El impulso global para regular el uso de las redes sociales por parte de niños y niñas está desplazando el foco de la responsabilidad, que ya no recae únicamente en el control parental, sino también en las plataformas diseñadas para lucrarse con la atención infantil.

En todo el mundo, a medida que los gobiernos avanzan en la regulación del uso de las redes sociales por parte de menores, el debate sobre el daño digital atraviesa una transformación de fondo.

De Australia al Reino Unido , y de Noruega a Türkiye, las normativas que se están elaborando en numerosos países convergen en una misma idea: los perjuicios derivados del uso de redes sociales por parte de niños y niñas no pueden prevenirse únicamente mediante la supervisión familiar.

La responsabilidad debe compartirse con las plataformas digitales que diseñan, gestionan y obtienen beneficios de estos entornos en línea.

Este giro no exime a padres, madres ni a las autoridades públicas de su papel. Las familias y los Estados siguen siendo actores clave en la protección de la infancia.

Sin embargo, los gobiernos están adoptando una postura cada vez más clara y firme: la responsabilidad debe ampliarse a las plataformas que diseñan, optimizan y comercializan los entornos digitales.

Al igual que otros usuarios, los niños y niñas no se limitan a “usar” las redes sociales. Son guiados de forma constante, incentivados y retenidos dentro de las plataformas por infraestructuras optimizadas para la maximización del beneficio.

Los mecanismos de desplazamiento infinito, los sistemas algorítmicos de recomendación y los bucles de recompensa están diseñados deliberadamente para sostener la economía de la atención.

Bajo estas circunstancias, esperar que los padres sean la única fuerza contraria y que enfrenten las máquinas de la economía de la atención valoradas en billones de dólares no es ni realista ni justo.

Un cuerpo sustancial de investigación académica multidisciplinaria sobre niños y adolescentes muestra que el uso excesivo de redes sociales está fuertemente vinculado con trastornos de ansiedad, depresión, problemas de sueño, déficits de atención, dismorfia corporal relacionada con contenido visual filtrado y trastornos alimentarios.

Capitalismo de vigilancia

El concepto de “ capitalismo de vigilancia ” de Shoshana Zuboff proporciona un marco poderoso para entender por qué la responsabilidad está desplazándose hacia niveles superiores.

Las plataformas de redes sociales recopilan y analizan de forma sistemática el comportamiento de los usuarios, predicen acciones futuras y monetizan ese conocimiento mediante publicidad dirigida y técnicas de orientación conductual.

Dentro de este sistema, los niños y niñas no son solo usuarios vulnerables, sino también valiosos sujetos de datos.

Cada deslizamiento de pantalla, cada pausa, cada “me gusta” y cada reacción emocional genera un excedente conductual.

En el caso de menores cuyo desarrollo cognitivo y emocional aún está en formación, esta extracción de datos tiene consecuencias mucho más profundas y duraderas.

Los algoritmos no solo aprenden qué les gusta a los niños; también moldean aquello que acabarán deseando.

Por ello, las regulaciones más recientes buscan cada vez más imponer límites a la recopilación de datos de menores, prohibir la publicidad dirigida, exigir transparencia en los sistemas de recomendación y sancionar los diseños arquitectónicos que maximizan la participación.

Tecnofeudalismo

La idea de “ tecnofeudalismo ” de Yanis Varoufakis ofrece una perspectiva complementaria para entender esta asimetría de poder.

Las plataformas digitales se parecen cada vez más a propiedades feudales que a empresas capitalistas tradicionales.

Los usuarios no son propietarios de estos espacios digitales. En su lugar, reciben un acceso condicionado, sujeto a normas fijadas de manera unilateral por los dueños de las plataformas.

Los niños crecen dentro de estos ecosistemas gobernados privadamente.

Su socialización, tiempo de ocio y cada vez más sus experiencias educativas se moldean dentro de sistemas en gran medida opacos gobernados por algoritmos en lugar de supervisión democrática.

En este escenario, la autoridad parental parte de una desventaja estructural frente a una autoridad algorítmica continua, invisible y escalable.

Desde esta perspectiva, culpar a las familias equivale a responsabilizar a siervos atados a la tierra por las condiciones de propiedad de un feudo.

Los Estados que reconocen esta asimetría de poder están desplazando progresivamente el foco desde los “súbditos” hacia los “señores”.

La prohibición del uso de redes sociales para menores de 16 en Australia, en vigor desde el 10 de diciembre de 2025, es uno de los ejemplos más visibles de esta transformación.

Con excepciones limitadas, como YouTube Kids, las plataformas están obligadas a implantar sistemas estrictos de verificación de edad. El incumplimiento puede acarrear multas de hasta 32 millones de dólares.

La afirmación del exdirectivo de Meta Stephen Scheeler, quien señaló que la empresa podría ingresar esa cantidad en menos de dos horas, ha abierto un serio debate sobre el verdadero efecto disuasorio de estas sanciones.

En el Reino Unido, la Ley de Seguridad en Línea otorga al regulador de medios Ofcom la facultad de multar a las empresas con hasta el 10% de su facturación global.