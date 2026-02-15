TÜRKİYE
2 min de lectura
Ministro turco Hakan Fidan se reúne con Ali Shaath, jefe del Comité para la Administración de Gaza
El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, recibió en Ankara al jefe del Comité Nacional para la Administración de Gaza, Ali Shaat.
Ministro turco Hakan Fidan se reúne con Ali Shaath, jefe del Comité para la Administración de Gaza
Hakan Fidan se reúne con el jefe del comité de Gaza, Ali Shaath, en Ankara. / AA
hace 10 horas

El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, se reunió en Ankara con Ali Shaath, jefe del Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG, por sus siglas en inglés), informaron fuentes diplomáticas turcas.

En un comunicado difundido el sábado, el comité afirmó que la disposición de la administración de Gaza a transferir todas las instituciones públicas permite que el comité asuma plenamente sus responsabilidades en la fase de transición.

Añadió que “considera la reciente expresión de disposición para una transición ordenada como un paso clave para cumplir su mandato como administración transitoria de Gaza”.

El NCAG, creado tras el alto el fuego de octubre en Gaza, es un órgano palestino de gobernanza en el marco de los recientes esfuerzos de paz. Su objetivo es supervisar la administración civil y la reconstrucción del enclave, con el respaldo diplomático y la ayuda humanitaria de Türkiye para contribuir a su estabilización y reconstrucción.

La Oficina de Medios de Gaza renovó el jueves su llamado para que el comité comience a desempeñar sus funciones. Hamás también ha anunciado en reiteradas ocasiones su disposición a facilitar el trabajo del organismo.

RECOMENDADOS

El ingreso de los miembros del comité a Gaza requiere coordinación operativa y de seguridad a través de pasos controlados por Israel. Hasta el momento, el organismo no ha emitido una posición oficial que explique la demora en su ingreso, e Israel no ha comentado sobre el tema.

RelacionadoTRT Español - ONU alerta que la situación en Gaza “aún es desesperante” y que Israel impide misiones humanitarias

En busca de independencia operativa

El comité sostuvo que permitirle operar de manera eficiente e independiente en Gaza “desbloquearía el apoyo internacional para la recuperación y la reconstrucción, aseguraría una retirada israelí completa y permitiría restablecer la vida cotidiana”.

También instó a los mediadores y a todas las partes involucradas a “intensificar los esfuerzos para resolver los asuntos pendientes sin demora”, y subrayó que el pueblo palestino “no puede permitirse perder más tiempo; debemos actuar ahora para garantizar una transición fluida y creíble”.

FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
Zohran Mamdani denuncia “cruel” detención de ICE a activista palestina que sufrió emergencia médica
Israel lanzó bombas termobáricas en Gaza que “evaporaron” a 2.800 palestinos, revela informe
Trump advierte de medidas "duras" si no se llega a acuerdo con Irán antes de recibir a Netanyahu
Presidente turco Erdogan reordena su gabinete y designa nuevos ministros de Justicia e Interior
Las fuerzas israelíes llevan a cabo ataques mortales en Gaza pese a que la tregua sigue vigente
Europa enfrenta “doble crisis” por el auge comercial de China y la inestabilidad de EE.UU.: Macron
Comité de Gaza espera definiciones sobre ayuda y reconstrucción en primera reunión de Junta de Paz
Irán ofrece diluir uranio al 60% si EE.UU. levanta sanciones, entre advertencias sobre Netanyahu
La visita del primer ministro de Grecia a Türkiye señala posible acercamiento en lazos bilaterales
Acuerdo de minerales críticos de Argentina y EE.UU.: por qué Trump mira a Buenos Aires y qué implica
Cuba suspende combustible aéreo y México denuncia medidas “muy injustas” de EE.UU.
Ministro turco Fidan descarta que ataques aéreos contra Irán puedan “colapsar” el gobierno
Vicepresidente de Türkiye se reúne con embajadora de Brasil para ampliar cooperación antes de COP31
Otros 20 pacientes evacuados a través del cruce de Rafah bajo estrictas restricciones israelíes
EE.UU. advierte a sus buques que eviten aguas iraníes