Durante décadas, las sucesivas administraciones estadounidenses han insistido en que la anexión israelí de Cisjordania ocupada socavaría el derecho internacional y apagaría la posibilidad de una paz negociada.
Incluso Donald Trump declaró públicamente que Israel no anexaría Cisjordania ocupada en consonancia con los Acuerdos de Abraham.
El mensaje de Washington fue claro: aunque Estados Unidos podría tolerar hechos consumados sobre el terreno, la anexión formal seguía siendo una línea roja.
Sin embargo, esta semana, una controvertida decisión burocrática de la Embajada de EE.UU. en Jerusalén podría haber mostrado que la anexión ya no necesita ser declarada para poder llevarse a cabo
Por primera vez en la historia, funcionarios consulares estadounidenses brindarán servicios de pasaporte y ciudadanía dentro de asentamientos israelíes ilegales en Cisjordania ocupada, comenzando en Efrat y luego en Beitar Illit.
Estas no son municipalidades reconocidas de Israel dentro del territorio israelí: son asentamientos establecidos dentro de tierras palestinas ocupadas, en violación del derecho internacional y considerados ilegales por una abrumadora mayoría de la comunidad internacional.
Hasta ahora, los ciudadanos estadounidenses que vivían en estos asentamientos ilegales debían trasladarse a sedes diplomáticas reconocidas en Jerusalén Oeste o Tel Aviv para recibir servicios consulares.
Esa distinción importaba. Mantenía un límite diplomático mínimo entre Israel y las tierras que ocupa. Cruzar ese límite cambia algo más que la conveniencia.
Este movimiento de EE.UU. es el último golpe a Cisjordania ocupada y a los sueños palestinos de un Estado contiguo.
Hace apenas unos días, Israel aprobó una propuesta para registrar tierras en Cisjordania ocupada como “propiedad estatal”, la primera desde que ocupó el territorio palestino en 1967.
¿Qué significa?
Hay decenas de miles de ciudadanos con doble nacionalidad estadounidense-israelí que residen en asentamientos ilegales de Cisjordania ocupada.
Brindar servicios consulares dentro de estos asentamientos integra directamente a estas comunidades en el alcance operativo del aparato diplomático estadounidense.
Esto no es simplemente una gestión administrativa. Es la extensión de la prestación de servicios estatales a un territorio bajo ocupación militar en favor de una población civil trasladada allí por la potencia ocupante, precisamente el escenario prohibido por el Artículo 49 de la Cuarta Convención de Ginebra.
Quienes apoyan la medida podrían argumentar que los servicios consulares son apolíticos y existen para atender a los ciudadanos dondequiera que residan.
Pero en la práctica, esto corre el riesgo de normalizar lo que los propios funcionarios israelíes han descrito cada vez más como “soberanía de facto” sobre Cisjordania ocupada.
La anexión en el siglo XXI rara vez llega con una declaración formal. En cambio, surge a través de la lenta armonización de los sistemas legales, administrativos e infraestructurales entre un estado ocupante y el territorio que controla.
Se extienden carreteras. Se integran registros de tierras. Se unifican autoridades de planificación. Y, eventualmente, los servicios públicos, incluidos los de gobiernos extranjeros aliados, comienzan a operar de manera fluida a través de lo que antes se entendía como una frontera internacional.
La decisión de Washington de enviar equipos consulares a asentamientos ilegales encaja perfectamente dentro de esta lógica administrativa.
El doble discurso de EE.UU.
También plantea una contradicción más profunda. Si, como han declarado repetidamente los funcionarios estadounidenses, EE.UU. no apoya la anexión de Cisjordania ocupada, ¿por qué facilitar el arraigo cívico de las mismas comunidades cuya existencia haría posible esa anexión?
Después de todo, la anexión no es simplemente un acto legal. Es una condición demográfica y burocrática.
Un territorio se vuelve anexable cuando su separación política respecto a la potencia ocupante se vuelve funcionalmente obsoleta, es decir, cuando los sistemas de gobernanza, prestación de servicios y protección legal ya lo tratan como un espacio doméstico.
Al ofrecer renovaciones de pasaporte y servicios de ciudadanía dentro de asentamientos ilegales, EE.UU. corre el riesgo de enviar la señal de que los ciudadanos estadounidenses que viven más allá de las fronteras reconocidas de Israel ya no lo hacen en circunstancias políticamente excepcionales, sino como parte de un paisaje civil normalizado que merece apoyo diplomático rutinario.
Las implicaciones van más allá del simbolismo.
En el derecho internacional, la transferencia de población civil de una potencia ocupante a un territorio ocupado está prohibida precisamente porque altera el carácter político y demográfico de ese territorio.
Históricamente, terceros países han buscado evitar cualquier acción que pudiera reconocer o asistir tales transferencias.
Brindar servicios consulares dentro de asentamientos ilegales va en la dirección contraria: incrusta la práctica estatal extranjera en la vida cotidiana de esas comunidades.
Para los palestinos, esto refuerza una preocupación de larga data: que la anexión no avanza mediante una sola declaración dramática, sino a través de una integración administrativa incremental, facilitada en ocasiones por los aliados más cercanos de Israel.
Los diplomáticos estadounidenses pueden insistir en que los pasaportes no son política. Pero cuando esos pasaportes se emiten dentro de asentamientos ilegales, la línea entre el servicio a los ciudadanos y el aval territorial se vuelve difícil de sostener.
Washington dice que se opone a la anexión. Sin embargo, al extender su presencia diplomática a los asentamientos ilegales que harían posible esa anexión, podría estar contribuyendo a concretar, precisamente, el resultado que afirma querer evitar.