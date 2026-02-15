El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, se reunió en Ankara con Ali Shaath, jefe del Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG, por sus siglas en inglés), informaron fuentes diplomáticas turcas.

En un comunicado difundido el sábado, el comité afirmó que la disposición de la administración de Gaza a transferir todas las instituciones públicas permite que el comité asuma plenamente sus responsabilidades en la fase de transición.

Añadió que “considera la reciente expresión de disposición para una transición ordenada como un paso clave para cumplir su mandato como administración transitoria de Gaza”.

El NCAG, creado tras el alto el fuego de octubre en Gaza, es un órgano palestino de gobernanza en el marco de los recientes esfuerzos de paz. Su objetivo es supervisar la administración civil y la reconstrucción del enclave, con el respaldo diplomático y la ayuda humanitaria de Türkiye para contribuir a su estabilización y reconstrucción.

La Oficina de Medios de Gaza renovó el jueves su llamado para que el comité comience a desempeñar sus funciones. Hamás también ha anunciado en reiteradas ocasiones su disposición a facilitar el trabajo del organismo.