TÜRKİYE
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Erdogan advierte que tropas europeas en Chipre por guerra con Irán no deben ser permanentes
El presidente turco afirmó que el despliegue militar europeo en Chipre por la guerra con Irán no debe volverse permanente y reiteró que Ankara está preparada para defender a la República Turca del Norte de Chipre.
Erdogan advierte que tropas europeas en Chipre por guerra con Irán no deben ser permanentes
Erdogan y Erhürman abordaron las relaciones bilaterales y asuntos regionales en el Palacio de Dolmabahçe en Estambul. / User Upload
hace 43 minutos

El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, advirtió este jueves de que los contingentes militares que algunos países europeos han desplegado en Chipre bajo el pretexto de la guerra con Irán no deberían convertirse en una presencia permanente en la isla.

Erdogan hizo estas declaraciones durante una reunión con el presidente de la autoproclamada República Turca del Norte de Chipre, Tufan Erhürman, según un comunicado oficial.

Durante el encuentro, el mandatario turco reiteró que Ankara está dispuesta a tomar todas las medidas necesarias para defender a la República Turca del Norte de Chipre. También aseguró que Türkiye no permitirá que se vulneren los derechos ni los intereses de los turcochipriotas.

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La información fue difundida por la Dirección de Comunicaciones de la Presidencia de Türkiye.

La reunión tuvo lugar en la Oficina Presidencial del Palacio de Dolmabahçe, en Estambul, donde ambos líderes abordaron las relaciones entre Ankara y el norte de Chipre, así como varios asuntos de la agenda regional.

Erdogan estuvo acompañado por el jefe de la Organización Nacional de Inteligencia, Ibrahim Kalin; su asesor de política exterior y seguridad, Akif Cagatay Kilic; el director de comunicaciones, Burhanettin Duran; y su principal asesor, Zafer Cubukcu.

FUENTE:TRT Español y agencias
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