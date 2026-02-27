Durante décadas, las sucesivas administraciones estadounidenses han insistido en que la anexión israelí de Cisjordania ocupada socavaría el derecho internacional y apagaría la posibilidad de una paz negociada.

Incluso Donald Trump declaró públicamente que Israel no anexaría Cisjordania ocupada en consonancia con los Acuerdos de Abraham.

El mensaje de Washington fue claro: aunque Estados Unidos podría tolerar hechos consumados sobre el terreno, la anexión formal seguía siendo una línea roja.

Sin embargo, esta semana, una controvertida decisión burocrática de la Embajada de EE.UU. en Jerusalén podría haber mostrado que la anexión ya no necesita ser declarada para poder llevarse a cabo

Por primera vez en la historia, funcionarios consulares estadounidenses brindarán servicios de pasaporte y ciudadanía dentro de asentamientos israelíes ilegales en Cisjordania ocupada, comenzando en Efrat y luego en Beitar Illit.

Estas no son municipalidades reconocidas de Israel dentro del territorio israelí: son asentamientos establecidos dentro de tierras palestinas ocupadas, en violación del derecho internacional y considerados ilegales por una abrumadora mayoría de la comunidad internacional.

Hasta ahora, los ciudadanos estadounidenses que vivían en estos asentamientos ilegales debían trasladarse a sedes diplomáticas reconocidas en Jerusalén Oeste o Tel Aviv para recibir servicios consulares.

Esa distinción importaba. Mantenía un límite diplomático mínimo entre Israel y las tierras que ocupa. Cruzar ese límite cambia algo más que la conveniencia.

Este movimiento de EE.UU. es el último golpe a Cisjordania ocupada y a los sueños palestinos de un Estado contiguo.

Hace apenas unos días, Israel aprobó una propuesta para registrar tierras en Cisjordania ocupada como “propiedad estatal” , la primera desde que ocupó el territorio palestino en 1967.

Relacionado TRT Español - La apropiación israelí de tierras palestinas se acelera en Cisjordania ocupada ante nueva ley

¿Qué significa?

Hay decenas de miles de ciudadanos con doble nacionalidad estadounidense-israelí que residen en asentamientos ilegales de Cisjordania ocupada.

Brindar servicios consulares dentro de estos asentamientos integra directamente a estas comunidades en el alcance operativo del aparato diplomático estadounidense.

Esto no es simplemente una gestión administrativa. Es la extensión de la prestación de servicios estatales a un territorio bajo ocupación militar en favor de una población civil trasladada allí por la potencia ocupante, precisamente el escenario prohibido por el Artículo 49 de la Cuarta Convención de Ginebra.

Quienes apoyan la medida podrían argumentar que los servicios consulares son apolíticos y existen para atender a los ciudadanos dondequiera que residan.