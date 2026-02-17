La visita del presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, a Etiopía este martes ha recibido una amplia cobertura periodística en los medios locales, destacando su importancia diplomática, debido a que ambos países conmemoran el centenario de la apertura de la embajada de Türkiye en la capital etiope, Adís Abeba, un hito en unas relaciones que se remontan al siglo XVI.
Tanto los medios de comunicación estatales como los privados han informado sobre la visita de forma positiva, destacando los vínculos de larga data, la creciente interacción económica y el papel diplomático de Ankara en la región.
El viaje, programado para este martes por invitación del primer ministro Abiy Ahmed, será el primero de Erdogan a Etiopía en más de una década. La estatal Fana Broadcasting Corporation enmarcó la visita como un avance en las relaciones bilaterales. De hecho, el titular de un artículo sobre el presidente Erdogan lo presentó como "el arquitecto de la nueva Türkiye".
Por su parte, el medio de comunicación privado Addis Standard también reportó sobre la visita, vinculándola con las tensiones en el Cuerno de África y la implicación diplomática de Ankara en la región. Su cobertura indicó que se espera que ambos países firmen varios acuerdos de cooperación que ya se han alcanzado a nivel oficial.
En otro informe, Pulse of Africa, una plataforma digital panafricana lanzada en octubre pasado por Abiy, subrayó que Türkiye está fortaleciendo su presencia en el mar Rojo y el Cuerno de África con la visita del presidente Erdogan a Adís Abeba para ampliar los lazos comerciales, de infraestructura y de seguridad.
Durante un evento para conmemorar el centenario de las relaciones bilaterales, el embajador de Türkiye en Etiopía, Berk Baran, afirmó que la visita de Erdogan marca "el fortalecimiento de unos lazos ya de por sí sólidos". “Türkiye y Etiopía ya disfrutan de una relación estratégica en diversos aspectos, incluyendo las relaciones políticas, económicas y sociales”, afirmó.
Lazos políticos y diálogo consistentes
"En este orden global ambivalente, Türkiye y Etiopía han construido una relación abierta y muy consistente, sin mediación externa. Esta relación debe mantenerse y fortalecerse", declaró Emre Yasin Kekec, investigador independiente radicado en Türkiye, a la agencia de noticias Anadolu.
Los analistas afirman que la relación se ha forjado gracias al entendimiento político mutuo, incluso cuando los intereses nacionales diferían.
"Creo que Türkiye comprende las posturas de Etiopía: lo hemos visto durante la disputa del Nilo, lo hemos visto durante su búsqueda de acceso al mar, y esto se debe a las similitudes en el contexto geográfico y la historia de su condición de Estado", declaró Ibrahim Mulushewa, investigador y director de un grupo de expertos con sede en Adís Abeba, durante un panel que conmemoraba el centenario de sus vínculos.
Añadió que esta perspectiva compartida ha permitido un diálogo directo entre ambos países. "El entendimiento turco a veces puede no coincidir, pero al menos ambos países ven las perspectivas, y esa misma razón creó relaciones dialógicas y directas, lo que también permitió a Türkiye mediar con éxito en asuntos regionales muy sensibles, como la disputa entre Etiopía y Somalia, que se resolvió mediante la histórica declaración de Ankara", afirmó.
En una mesa redonda, que también abordó el hito de los 100 años de relaciones bilaterales oficiales, Baran afirmó que "la diplomacia centenaria entre pueblos ha sido el eje central de las relaciones bilaterales entre Türkiye y Etiopía", y señaló que la visita del presidente Erdogan "marca un nuevo nivel en los lazos bilaterales".
Los analistas también afirman que la colaboración se ha sustentado tanto en las conexiones sociales como en la diplomacia formal. "La mayoría de las conversaciones giran en torno a la diplomacia política, mientras que el verdadero puente son las relaciones entre pueblos", afirmó Kekec.
Los académicos también destacaron el papel de la diplomacia cultural en la formación de la percepción pública. “La diplomacia cultural, social y artística suele pasarse por alto, ya que suele verse eclipsada por la diplomacia política. Sin embargo, en el contexto etíope, los programas de televisión turcos, estudiantes como yo que estudiaron en Türkiye y la resonancia cultural han dado una imagen positiva del país en todo el país”, afirmó Abdulaziz Dino, profesor de la Universidad de Adís Abeba y doctor por la Universidad de Ankara.
“En este orden global en constante cambio, la diplomacia tradicional, aunque desempeña un papel vital, tendría mucho menos impacto sin el apoyo de los medios de comunicación, la cultura y el capital social”, añadió.
Según los académicos, la visita de Erdogan refleja tanto el simbolismo de un hito centenario como un esfuerzo de ambos países por fortalecer los lazos arraigados en la familiaridad histórica, el diálogo diplomático y las conexiones sociales de larga data.