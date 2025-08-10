Ya son más de 61.000 palestinos asesinados en el genocidio israelí en Gaza, y el mundo empieza a hacerse eco de la catastrófica situación. Miles de personas salieron a las calles este sábado en todo el mundo para pedir un alto el fuego y rechazar las políticas de Tel Aviv. Entre las protestas, destacaron las manifestaciones multitudinarias en Chile y Argentina, esta última una de las primeras de semejante magnitud.

En Chile, miles de personas se reunieron este sábado para denunciar las cientos de muertes por hambre que se han registrado en Gaza. Los manifestantes participaron en lo que fue llamado “La marcha de las ollas vacías”, en referencia a la grave crisis alimentaria que atraviesa el enclave palestino.

“Tu silencio te hace cómplice. No más genocidio”, decían algunos de los lienzos y carteles portados por los asistentes, que tiñeron de rojo, negro, blanco y verde la principal arteria de Santiago con cientos de pancartas y expresiones artísticas en apoyo al pueblo palestino.

Entre los lemas se leían: “Chile no calla frente al hambre”, “Gaza duele, como duele la indiferencia de tantos” y “No habrá perdón ni olvido para los genocidas y sus cómplices”.

En Buenos Aires, bajo el grito de “Todos somos hijos de Gaza”, miles se movilizaron para repudiar el genocidio, en una de las primeras marchas de gran magnitud. La marcha comenzó a las 15 horas en la intersección de Corrientes y Callao y concluyó alrededor de las 18:30 en Plaza de Mayo, donde se concentraron cerca de 10.000 personas, según agrupaciones de izquierda.

Las organizaciones convocantes exigieron un “alto al genocidio en Gaza” y denunciaron la política de desnutrición forzada y los bombardeos indiscriminados que, aseguraron, sufren los habitantes de Gaza.

Asimismo, expresaron su rechazo al mandatario Javier Milei, quien recientemente viajó a Israel y disertó ante la Knéset, donde afirmó que Argentina trasladará su embajada en los territorios ocupados palestinos desde Tel Aviv a Jerusalén en 2026, demostrando así un respaldo total al Gobierno israelí.

La movilización porteña tuvo réplicas en numerosas ciudades argentinas, según reportaron medios locales, como Córdoba, Neuquén, Viedma, Trelew, Puerto Madryn, El Bolsón, Comodoro Rivadavia, Mar del Plata y Salta. En todos esos lugares, las convocatorias combinaron protestas, cacerolazos y actividades culturales bajo el lema común: “Alto al genocidio en Gaza”.

Manifestaciones en Europa

Cientos de miles de manifestantes en Türkiye y países europeos realizaron concentraciones y marchas en solidaridad con los palestinos sitiados en Gaza, exigiendo el fin de la ofensiva israelí en el enclave.