En medio de las operaciones de Estados Unidos en el Caribe, Venezuela volvió a tender la mano al diálogo y afirmó estar “lista” para discutir un acuerdo contra el narcotráfico. Así lo sostuvo este jueves el presidente Nicolás Maduro, quien, no obstante, volvió a denunciar las “amenazas e intimidación” de Washington.
En este sentido, Maduro subrayó que Washington conoce la postura de Caracas. “El Gobierno de Estados Unidos sabe, porque se lo hemos dicho a muchos de sus voceros, que si quieren discutir seriamente un acuerdo para combatir el narcotráfico, estamos listos”, aseguró el mandatario durante una entrevista con el periodista español Ignacio Ramonet.
El presidente también defendió la política antidrogas de su país y sostuvo que Venezuela cuenta con un “modelo perfecto” en este ámbito. Afirmó que su gobierno invierte miles de millones de recursos para garantizar la seguridad a lo largo de los más de 2.200 kilómetros de frontera que comparte con Colombia.
Maduro: “Si quieren petróleo, Venezuela está preparada para inversiones”
En paralelo, Maduro denunció nuevamente que Estados Unidos busca forzar un cambio de gobierno en Caracas y acceder a sus vastas reservas petroleras mediante una campaña de presión sostenida desde hace meses. “¿Qué es lo que buscan? Está claro que buscan imponerse mediante amenazas, intimidación y fuerza”, señaló Maduro, antes de añadir que es momento de que ambos países “empiecen a hablar seriamente, con datos en la mano”.
“Si quieren petróleo, Venezuela está preparada para la inversión estadounidense, como ocurre con Chevron, cuando quieran, donde quieran y como quieran”, sostuvo. Actualmente, Chevron es la única gran empresa petrolera que exporta crudo venezolano a Estados Unidos, mientras que Venezuela posee las mayores reservas de petróleo del mundo.
Durante la entrevista, Maduro también aclaró que solo mantuvo “una sola conversación” con el presidente de EE.UU., Donald Trump. “He visto especulaciones sobre una segunda conversación. Nosotros hemos tenido una sola. Él me llamó el viernes 21 de noviembre desde la Casa Blanca y yo estaba en el Palacio de Miraflores”, precisó.
Por otra parte, consultado sobre una presunta operación en suelo venezolano contra una zona portuaria, el mandatario afirmó que podría “hablar de ello en unos días”. La pregunta aludía a un anuncio realizado el pasado viernes por Trump, quien informó de un ataque contra una “gran instalación” como parte de su campaña contra una red de narcotráfico que, según Washington, estaría liderada por Venezuela. El presidente estadounidense no aclaró si la acción ocurrió dentro del territorio venezolano.
El anuncio coincidió con reportes de medios estadounidenses que indicaron que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) habría estado detrás de un ataque con drones en una zona portuaria la semana pasada, aunque no se confirmó si se trataba de la misma operación. Ninguno de los gobiernos confirmó la información, que de anunciarse oficialmente constituiría la primera operación conocida en suelo venezolano desde el inicio de la presión militar estadounidense.
Pese a ello, Maduro sumó durante la entrevista un mensaje de tranquilidad. “El sistema defensivo nacional, que combina la fuerza popular, militar y policial, ha garantizado y garantiza la integridad territorial, la paz del país y el uso y disfrute de todos nuestros territorios. Nuestro pueblo está seguro y en paz”, aseguró.
Venezuela libera a detenidos en protestas postelectorales
Mientras la entrevista de Maduro era transmitida por la televisión estatal, el Gobierno venezolano anunció la liberación de 88 personas detenidas tras las protestas que siguieron a las elecciones de julio de 2024.
“Estas acciones forman parte del proceso integral de revisión de casos ordenado por el presidente Maduro”, señaló el Ejecutivo en un comunicado. La medida, adoptada el día de Año Nuevo, se suma a la excarcelación de 99 personas anunciada el 26 de diciembre, lo que eleva a 187 el total de liberados en las últimas dos semanas.
Ataques de EE.UU.
En cuanto a las operaciones de Estados Unidos en el Caribe, ni siquiera la víspera de Año Nuevo detuvo los ataques letales contra embarcaciones cerca de aguas venezolanas que, según Washington, estarían vinculadas al narcotráfico. El ejército estadounidense informó este miércoles que ocho personas murieron en nuevos ataques, lo que eleva a al menos 115 el total de fallecidos en una ofensiva que afirma está dirigida a frenar el tráfico de drogas.
El Comando Sur detalló que realizó dos tandas de ataques en los últimos días. El martes, tres embarcaciones que navegaban en un convoy fueron atacadas en aguas internacionales, matando a tres personas, mientras que los ocupantes de los otros dos botes abandonaron las naves antes de que se hundieran. Horas más tarde, se registraron ataques contra otras dos embarcaciones, que asesinaron a otras cinco personas.
En ninguno de los casos se precisó la ubicación exacta ni se presentaron pruebas sobre los presuntos vínculos con el narcotráfico. Expertos y líderes han señalado que el uso de fuerza letal contra civiles no se justifica y que estas acciones constituyen ejecuciones extrajudiciales y violan el derecho internacional.
Estas acciones se enmarcan en una campaña militar lanzada por el Gobierno de Trump a finales de agosto, bajo el argumento de que Maduro mantiene vínculos con el narcotráfico. Caracas ha rechazado múltiples veces estas afirmaciones.
A estas denuncias se suma la incautación por parte de fuerzas estadounidenses de dos buques petroleros sancionados cerca de las costas de Venezuela. El presidente Trump anunció la imposición de un “bloqueo total y completo” a todos los petroleros sancionados que entren o salgan del país. Según la ley internacional, Washington no tiene potestad para intervenir embarcaciones en aguas internacionales, ya que la soberanía corresponde exclusivamente al Estado cuya bandera llevan los buques. En este marco, el Gobierno venezolano calificó esta medida como “irracional” y una “amenaza grotesca”, y presentó una denuncia formal ante el Consejo de Seguridad de la ONU por el decomiso de la embarcación y las acciones adoptadas por Washington.