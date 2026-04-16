El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, advirtió este jueves de que los contingentes militares que algunos países europeos han desplegado en Chipre bajo el pretexto de la guerra con Irán no deberían convertirse en una presencia permanente en la isla.

Erdogan hizo estas declaraciones durante una reunión con el presidente de la autoproclamada República Turca del Norte de Chipre, Tufan Erhürman, según un comunicado oficial.

Durante el encuentro, el mandatario turco reiteró que Ankara está dispuesta a tomar todas las medidas necesarias para defender a la República Turca del Norte de Chipre. También aseguró que Türkiye no permitirá que se vulneren los derechos ni los intereses de los turcochipriotas.