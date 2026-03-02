El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, expresó su profundo pesar por el sufrimiento de los civiles en Irán y añadió que Türkiye intensificará sus esfuerzos diplomáticos para lograr un alto al fuego que contribuya a restablecer la paz.

“Compartimos el dolor del pueblo iraní. Nos entristece profundamente ver este sufrimiento, donde son los civiles, los niños inocentes, quienes soportan la carga del conflicto”, dijo Erdogan el lunes durante un evento en la capital, Ankara.

Türkiye intensificará los contactos diplomáticos hasta que se establezca un alto al fuego y se restablezca la calma en la región, prometió Erdogan.

“Estamos del lado de la paz, queremos que se detenga la sangre, que cesen las lágrimas y que nuestra región finalmente alcance esa paz duradera que tanto anhela”, agregó.

El presidente subrayó que la prioridad de Türkiye es asegurar un alto al fuego y abrir la puerta al diálogo.

“Si no se realiza la intervención necesaria, el conflicto tendrá graves consecuencias para la seguridad regional y global”, afirmó Erdogan.

“Nadie puede soportar las incertidumbres económicas y geopolíticas que un proceso así traería. Por eso este fuego debe extinguirse antes de que se propague más.”

Llamada con el jefe de la OTAN