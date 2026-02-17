La visita del presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, a Etiopía este martes ha recibido una amplia cobertura periodística en los medios locales, destacando su importancia diplomática, debido a que ambos países conmemoran el centenario de la apertura de la embajada de Türkiye en la capital etiope, Adís Abeba, un hito en unas relaciones que se remontan al siglo XVI.

Tanto los medios de comunicación estatales como los privados han informado sobre la visita de forma positiva, destacando los vínculos de larga data, la creciente interacción económica y el papel diplomático de Ankara en la región.

El viaje, programado para este martes por invitación del primer ministro Abiy Ahmed, será el primero de Erdogan a Etiopía en más de una década. La estatal Fana Broadcasting Corporation enmarcó la visita como un avance en las relaciones bilaterales. De hecho, el titular de un artículo sobre el presidente Erdogan lo presentó como "el arquitecto de la nueva Türkiye".

Por su parte, el medio de comunicación privado Addis Standard también reportó sobre la visita, vinculándola con las tensiones en el Cuerno de África y la implicación diplomática de Ankara en la región. Su cobertura indicó que se espera que ambos países firmen varios acuerdos de cooperación que ya se han alcanzado a nivel oficial.

En otro informe, Pulse of Africa, una plataforma digital panafricana lanzada en octubre pasado por Abiy, subrayó que Türkiye está fortaleciendo su presencia en el mar Rojo y el Cuerno de África con la visita del presidente Erdogan a Adís Abeba para ampliar los lazos comerciales, de infraestructura y de seguridad.

Durante un evento para conmemorar el centenario de las relaciones bilaterales, el embajador de Türkiye en Etiopía, Berk Baran, afirmó que la visita de Erdogan marca "el fortalecimiento de unos lazos ya de por sí sólidos". “Türkiye y Etiopía ya disfrutan de una relación estratégica en diversos aspectos, incluyendo las relaciones políticas, económicas y sociales”, afirmó.

Lazos políticos y diálogo consistentes

"En este orden global ambivalente, Türkiye y Etiopía han construido una relación abierta y muy consistente, sin mediación externa. Esta relación debe mantenerse y fortalecerse", declaró Emre Yasin Kekec, investigador independiente radicado en Türkiye, a la agencia de noticias Anadolu.