas, Trump aseguró que el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, dialogó con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien le dijo que está dispuesta a cooperar con Washington. "Marco (Rubio) Acaba de tener una conversación con ella y está dispuesta a hacer lo que consideremos necesario para que esto funcione", aseguró Trump.