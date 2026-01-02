En medio de las operaciones de Estados Unidos en el Caribe, Venezuela volvió a tender la mano al diálogo y afirmó estar “lista” para discutir un acuerdo contra el narcotráfico. Así lo sostuvo este jueves el presidente Nicolás Maduro, quien, no obstante, volvió a denunciar las “amenazas e intimidación” de Washington.

En este sentido, Maduro subrayó que Washington conoce la postura de Caracas. “El Gobierno de Estados Unidos sabe, porque se lo hemos dicho a muchos de sus voceros, que si quieren discutir seriamente un acuerdo para combatir el narcotráfico, estamos listos”, aseguró el mandatario durante una entrevista con el periodista español Ignacio Ramonet.

El presidente también defendió la política antidrogas de su país y sostuvo que Venezuela cuenta con un “modelo perfecto” en este ámbito. Afirmó que su gobierno invierte miles de millones de recursos para garantizar la seguridad a lo largo de los más de 2.200 kilómetros de frontera que comparte con Colombia.

Maduro: “Si quieren petróleo, Venezuela está preparada para inversiones”

En paralelo, Maduro denunció nuevamente que Estados Unidos busca forzar un cambio de gobierno en Caracas y acceder a sus vastas reservas petroleras mediante una campaña de presión sostenida desde hace meses. “¿Qué es lo que buscan? Está claro que buscan imponerse mediante amenazas, intimidación y fuerza”, señaló Maduro, antes de añadir que es momento de que ambos países “empiecen a hablar seriamente, con datos en la mano”.

“Si quieren petróleo, Venezuela está preparada para la inversión estadounidense, como ocurre con Chevron, cuando quieran, donde quieran y como quieran”, sostuvo. Actualmente, Chevron es la única gran empresa petrolera que exporta crudo venezolano a Estados Unidos, mientras que Venezuela posee las mayores reservas de petróleo del mundo.

Durante la entrevista, Maduro también aclaró que solo mantuvo “una sola conversación” con el presidente de EE.UU., Donald Trump. “He visto especulaciones sobre una segunda conversación. Nosotros hemos tenido una sola. Él me llamó el viernes 21 de noviembre desde la Casa Blanca y yo estaba en el Palacio de Miraflores”, precisó.

Por otra parte, consultado sobre una presunta operación en suelo venezolano contra una zona portuaria, el mandatario afirmó que podría “hablar de ello en unos días”. La pregunta aludía a un anuncio realizado el pasado viernes por Trump, quien informó de un ataque contra una “gran instalación” como parte de su campaña contra una red de narcotráfico que, según Washington, estaría liderada por Venezuela. El presidente estadounidense no aclaró si la acción ocurrió dentro del territorio venezolano.

El anuncio coincidió con reportes de medios estadounidenses que indicaron que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) habría estado detrás de un ataque con drones en una zona portuaria la semana pasada, aunque no se confirmó si se trataba de la misma operación. Ninguno de los gobiernos confirmó la información, que de anunciarse oficialmente constituiría la primera operación conocida en suelo venezolano desde el inicio de la presión militar estadounidense.

Pese a ello, Maduro sumó durante la entrevista un mensaje de tranquilidad. “El sistema defensivo nacional, que combina la fuerza popular, militar y policial, ha garantizado y garantiza la integridad territorial, la paz del país y el uso y disfrute de todos nuestros territorios. Nuestro pueblo está seguro y en paz”, aseguró.