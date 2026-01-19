“Era una película de terror”: así resume la pasajera María Jiménez lo que vivió la tarde de este domingo, cuando el tren de alta velocidad en el que viajaba de Málaga a Madrid, en España, se descarriló y luego chocó con otro tren que venía en sentido contrario. El accidente, ocurrido cerca de Adamuz, en la provincia de Córdoba, ya deja al menos 39 personas muertas y más de 120 heridos, convirtiéndose en una de las tragedias ferroviarias más graves de la historia reciente del país. Las autoridades han advertido que la cifra de víctimas puede aumentar.

En conversación con Radio Nacional de España (RNE), Jiménez relató que viajaba en el cuarto vagón cuando empezaron las “turbulencias”. Entonces, el trayecto se transformó en una escena de pánico, con frenazos bruscos, gritos y pasajeros tratando de comprender qué estaba ocurriendo en medio del caos. La pasajera dice que tuvo "suerte" por viajar en el vagón cuatro y no en los posteriores. "Es lo típico que crees que nunca te va a tocar vivir", comentó.

A bordo de los trenes que chocaron iban cientos de pasajeros. El tren del operador privado Iryo, cuyos vagones se descarrilaron, llevaba unas 300 personas a bordo en la ruta Málaga-Madrid. El choque se produjo con un tren de la compañía pública Renfe, que iba desde la capital a Huelva, en el suroeste, llevando a 184 pasajeros.

Los testimonios sobre los momentos de angustia tras el accidente se han ido conociendo con el pasar de las horas. Rocío Flores, de 30 años y quien se encuentra hospitalizada, le contó al diario El País que “fue un caos total”. “Estoy ingresada en observación por los porrazos en la cabeza y los vómitos. Las costillas no las tengo rotas, solo desprendidas”, añadió.

Flores, quien viajaba en el tren de Renfe junto a dos amigas que también resultaron heridas, explicó: “Me hicieron una primera revisión los médicos en el pabellón y me enviaron al hospital. Estoy llena de dolores y moratones. Aquello fue terrible. Volamos por los aires. Gracias a Dios estoy bien, pero había muchísima gente peor que yo”.

Por su parte, el alcalde de Adamuz, Rafael Moreno, le relató también a El País que fue el primero en llegar al lugar del accidente junto con la policía local. “Vi a un pasajero hecho jirones (...) No había luz, era de noche. La escena es horrible", recordó.

Sánchez promete “absoluta transparencia” sobre causas del accidente

Por su parte, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, se comprometió este lunes a que haya "absoluta transparencia" sobre las causas del accidente. "Me gustaría trasladar a la ciudadanía española que vamos a dar con la verdad, que vamos a conocer la respuesta y que, cuando se conozca esa respuesta del origen de la causa de esta tragedia (...), con absoluta transparencia y absoluta claridad, lo pondremos en conocimiento de la opinión pública", indicó desde Adamuz.

También anunció tres días de luto oficial entre el martes y el viernes por este "día de dolor para toda España".

Los primeros elementos de la investigación apuntan a que los vagones traseros del Iryo descarrilaron, y a continuación el otro tren, que venía en sentido contrario, colisionó contra ellos.

"La cabecera del tren que circulaba de Madrid a Huelva ha impactado, esto es lo que de momento sabemos, con uno o varios de esos coches que se habían cruzado", explicó en la madrugada el ministro de Transporte de España, Óscar Puente. El impacto fue tan violento que los dos primeros vagones del Madrid-Huelva salieron despedidos, indicó.

Por su parte, Juanma Moreno Bonilla, presidente de Andalucía, donde se encuentra ubicada la provincia de Córdoba, explicó el lunes que ahora se espera que “se pueda instalar la maquinaria pesada, que son las grúas, que puedan levantar prácticamente el vagón uno, dos y tres del Alvia (de la compañía Renfe), que es el tren que se ha llevado la peor parte".