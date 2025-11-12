Con aproximadamente 6,000 sitios arqueológicos en la Cisjordania ocupada, casi cada aldea palestina habita su propia historia. La arqueología tiene tanto significado para el futuro como para el pasado, pero a medida que Israel avanza en su anexión, esta disciplina se convierte cada vez más en una forma de borrar la historia –despojando a la tierra de cada capa no relacionada al judaísmo y arrebatando a los palestinos su pasado–. Esto constituye una violación del derecho internacional, que prohíbe a una potencia ocupante apropiarse de tierras o patrimonio cultural.

Después de 2023, cuando los consejos civiles asumieron el control que antes estaba en manos de la autoridad militar, la "Administración de Asentamientos", respaldada por el ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, tomó el control de la planificación, las escrituras de tierras, la infraestructura y la arqueología. Con los colonos ilegales integrados en la cadena de mando de la Administración Civil, el objetivo es el control israelí permanente.

Desde la ocupación de 1967 — considerada ilegal por la Corte Internacional de J usticia (CIJ)— Israel ha expandido los asentamientos mediante confiscaciones de tierras, carreteras, zonas militares y reservas, confinando a los palestinos a enclaves fragmentados.

El Instituto de Investigación Aplicada de Jerusalén (ARIJ) —una organización de investigación palestina enfocada en los derechos sobre la tierra, el agua y el patrimonio— estima que 2.400 sitios ocupados han sido rebautizados como israelíes mediante planes de zonificación, excavaciones y recorridos turísticos. Esto representa más del 40% de los sitios patrimoniales de la Cisjordania ocupada. Y la unidad de arqueología de la Administración Civil añade decenas anualmente.

En 2024, el Gabinete de Israel extendió el control de la Administración Civil al Área B de la Cisjordania ocupada, mientras que informes señalan que los colonos gestionan informalmente sitios adicionales bajo custodia del ejército.

El 10 de agosto de 2025, la Administración Civil designó 63 nuevos “sitios patrimoniales israelíes”: 59 en Nablus, tres en Ramallah y uno en Salfit. Cerca de la mitad eran nuevos, mientras que el resto habían sido registrados anteriormente pero aún no declarados. Una vez oficializados, estos sitios permiten a la unidad de arqueología congelar construcciones, imponer multas, trazar fronteras e incluso demoler hogares, convirtiendo la jurisdicción arqueológica en una pieza clave de la anexión ilegal de Israel.

Una elección violenta

La excavación es inherentemente destructiva. Para revelar la historia, los arqueólogos borran las capas posteriores —es decir, la vida palestina se borra de forma irreversible— dejando únicamente un pasado elegido o manipulado. Lo que se preserva es siempre selectivo.

Emek Shaveh, una ONG que se dedica a vigilar excavaciones arqueológicas y hechos referentes a la disciplina, señala que la Ley de Antigüedades de Israel limita la protección a artefactos hechos antes de 1700 d.C., excluyendo las eras otomana y posteriores, dejando la historia moderna desprotegida.

Khirbet el-Marjame , uno de los 63 sitios declarados en agosto de 2025, se alza en la cima de una colina cerca de Ramallah, en el Área C de Cisjordania ocupada. Documentado desde la década de 1970, alberga fortificaciones de la Edad del Hierro con capas más profundas del Bronce Medio. Esta zona declarada recientemente como de interés arqueológico se extiende sobre todas las viviendas del área, por lo que los residentes palestinos han enfrentado acoso y agresiones de colonos.

“En el momento en que el ejército o los colonos vienen con sus arqueólogos, nos ponen en la mira", dijo Basel, de 45 años, de la aldea cercana de Al-Mughayer. "Sabemos que los ataques seguirán, y los soldados se harán a un lado hasta que nos rindamos y nos vayamos”.

Las milicias de colonos aseguran tanto sitios declarados como no declarados. En Ibsiq , en el norte del Valle del Jordán, hombres armados enmascarados agredieron a un activista israelí, quien tuvo que ser hospitalizado, y obligaron a ancianos palestinos, que lo habían recibido, a arrodillarse, amenazando con quemarlos en un plazo de 48 horas.

“Pregunté si eran criminales”, recordó el activista. “Uno respondió “sí”, y luego me pateó de nuevo”.

Patrimonio bajo custodia

El impulso para apoderarse del patrimonio palestino depende de grupos de presión de colonos, donantes extranjeros, protección del Ejército de Israel y ministerios estatales.

Grupos como Regavim —cofundado por Smotrich—y proyectos como Beshvilei Shomron realizan recorridos turísticos, excavaciones y campañas que presentan los sitios de la Cisjordania ocupada como patrimonio israelí. Estos grupos abogan por reivindicaciones exclusivamente judías sobre el patrimonio y a menudo operan bajo protección militar.

En la década de 1980, el arqueólogo colono Adam Zertal afirmó que el Monte Ebal, cerca de Nablus, contenía el “Altar de Josué”, lo que dio lugar a excavaciones que muchos expertos calificaron de falsas. Su estudiante Ze'ev Erlich dirigió recorridos de las fuerzas israelíes y excavaciones civiles en la Cisjordania ocupada hasta su muerte en 2024 en Líbano, donde fue asesinado por Hezbollah mientras perseguía lo que consideraba un sitio judío que se encontraba fuera de las fronteras de Israel.

En Al-Karmil, una ciudad de 17.000 habitantes en el Área A, una zona patrimonial declarada cubre una antigua piscina de la era romana tardía. Actualmente está cercada y con portones, con el acceso bloqueado a los palestinos mediante carreteras exclusivas para colonos y cierres militares.

Mahmoud Nawaja tiene una licencia del Consejo para operar la piscina como sitio de entretenimiento: “Tres viernes seguidos vinieron, abrieron el portón, apostaron guardias durante una hora. Ahora hay cuatro o cinco portones”.

Los lugareños pagan modestamente por la piscina y las atracciones. Pero en las festividades judías, grupos organizados de sionistas irrumpen bajo custodia del ejército para realizar rituales. “Aunque alguien intente detenerlos, simplemente entran”, dijo Nawaja.

“Una vez sabotearon las atracciones a propósito”, contó. “Alguien claramente las manipuló, porque no se rompen solas”.

Cuando se le preguntó por qué no cobra a los colonos igual que a los palestinos en su parque de diversiones, Nawaja explicó que una vez lo intentó. Recordó que le dijeron que preguntara al presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas. Pero desde entonces, el ministro Smotrich ha recortado la financiación a la AP.